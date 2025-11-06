Европа направит деньги граждан "на оборону"... и Украину - 06.11.2025 Украина.ру
Европа направит деньги граждан "на оборону"... и Украину
Европа направит деньги граждан "на оборону"... и Украину
Переговорщики Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения по перенаправлению средств гражданского назначения из бюджета ЕС на оборону. Об этом пресс-служба совета ЕС сообщила на своей странице в соцсети X
"Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом", — говорится в публикации.19 марта Еврокомиссия представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее из-за протеста ряда стран-членов ЕС название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030". Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырёх лет.В мае страны ЕС согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. План Брюсселя также предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза на милитаризацию, что неизбежно приведёт к значительному увеличению бюджетного дефицита членов ЕС.Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к введению масштабных визовых ограничений для граждан РФ, планируя прекратить выдачу шенгенских мультивиз в большинстве случаев. Новые ограничительные меры могут быть внедрены уже на этой неделе, что станет очередным шагом в эскалации гибридного противостояния с Россией.
европа
украина
россия
дания
брюссель
Европа направит деньги граждан "на оборону"... и Украину

02:46 06.11.2025 (обновлено: 02:48 06.11.2025)
 
Переговорщики Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения по перенаправлению средств гражданского назначения из бюджета ЕС на оборону. Об этом пресс-служба совета ЕС сообщила на своей странице в соцсети X
"Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом", — говорится в публикации.
19 марта Еврокомиссия представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее из-за протеста ряда стран-членов ЕС название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030". Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырёх лет.
В мае страны ЕС согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. План Брюсселя также предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза на милитаризацию, что неизбежно приведёт к значительному увеличению бюджетного дефицита членов ЕС.
Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к введению масштабных визовых ограничений для граждан РФ, планируя прекратить выдачу шенгенских мультивиз в большинстве случаев. Новые ограничительные меры могут быть внедрены уже на этой неделе, что станет очередным шагом в эскалации гибридного противостояния с Россией.
Экономика Украины и война - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вчера, 05:15
Экономика Украины и война: недовольные чиновники, новые квоты и один дрон по цене двухКонец октября и начало ноября обошлись без громких новостей, но это не означает их отсутствия. Проблематика "репарационного кредита" отошла на второй план, но МВФ сообщил, что не будет финансировать Украину без конфискации российских золото-валютных резервов (ЗВР).
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
