Европа направит деньги граждан "на оборону"... и Украину

Переговорщики Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения по перенаправлению средств гражданского назначения из бюджета ЕС на оборону. Об этом пресс-служба совета ЕС сообщила на своей странице в соцсети X

2025-11-06

2025-11-06T02:46

2025-11-06T02:48

"Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом", — говорится в публикации.19 марта Еврокомиссия представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее из-за протеста ряда стран-членов ЕС название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030". Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырёх лет.В мае страны ЕС согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. План Брюсселя также предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза на милитаризацию, что неизбежно приведёт к значительному увеличению бюджетного дефицита членов ЕС.Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к введению масштабных визовых ограничений для граждан РФ, планируя прекратить выдачу шенгенских мультивиз в большинстве случаев. Новые ограничительные меры могут быть внедрены уже на этой неделе, что станет очередным шагом в эскалации гибридного противостояния с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

