"Не скоро выберутся из капкана": Анпилогов рассказал о возможной операции США в Венесуэле
В случае высадки войск США в Венесуэле их ждет затяжная партизанская война, поскольку ландшафт страны и народная поддержка правительства Николаса Мадуро создают американцам условия для нового Вьетнама. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
По мнению эксперта, когда американцы, скорее всего, успешно высадятся, перед ними встанет вопрос захвата столицы Венесуэлы — миллионного Каракаса, и дальнейшего удержания власти в стране. После этого, отметил Анпилогов, США попытаются поставить своих марионеток, в ООН уже выступает Мария Корина Мачадо, которая призывает "скорее начать войну против Венесуэлы". "Но эти ставленники США будут иметь поддержку только у незначительной части населения, — подчеркнул он.По словам аналитика, правительство Мадуро обладает широкой поддержкой среди городской бедноты и сельского населения, поэтому американцы столкнутся с партизанскими действиями. "Учитывая, что ландшафт Венесуэлы — это болото, джунгли и горы, что не позволяет осуществлять эффективный контроль территории. И это может вполне стать очередным Вьетнамом или Афганистаном для американских экспедиционных войск. США не скоро смогут выбраться из этого капкана", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.О том, как российские операторы дронов подавляют вражеские рубежи с помощью БПЛА — в материале Александра Чаленко "Позывной "Чили": Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши".
