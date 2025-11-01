https://ukraina.ru/20251101/pozyvnoy-chili-yuvelirno-bili-fpv-po-vrazheskim-blindazham-kogda-v-desyati-metrakh-ot-nikh-uzhe-byli-nashi-1070928075.html

Позывной "Чили": Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши

Оператор БПЛА Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным "Чили" рассказал интернет-изданию Украина.ру о том, сколько надо дронов, чтобы уничтожить вражеский пикап, и как меняется пейзаж в населенном пункте после работы там украинских дронов

- Чили, были у тебя какие-то интересные случаи на фронте?- Зашли мы однажды в город Мирное, точнее в то, что от него осталось. Дело было в начале мая этого года. Несколько дней штатно отработали на позиции. На третий нам, к сожалению, пришлось ее покинуть. Нужно было сместиться. Дополнительной позиции, заранее подготовленной, у нас не было. Нам пришлось перемещаться в неизвестность.Город Мирное на тот момент постоянно подвергался прилетами FPV-дронов и артиллерийским обстрелам. Мы с ребятами засекали, с какой периодичностью они прилетают. Это было необходимо нам для перемещения по городу. А прилетали они каждые 15 минут. Если дрон не находил для себя какую-либо жертву, то врезался в первую попавшуюся крышу дома.Нам нужно было сменить позицию по независимым от нас причинам как раз под обстрелами артиллерии и под ударами FPV-дронов. Мы начали перемещение груженые, все в бронежилетах и с автоматами. Также мы несли на себе все оборудование плюс комплекты дронов. Вся процедура заняла порядка 12 часов. Все это время мы находились под открытым небом. При этом без каких-либо средств связи: сотовой связи нет вообще, рации есть, но они не всегда и не везде работают. Чтобы связаться с кем-то из наших командиров, нам приходилось бежать к союзникам.- Какое расстояние?— Это все в пределах города. По открытке приходилось бежать порядка 200-300 метров. Спрятаться негде. Ни гаражей, ни деревьев, ни каких-либо домов там нет.- Не было такого случая, что вот бежите вы по открытке 200-300 метров, а за вами FPV?- Нет. Ты же слышишь его звук, поэтому в этот момент никуда не перемещаешься. Ждешь, когда дрон пролетит, либо отработает. Только тогда, когда чистое небо, только тогда перебегаешь.Один раз разминулись с ним буквально в полминуты. Забежали в здание. Перед тем, как вбежать туда, увидели, что вокруг был один ландшафт. Потом слышим сильный взрыв. Выбегаем, смотрим, а вокруг уже другой ландшафт.- У тебя контракт длился год. Сколько за это время уничтожил тяжёлой техники?- Танков на моем счету не было. Только пикапы, укрытия, в которых прятался противник, то есть блиндажи и здания.- А как гонялись за пикапом?- Гоняться не пришлось. Накануне отработали по расчету вражеских БПЛАшников. Хорошо отработали: прям залетели в блиндаж, где сидела команда украинских операторов БПЛА. В итоге блиндаж был уничтожен. Через какое-то время полетели к той же позиции, чтобы посмотреть, что там происходит. Подлетая, обнаружили поблизости стоящий в укрытии пикап. Пришлось его уничтожить.- Там кто-то был?- Нет, нет, нет. Видимо, пикап приехал как раз для эвакуации бойцов вражеского расчета БПЛА. Мы работаем ювелирно: противник забежал в здание или в укрытие. Мы следуем за ним и уничтожаем полностью здание.-Слушай, а сколько необходимо дронов потратить на блиндаж, чтобы уничтожить? Дронов двадцать?- Полностью уничтожить блиндаж? Возможно хватит. А для того, чтобы завалить вход в блиндаж, достаточно одного дрона. Хочу дорассказать, что было после того, как мы выбежали из укрытия…- Рассказывай.-Быстро переместились к союзникам. Они нас приняли в подвал на ночевку. С утра рано утром, где-то около 4 утра поступил приказ о необходимости быстро развернуться. Развернуться для работы, для поддержки штурмов. Наши штурмовики пошли в наступление, и мы в кратчайшие сроки нашли место, откуда могли бы безопасно поработать. Выдвинулись туда, развернулись и начали помогать нашим штурмовикам продвигаться.И вот тут в чем заключалась сложность нашей работы и ее ювелирность. Нам необходимо было работать по противнику, когда наши штурмовики находились в десятках метров в непосредственной близости от врага. Мы получаем от разведки координаты местонахождения, визуальное подтверждение, и также работаем по окопам, по блиндажам, по дзотам, из которых ведется огонь противника. Все это уничтожаем.Читайте также интервью Александра Чаленко Позывной "Буржуй": На дроне украинцы написали: Не сбивайте - он последний, а то мы все пойдем в штурма"

