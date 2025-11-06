https://ukraina.ru/20251106/razve-zapad-khochet-sdavatsya--politolog-rasskazal-pochemu-zatyanetsya-globalnoe-protivostoyanie-1071153299.html

"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние

Мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, поскольку там считают, что у них еще много ресурсов, а основные выгодоприобретатели действующей системы боятся потерь в случае компромиссного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

По мнению Ищенко, если украинские власти примут условия России, то возможно сразу прекращение огня и переговоры о мире. "Если нет, мир тоже возможен на Украине, но через некоторое время, когда их окончательно прихлопнут", — добавил он.Политолог убежден, что мир с Западом в ближайшем будущем невозможен. "А Запад разве собирается сдаваться?" — задал риторический вопрос Ищенко."Мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, потому что там вполне резонно считают, что у них ещё много ресурсов", — заявил эксперт, отметив, что основные выгодоприобретатели действующей системы считают, что очень много потеряют, если заключат с Россией компромиссный мир."Поэтому они пытаются собрать все ресурсы, мобилизовать их и бросить на чашу весов для того, чтобы добиться перевеса в этом глобальном противостоянии. Именно этим они все занимаются, начиная от Трампа и заканчивая последним клошаром в Париже", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.Про положение гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске — в материале "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.

