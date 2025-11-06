https://ukraina.ru/20251106/1071182724.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев

Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев - 06.11.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-11-06T15:02

2025-11-06T15:02

2025-11-06T15:16

эксклюзив

купянск

волчанск

оскол

геннадий алехин

вооруженные силы украины

минобороны

спецоперация

всу

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg

По поступающей информации из достоверных источников, в Купянске со стороны нового города штурмовые подразделения группировки войск "Запад" форсировали Оскол в районе улицы Дзержинского и, захватив безымянный остров (здесь река раздваивается), создали приличный плацдарм на левом берегу вплоть до улицы Ломоносова. Под наш контроль перешла частная застройка по улице Фрунзе/Заоскольская.Как сообщило Минобороны, пресечена очередная попытка прорыва украинских формирований к Осколу южнее Купянск-Узлового с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 военнослужащих 43-й отдельной мобильной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла. Таким образом, и в Заосколье враг, пытаясь прорваться, несет серьезные потери.Тактика штурмовиков особых изменений не претерпела, только возросла мобильность, скрытность и маневренность: незаметно или с использованием мотоциклов максимально быстро проскочить в зону, контролируемую аэроразведкой или операторами БПЛА противника, чтобы достичь оборонительных позиций врага и вступить в стрелковый бой, при этом находясь под плотным огневым прикрытием с воздуха.Удары авиации по объектам ВСУ на Купянском направлении обеспечивают уничтожение противника на левом берегу Оскола, не допуская его сосредоточения и перегруппирования. Интенсивная работа авиации заставляет противника беспорядочно отступать, тем самым смыкая кольцо вокруг Купянска и создавая "Купянский котёл".Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка, Боровская Андреевка. Армейская авиация точным ударом управляемой ракеты Подолах поразила здание, в котором размещались боевики и пункты управления БПЛА 14 отдельной механизированной бригады ВСУ.Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока в районе населенного пункта Петропавловка. За минувшие сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа.ВС РФ также ведут наступательные действия на севере в Харьковской области. Штурмовики успешно продвигается в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта. Все попытки контратак со стороны ВСУ отбиты. А в южной части Волчанска наши штурмовые группы водрузили российский триколор на крыше одного из зданий вдоль Рубежанского шоссе, важного логистического и транспортного маршрута на этом участке фронта.С освобождением Волчанска для подразделений и частей российской армии открывается прямой путь в сторону населенных пунктов Печенеги и Чугуев. А это не только выход на оперативный простор, но и возможность в ближайшей перспективе сдвинуть линию боевого соприкосновения в сторону Харькова.

https://ukraina.ru/20251105/voennyy-ekspert-aleksey-samoylov-vs-rf-obkhodyat-vsu-v-volchanske-i-formiruyut-kotel-vokrug-1071144514.html

купянск

волчанск

оскол

купянское направление

харьков

харьковская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, купянск, волчанск, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, минобороны, спецоперация, всу, украина.ру, купянское направление, боевые действия, штурм, плацдарм, окружение, котел, авиация, бпла, дроны, фронт, линия фронта на украине, харьков, харьковская область, мо рф, украина.ру, украина