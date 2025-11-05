США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/ssha-rassmatrivayut-tri-varianta-zakhvata-venesuely-1071113991.html
США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы - 05.11.2025 Украина.ру
США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
Cоветники президента США Дональда Трампа разработали несколько наступательных планов действий в Венесуэле. Об этом со ссылкой на публикацию New York Times в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-05T02:28
2025-11-05T02:28
новости
украина.ру
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
new york times
цру
россия
алексей журавлёв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102691/93/1026919317_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_8fc308fbfafa52095fd5b8bde8f36532.jpg
"Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам... с целью лишить Мадуро военной поддержки... Второй подход предусматривает отправку Вашингтоном сил специального назначения, таких как армейское подразделение "Дельта" или шестой отряд "морских котиков" ВМС, для захвата или убийства Мадуро", — пишет New York Times, ссылаясь на источники.Третий вариант подразумевает захват контроля над аэродромами и, как минимум, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы. Для этого будут направлены "контртеррористические силы" США.По мнению издания, последние два плана несут больше рисков для американских военных на земле и мирных жителей. Авиаудары при реализации первого варианта могут иметь обратный эффект и позволить Мадуро собрать поддержку вокруг себя.New York Times пишет, что сам президент пока не принял никаких решений по этому вопросу и очень боится ситуации с жертвами среди американских солдат или сценария, в котором операция будет воспринята как провал. Помощники Трампа продолжают разрабатывать способы продвижения общей программы по свержению Мадуро, но ищут способы сделать это без одобрения Конгресса и без объявления войны.В частности, рассматривается возможность доказательства, что Мадуро и его окружение являются членами наркокартеля "Де Лос Сольс", что сделает Мадуро законной целью, несмотря на политику США не ликвидировать лидеров государств.США в последние недели регулярно использую вооружённые силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозят наркотики. Белый дом заявляет, что подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.Кроме того, Белый дом утверждает, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты" и разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать.Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв сообщил, что прилетевшие на днях в Венесуэлу военно-транспортные самолёты Ил-76 доставили в страну системы ПВО "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251103/pryzhki-gegemona-tyazhlaya-zhizn-donalda-trampa-1071087126.html
сша
венесуэла
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102691/93/1026919317_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_bc47e172095289b5b25c67523c50a286.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, new york times, цру, россия, алексей журавлёв, пво, наркотрафик, агрессия
Новости, Украина.ру, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, New York Times, ЦРУ, Россия, Алексей Журавлёв, ПВО, наркотрафик, агрессия

США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы

02:28 05.11.2025
 
© Master Sgt. Alejandro Licea / Перейти в фотобанк Американские военные в Афганистане
 Американские военные в Афганистане
© Master Sgt. Alejandro Licea
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Cоветники президента США Дональда Трампа разработали несколько наступательных планов действий в Венесуэле. Об этом со ссылкой на публикацию New York Times в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам... с целью лишить Мадуро военной поддержки... Второй подход предусматривает отправку Вашингтоном сил специального назначения, таких как армейское подразделение "Дельта" или шестой отряд "морских котиков" ВМС, для захвата или убийства Мадуро", — пишет New York Times, ссылаясь на источники.
Третий вариант подразумевает захват контроля над аэродромами и, как минимум, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы. Для этого будут направлены "контртеррористические силы" США.
По мнению издания, последние два плана несут больше рисков для американских военных на земле и мирных жителей. Авиаудары при реализации первого варианта могут иметь обратный эффект и позволить Мадуро собрать поддержку вокруг себя.
New York Times пишет, что сам президент пока не принял никаких решений по этому вопросу и очень боится ситуации с жертвами среди американских солдат или сценария, в котором операция будет воспринята как провал. Помощники Трампа продолжают разрабатывать способы продвижения общей программы по свержению Мадуро, но ищут способы сделать это без одобрения Конгресса и без объявления войны.
В частности, рассматривается возможность доказательства, что Мадуро и его окружение являются членами наркокартеля "Де Лос Сольс", что сделает Мадуро законной целью, несмотря на политику США не ликвидировать лидеров государств.
США в последние недели регулярно использую вооружённые силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозят наркотики. Белый дом заявляет, что подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Кроме того, Белый дом утверждает, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты" и разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать.
Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв сообщил, что прилетевшие на днях в Венесуэлу военно-транспортные самолёты Ил-76 доставили в страну системы ПВО "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".
Трамп выступил в израильском кнессете и пообещал разрешить украинский конфликт - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
3 ноября, 18:56
Прыжки гегемона. Тяжёлая жизнь Дональда ТрампаТяжёлая жизнь у нынешнего президента США
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руСШАВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампNew York TimesЦРУРоссияАлексей ЖуравлёвПВОнаркотрафикагрессия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:11Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"
02:57В результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника
02:28США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
01:56Россия срочно нарастила ПВО Венесуэлы. Другие новости часа
01:19Россия конфисковала активы оператора сотовой связи, чьи владельцы поддерживают ВСУ
00:48Красноармейск, "Герани" и рухнувшие мечты Евромайдана. Итоги 4 ноября "одной строкой"
00:31"Дневник Десантника" докладывает о продвижении ВС РФ за 4 ноября
00:14Опасность атаки украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
20:00Российская армия наращивает успехи: противник теснится на Купянском направлении
19:45Американский эксперт: политика Вашингтона на Украине — это "магическое мышление", чреватое катастрофой
19:30Почему Европа — худшее место для будущего и чем русские отличаются от людей Запада — британец Годвин
19:30Европа в истерике: МВФ шантажирует ЕС российскими активами для спасения киевского режима
19:15На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности
19:00Протесты украинцев в Польше: Народ требует от Киева прекратить бессмысленную войну
18:45Европа устала от украинских мигрантов: Латвия вслед за Германией сворачивает программу помощи
18:36Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США
18:30Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России
18:16Вашингтон ставит точку: Киеву приказывают смириться с реальностью
18:00От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября
17:58Краснолиманское направление: ВС РФ наступают в лесных массивах
Лента новостейМолния