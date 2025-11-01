https://ukraina.ru/20251101/aleksey-anpilogov-gur-zateyalo-avantyuru-s-chernym-yastrebom-v-pokrovske-no-vsu-vse-ravno-zhdet-1071040071.html

Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа

Для украинских гарнизонов Красноармейска и Димитрова ситуация осложняется тем, что выходить из окружения им придется по полям. Сама горловина сжалась почти до полутора километров между двумя клешнями, которые образуют этот котел. Там выход будет затруднен, потому что горловина простреливается даже из стрелкового оружия.

интервью

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.На северо-западной окраине Красноармейска Донецкой Народной Республики российские операторы БПЛА уничтожили группу сил специальных операций ГУР Минобороны Украины, которая десантировалась с вертолета UH-60 Black Hawk. Потери украинского спецназа составили 11 человек.- Алексей, на что рассчитывало украинское командование, планируя эту операцию в стиле высадок американских войск во Вьетнаме?- Для меня это осталось загадкой. С военной точки зрения эта операция не имела смысла. Пытаться силами двух десятков спецназовцев переломит ситуацию в большом городе это, ну, как минимум, авантюра, а как максимум, - приказ на самоубийственную операцию.То, что вертолеты летели на сверхнизкой высоте, позволило преодолеть радарное поле и обойти системы ПВО. И это был единственный успешный момент в этой операции. Несмотря на бравурные заявления украинской стороны, все высадившиеся спецназовцы были уничтожены. Внятного плана в их действиях я не увидел. Все, что они успели сделать, это забежать в близлежащие дома, но учитывая уровень развития ударных дронов, это было слишком самонадеянно. Они лишь отсрочили свою гибель. Они даже не пытались найти какие-то подземные сооружения, укрываясь на первых этажах полуразрушенных зданий. Дроны просто залетали через окна, ориентируясь на тепловые сигнатуры.Не знаю, кого должен был мотивировать комментарий украинской стороны, так как остатки гарнизона Покровска (Красноармейска) и Мирнограда сидят уже практически полностью без связи. Им не до роликов в Сети. Скорее, это был антикризисный план для населения Украины, чтобы показать, что руководство предпринимает некие осмысленные операции по спасению окруженной группировки.Но продолжение боевика Black Hawk Down в украинском исполнении тоже попадет в Сеть, и эффект от него будет строго противоположным.- Никакие аналогии с Гостомельским десантом ни по масштабам, ни по целям операции здесь неуместны?- У Гостомельского десанта изначально был смелый план, который частично реализовался. Десантники захватили ключевой аэропорт возле Киева. Тем самым они, хотя и не добились его в использования в интересах российской армии, то исключили полностью из логистики ВСУ. И этот десант осуществлялся не в вакууме, как эта высадка с вертолётов, а был согласован с подходом моторизованных частей, которые дошли до Гостомеля, зашли в Ирпень, и печально известную Бучу. Это была целая операция, которая не была окончательно успешной, тем не менее десант свою задачу выполнил.Он захватил крупный узел коммуникации и дождался подхода основных сил. Гостомель стал начальной точкой для операции против киевских пригородов. Но коммуникации оказались слабыми, чтобы поддерживать группировку, которая зашла к западу от Киева.Высадку в Красноармейске лучше сравнить с теми рейдами, которые украинская сторона пыталась проводить на "Азовсталь" в 2022 году в Мариуполе. Там тоже использовались вертолеты, но военно-транспортные Ми-8.Вертолеты тогда скрытно заходили через акваторию Азовского моря, перемещаясь ниже радиогоризонта. Но там ставилась задача не деблокирования, а вывоза раненых. Кстати, если бы такую операцию осуществляли сейчас для покровского гарнизона, это было бы более разумное решение. Это было бы связано с большим риском попасть под огонь переносных зенитно-ракетных комплексов, но вывезенных раненных потом можно было подлечить и вернуть в строй.- Если сравнивать положение окруженных гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске, где оно более устойчивое?- В каждом случае есть свои особенности. Например, в Купянске затруднен отход, потому что там есть крупная водная преграда река Оскол, рядом с ней болотистая местность, труднопроходимая в условиях распутицы. Но в Купянске пока что шире горловина, которая соединяет остатки украинского гарнизона на восточном берегу Оскола с большой землей, то есть с основной территорией Украины.В случае же Красноармейска и Димитрова ситуация осложняется тем, что выходить придется по полям. Сама горловина сжалась почти до полутора километров между двумя клешнями, которые образуют этот котел. Там выход будет затруднен, потому что горловина простреливается даже из стрелкового оружия. На этом промежутке крайне мало каких-либо строений, естественный укрытий, что осложняет передвижение в условиях, когда действуют вражеские дроны. В Красноармейске еще не захвачена северная "Цитадель," это небольшой район с высотными зданиями, где еще находятся расчеты украинских дронов, которые тоже частично контролируют эту горловину, поэтому сейчас можно говорить только об оперативном окружении.Но этот коридор крайне узок, учитывая опыт Великой Новоселки и Угледара при выходе отступающая сторона несет потери до 90%. Девять человек из десяти не дойдут до своих. Поэтому что в Купянске, что в Красноармейске и Димитрове ситуация одинаковая - безнадежная и катастрофическая для украинской армии.- Хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не готовит военных действий против Венесуэлы, западная пресса пишет о том, что Мадуро запросил военно-техническую помощь у Китая, России и Ирана. Военные потенциалы Венесуэлы и США несоизмеримы, какой характер могут принять боевые действия?- У Венесуэлы крайне мало возможностей оказывать организованное вооруженное сопротивление. В том случае, если американцы сосредоточат превосходящие силы, они смогут провести быструю амфибийную операцию, то есть высадку своих сил, и подавление ВВС и ПВО. Оба этих компонента не представляют единой мощной системы. Это, скорее, набор различных систем вооружений.Не исключаю, что может быть нанесен обезоруживающий удар с применением огромного числа крылатых ракет, до нескольких сотен. Считаю, что американцы не готовы к самой операции. Они будут ожидать подхода авианосца Gerald Ford, который должен совершить двухнедельный переход из Средиземного моря. Пока из разных европейских портов собирается авианосная группа. Связано это с тем, что для обеспечения высадки требуется присутствие авиации, это может обеспечит только американский флот. Как я понимаю, они хотят использовать дальнобойные ракеты воздух-воздух, носителями которых как раз являются флотские самолеты F-15, для того, чтобы выбить современные самолеты Су-30, которые могут использовать тоже ракеты воздух-воздух, со стороны Венесуэлы.Когда американцы, скорее всего, успешно высадятся, перед ними встанет вопрос захвата столицы, Каракас — это миллионный город, и дальнейшего удержания власти в стране. Они попытаются поставить своих марионеток, в ООН уже выступает Мария Корина Мачадо, которая призывает скорее начать войну против Венесуэлы. Но эти ставленники США будут иметь поддержку только у незначительной части населения. Правительство Мадуро имеют широкую поддержку среди городской бедноты и сельского населения, поэтому американцы столкнутся с партизанскими действиями. Учитывая, что ландшафт Венесуэлы — это болото, джунгли и горы, что не позволяет осуществлять эффективный контроль территории. И это может вполне стать очередным Вьетнамом или Афганистаном для американских экспедиционных войск. США не скоро смогут выбраться из этого капкана.Украинские военнослужащие, окружённые в Красноармейске, начали сдаваться в плен. Подробнее — в материале Украинские окруженцы в Красноармейске начали сдаваться в плен - Минобороны РФ.

