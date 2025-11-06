Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев - 06.11.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев
Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев - 06.11.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
По поступающей информации из достоверных источников, в Купянске со стороны нового города штурмовые подразделения группировки войск "Запад" форсировали Оскол в районе улицы Дзержинского и, захватив безымянный остров (здесь река раздваивается), создали приличный плацдарм на левом берегу вплоть до улицы Ломоносова. Под наш контроль перешла частная застройка по улице Фрунзе/Заоскольская.Как сообщило Минобороны, пресечена очередная попытка прорыва украинских формирований к Осколу южнее Купянск-Узлового с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 военнослужащих 43-й отдельной мобильной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла. Таким образом, и в Заосколье враг, пытаясь прорваться, несет серьезные потери.Тактика штурмовиков особых изменений не претерпела, только возросла мобильность, скрытность и маневренность: незаметно или с использованием мотоциклов максимально быстро проскочить в зону, контролируемую аэроразведкой или операторами БПЛА противника, чтобы достичь оборонительных позиций врага и вступить в стрелковый бой, при этом находясь под плотным огневым прикрытием с воздуха.Удары авиации по объектам ВСУ на Купянском направлении обеспечивают уничтожение противника на левом берегу Оскола, не допуская его сосредоточения и перегруппирования. Интенсивная работа авиации заставляет противника беспорядочно отступать, тем самым смыкая кольцо вокруг Купянска и создавая "Купянский котёл".Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка, Боровская Андреевка. Армейская авиация точным ударом управляемой ракеты Подолах поразила здание, в котором размещались боевики и пункты управления БПЛА 14 отдельной механизированной бригады ВСУ.Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока в районе населенного пункта Петропавловка. За минувшие сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа.ВС РФ также ведут наступательные действия на севере в Харьковской области. Штурмовики успешно продвигается в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта. Все попытки контратак со стороны ВСУ отбиты. А в южной части Волчанска наши штурмовые группы водрузили российский триколор на крыше одного из зданий вдоль Рубежанского шоссе, важного логистического и транспортного маршрута на этом участке фронта.С освобождением Волчанска для подразделений и частей российской армии открывается прямой путь в сторону населенных пунктов Печенеги и Чугуев. А это не только выход на оперативный простор, но и возможность в ближайшей перспективе сдвинуть линию боевого соприкосновения в сторону Харькова.
Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев

15:02 06.11.2025 (обновлено: 15:16 06.11.2025)
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
По поступающей информации из достоверных источников, в Купянске со стороны нового города штурмовые подразделения группировки войск "Запад" форсировали Оскол в районе улицы Дзержинского и, захватив безымянный остров (здесь река раздваивается), создали приличный плацдарм на левом берегу вплоть до улицы Ломоносова. Под наш контроль перешла частная застройка по улице Фрунзе/Заоскольская.
Как сообщило Минобороны, пресечена очередная попытка прорыва украинских формирований к Осколу южнее Купянск-Узлового с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 военнослужащих 43-й отдельной мобильной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла. Таким образом, и в Заосколье враг, пытаясь прорваться, несет серьезные потери.
Тактика штурмовиков особых изменений не претерпела, только возросла мобильность, скрытность и маневренность: незаметно или с использованием мотоциклов максимально быстро проскочить в зону, контролируемую аэроразведкой или операторами БПЛА противника, чтобы достичь оборонительных позиций врага и вступить в стрелковый бой, при этом находясь под плотным огневым прикрытием с воздуха.
Удары авиации по объектам ВСУ на Купянском направлении обеспечивают уничтожение противника на левом берегу Оскола, не допуская его сосредоточения и перегруппирования. Интенсивная работа авиации заставляет противника беспорядочно отступать, тем самым смыкая кольцо вокруг Купянска и создавая "Купянский котёл".
Также нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка, Боровская Андреевка. Армейская авиация точным ударом управляемой ракеты Подолах поразила здание, в котором размещались боевики и пункты управления БПЛА 14 отдельной механизированной бригады ВСУ.
Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока в районе населенного пункта Петропавловка. За минувшие сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа.
ВС РФ также ведут наступательные действия на севере в Харьковской области. Штурмовики успешно продвигается в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта. Все попытки контратак со стороны ВСУ отбиты. А в южной части Волчанска наши штурмовые группы водрузили российский триколор на крыше одного из зданий вдоль Рубежанского шоссе, важного логистического и транспортного маршрута на этом участке фронта.
С освобождением Волчанска для подразделений и частей российской армии открывается прямой путь в сторону населенных пунктов Печенеги и Чугуев. А это не только выход на оперативный простор, но и возможность в ближайшей перспективе сдвинуть линию боевого соприкосновения в сторону Харькова.
