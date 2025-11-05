https://ukraina.ru/20251105/ssha-rassmatrivayut-tri-varianta-zakhvata-venesuely-1071113991.html
США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы - 05.11.2025 Украина.ру
США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
Cоветники президента США Дональда Трампа разработали несколько наступательных планов действий в Венесуэле. Об этом со ссылкой на публикацию New York Times в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-05T02:28
2025-11-05T02:28
2025-11-05T02:28
новости
украина.ру
сша
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
new york times
цру
россия
алексей журавлёв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102691/93/1026919317_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_8fc308fbfafa52095fd5b8bde8f36532.jpg
"Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам... с целью лишить Мадуро военной поддержки... Второй подход предусматривает отправку Вашингтоном сил специального назначения, таких как армейское подразделение "Дельта" или шестой отряд "морских котиков" ВМС, для захвата или убийства Мадуро", — пишет New York Times, ссылаясь на источники.Третий вариант подразумевает захват контроля над аэродромами и, как минимум, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы. Для этого будут направлены "контртеррористические силы" США.По мнению издания, последние два плана несут больше рисков для американских военных на земле и мирных жителей. Авиаудары при реализации первого варианта могут иметь обратный эффект и позволить Мадуро собрать поддержку вокруг себя.New York Times пишет, что сам президент пока не принял никаких решений по этому вопросу и очень боится ситуации с жертвами среди американских солдат или сценария, в котором операция будет воспринята как провал. Помощники Трампа продолжают разрабатывать способы продвижения общей программы по свержению Мадуро, но ищут способы сделать это без одобрения Конгресса и без объявления войны.В частности, рассматривается возможность доказательства, что Мадуро и его окружение являются членами наркокартеля "Де Лос Сольс", что сделает Мадуро законной целью, несмотря на политику США не ликвидировать лидеров государств.США в последние недели регулярно использую вооружённые силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозят наркотики. Белый дом заявляет, что подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.Кроме того, Белый дом утверждает, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты" и разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать.Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв сообщил, что прилетевшие на днях в Венесуэлу военно-транспортные самолёты Ил-76 доставили в страну системы ПВО "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251103/pryzhki-gegemona-tyazhlaya-zhizn-donalda-trampa-1071087126.html
сша
венесуэла
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102691/93/1026919317_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_bc47e172095289b5b25c67523c50a286.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, new york times, цру, россия, алексей журавлёв, пво, наркотрафик, агрессия
Новости, Украина.ру, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, New York Times, ЦРУ, Россия, Алексей Журавлёв, ПВО, наркотрафик, агрессия
США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
Cоветники президента США Дональда Трампа разработали несколько наступательных планов действий в Венесуэле. Об этом со ссылкой на публикацию New York Times в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам... с целью лишить Мадуро военной поддержки... Второй подход предусматривает отправку Вашингтоном сил специального назначения, таких как армейское подразделение "Дельта" или шестой отряд "морских котиков" ВМС, для захвата или убийства Мадуро", — пишет New York Times, ссылаясь на источники.
Третий вариант подразумевает захват контроля над аэродромами и, как минимум, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы. Для этого будут направлены "контртеррористические силы" США.
По мнению издания, последние два плана несут больше рисков для американских военных на земле и мирных жителей. Авиаудары при реализации первого варианта могут иметь обратный эффект и позволить Мадуро собрать поддержку вокруг себя.
New York Times пишет, что сам президент пока не принял никаких решений по этому вопросу и очень боится ситуации с жертвами среди американских солдат или сценария, в котором операция будет воспринята как провал. Помощники Трампа продолжают разрабатывать способы продвижения общей программы по свержению Мадуро, но ищут способы сделать это без одобрения Конгресса и без объявления войны.
В частности, рассматривается возможность доказательства, что Мадуро и его окружение являются членами наркокартеля "Де Лос Сольс", что сделает Мадуро законной целью, несмотря на политику США не ликвидировать лидеров государств.
США в последние недели регулярно использую вооружённые силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозят наркотики. Белый дом заявляет, что подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Кроме того, Белый дом утверждает, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты" и разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать.
Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв сообщил, что прилетевшие на днях в Венесуэлу военно-транспортные самолёты Ил-76 доставили в страну системы ПВО "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э". Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.