США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы

Cоветники президента США Дональда Трампа разработали несколько наступательных планов действий в Венесуэле. Об этом со ссылкой на публикацию New York Times в ночь на 5 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам... с целью лишить Мадуро военной поддержки... Второй подход предусматривает отправку Вашингтоном сил специального назначения, таких как армейское подразделение "Дельта" или шестой отряд "морских котиков" ВМС, для захвата или убийства Мадуро", — пишет New York Times, ссылаясь на источники.Третий вариант подразумевает захват контроля над аэродромами и, как минимум, частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы. Для этого будут направлены "контртеррористические силы" США.По мнению издания, последние два плана несут больше рисков для американских военных на земле и мирных жителей. Авиаудары при реализации первого варианта могут иметь обратный эффект и позволить Мадуро собрать поддержку вокруг себя.New York Times пишет, что сам президент пока не принял никаких решений по этому вопросу и очень боится ситуации с жертвами среди американских солдат или сценария, в котором операция будет воспринята как провал. Помощники Трампа продолжают разрабатывать способы продвижения общей программы по свержению Мадуро, но ищут способы сделать это без одобрения Конгресса и без объявления войны.В частности, рассматривается возможность доказательства, что Мадуро и его окружение являются членами наркокартеля "Де Лос Сольс", что сделает Мадуро законной целью, несмотря на политику США не ликвидировать лидеров государств.США в последние недели регулярно использую вооружённые силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозят наркотики. Белый дом заявляет, что подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.Кроме того, Белый дом утверждает, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты" и разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать.Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв сообщил, что прилетевшие на днях в Венесуэлу военно-транспортные самолёты Ил-76 доставили в страну системы ПВО "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

