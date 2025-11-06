"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251106/razve-zapad-khochet-sdavatsya--politolog-rasskazal-pochemu-zatyanetsya-globalnoe-protivostoyanie-1071153299.html
"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние
"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние - 06.11.2025 Украина.ру
"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние
Мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, поскольку там считают, что у них еще много ресурсов, а основные выгодоприобретатели действующей системы боятся потерь в случае компромиссного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-11-06T04:30
2025-11-06T04:30
новости
запад
россия
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
франция
ресурсы
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053578296_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_e839bc7dde7aefa55815c723d71d6442.jpg
По мнению Ищенко, если украинские власти примут условия России, то возможно сразу прекращение огня и переговоры о мире. "Если нет, мир тоже возможен на Украине, но через некоторое время, когда их окончательно прихлопнут", — добавил он.Политолог убежден, что мир с Западом в ближайшем будущем невозможен. "А Запад разве собирается сдаваться?" — задал риторический вопрос Ищенко."Мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, потому что там вполне резонно считают, что у них ещё много ресурсов", — заявил эксперт, отметив, что основные выгодоприобретатели действующей системы считают, что очень много потеряют, если заключат с Россией компромиссный мир."Поэтому они пытаются собрать все ресурсы, мобилизовать их и бросить на чашу весов для того, чтобы добиться перевеса в этом глобальном противостоянии. Именно этим они все занимаются, начиная от Трампа и заканчивая последним клошаром в Париже", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.Про положение гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске — в материале "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251102/1071032179.html
запад
россия
украина
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053578296_29:0:1172:857_1920x0_80_0_0_6e80099df4df982558ae20fd87f62fcd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, франция, ресурсы, война, война на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, прогнозы сво
Новости, Запад, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Франция, ресурсы, война, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, когда закончится СВО: прогнозы, прогнозы СВО

"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние

04:30 06.11.2025
 
НАТО
НАТО
Читать в
ДзенTelegram
Мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, поскольку там считают, что у них еще много ресурсов, а основные выгодоприобретатели действующей системы боятся потерь в случае компромиссного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
По мнению Ищенко, если украинские власти примут условия России, то возможно сразу прекращение огня и переговоры о мире. "Если нет, мир тоже возможен на Украине, но через некоторое время, когда их окончательно прихлопнут", — добавил он.
Политолог убежден, что мир с Западом в ближайшем будущем невозможен. "А Запад разве собирается сдаваться?" — задал риторический вопрос Ищенко.
"Мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, потому что там вполне резонно считают, что у них ещё много ресурсов", — заявил эксперт, отметив, что основные выгодоприобретатели действующей системы считают, что очень много потеряют, если заключат с Россией компромиссный мир.
"Поэтому они пытаются собрать все ресурсы, мобилизовать их и бросить на чашу весов для того, чтобы добиться перевеса в этом глобальном противостоянии. Именно этим они все занимаются, начиная от Трампа и заканчивая последним клошаром в Париже", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.
Про положение гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске — в материале "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.
Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
2 ноября, 07:00
Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войныВсе, что происходит на дипломатическом уровне – игра. Все, что происходит в зоне СВО – жизнь. На то, что мы делаем на Северно-Причерноморском театре военных действий, ни один из них не способен. Мы все перевернули 24 февраля. И то, что фронт двигается на запад, оказывает на противника колоссальное давление. И они ничего с этим не могут сделать
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападРоссияУкраинаРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руФранцияресурсывойнавойна на УкраинеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОкогда закончится СВО: прогнозыпрогнозы СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой
06:54Националисты добрались до оперы, а война вгоняет в каменный век. Эксперты с ужасом о ситуации на Украине
06:38Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине
06:30Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки
06:06Захватчик в шкуре миротворца. Почему Трамп всем угрожает
06:00"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
05:50Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко
05:48Как войну превратили в кино. Киев снимает "героический эпос" о взятии "Пятерочки" в Судже
05:45Пентагон одобрил "Томагавки": Грег Вайнер о том, согласится ли Трамп передать ракеты Украине
05:40"Не скоро выберутся из капкана": Анпилогов рассказал о возможной операции США в Венесуэле
05:30"Ослабит, но не убьет": Ищенко раскрыл, насколько разгром Украины уменьшит амбиции Запада
05:21Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте
05:20Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине
05:10Грег Вайнер: Уступки Китая Трампу помогут диалогу США и России по Украине
05:00"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе"
04:50"Мы их прожуем": Казаков о том, почему санкционный режим вышел на предел "настоящей войны"
04:40"Оружие предназначено для того, чтобы убивать": Ищенко о том, к чему может привести ядерная эскалация
04:30"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние
04:20"Неприятные новости": эксперт объяснил, почему Китай пошел на уступки по закупкам нефти из США
04:10Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния