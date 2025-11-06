"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние
НАТО
Мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, поскольку там считают, что у них еще много ресурсов, а основные выгодоприобретатели действующей системы боятся потерь в случае компромиссного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
По мнению Ищенко, если украинские власти примут условия России, то возможно сразу прекращение огня и переговоры о мире. "Если нет, мир тоже возможен на Украине, но через некоторое время, когда их окончательно прихлопнут", — добавил он.
Политолог убежден, что мир с Западом в ближайшем будущем невозможен. "А Запад разве собирается сдаваться?" — задал риторический вопрос Ищенко.
"Мир в ближайшем будущем с Западом невозможен, потому что там вполне резонно считают, что у них ещё много ресурсов", — заявил эксперт, отметив, что основные выгодоприобретатели действующей системы считают, что очень много потеряют, если заключат с Россией компромиссный мир.
"Поэтому они пытаются собрать все ресурсы, мобилизовать их и бросить на чашу весов для того, чтобы добиться перевеса в этом глобальном противостоянии. Именно этим они все занимаются, начиная от Трампа и заканчивая последним клошаром в Париже", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.
Про положение гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске — в материале "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.
2 ноября, 07:00Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войныВсе, что происходит на дипломатическом уровне – игра. Все, что происходит в зоне СВО – жизнь. На то, что мы делаем на Северно-Причерноморском театре военных действий, ни один из них не способен. Мы все перевернули 24 февраля. И то, что фронт двигается на запад, оказывает на противника колоссальное давление. И они ничего с этим не могут сделать
Подписывайся на