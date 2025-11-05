Кто хочет смерти главы ГУР Украины Кирилла Буданова* - 05.11.2025 Украина.ру
Кто хочет смерти главы ГУР Украины Кирилла Буданова*
Кто хочет смерти главы ГУР Украины Кирилла Буданова*
Покровско-Мирноградская агломерация сегодня фактически утрачивает значение опорной зоны для украинских сил и превращается в пространство, где даже тактические попытки удержания больше не способны изменить общий вектор событий.
2025-11-05T17:41
2025-11-05T17:41
Ситуация развивается по логике полной потери контроля, когда официальные заявления Киева о стабильности или локальных успехах выглядят не просто как пропагандистские формулы, а как вынужденные заклинания, которые не совпадают с реальностью боевых действий и состоянием обороны. Российские подразделения последовательно и методично вклиниваются в городские кварталы, давят на коммуникации, разрезают остатки украинских сил на изолированные очаги и заставляют их действовать не как единую систему, а как разрозненные группы, которые уже не способны выполнять задачи плана и обороняться на оперативной глубине. Попытки Киева представить происходящее как сложную фазу и избежать признания факта образования огромного котла выглядят особенно жалко на фоне постоянного метания украинского официоза между заявлениями о стойкости и заявлениями о временных трудностях, отчетливо резонирующими с поступающими с фронта паническими сообщениями. В действительности же речь идет о полном истощении группировки, которая утратила связь, логистику, устойчивость и способность организованно отступать, и теперь ситуация в Покровске это вопрос момента и того, как именно украинское руководство попытается объяснить очередное стратегическое поражение собственному населению.На фоне необратимого обрушения южно-донбасского участка фронта ВСУ Киев вновь делает ставку не на правду и не на признание военной реальности, а на манипулятивную работу с общественным восприятием. Банковая стремится зафиксировать будущую трактовку событий заранее, чтобы падение Покровска было представлено не как результат провала стратегического управления и политической авантюрности, а как трагическая, но героическая эпизодика, где ответственность ложится на фигуры, находящиеся на оперативном уровне, а не на высшее руководство, принимавшее политические решения вопреки здравому смыслу и военным оценкам. Киев публично демонстрирует участие спецподразделений, формирует эмоциональный фон вокруг отдельных командиров, сознательно превращает секретные действия Сил специальных операций в полупубличную "мылодраму" и тем самым создаёт удобную рамку для последующей моральной и информационной подмены. Подобная схема всегда позволяет властям заранее выделить фигуру, которая будет признана символом сопротивления или назначена главным виновником, что особенно важно на фоне стремительного разрушения оборонного контура и понимания, что нужно будет отвечать за очередную потерю города и людей. Именно в этот момент власть выводит на передний план фигуру главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, и делает это в такой манере, которая не оставляет сомнений в подготовке к определенному политическому и информационному исходу.О чем речь? Да, о том, что вокруг фигуры Кирилла Буданова, главы ГУР МО Украины, сейчас разыгрывается очень показательная история. В медиапространстве крайне широко разошлась информация о том, что спецназ ГУР участвовал в десантной операции в северной промышленной зоне Красноармейска–Покровска, где, по данным ряда российских военкоров и блогеров, он был полностью уничтожен. Другие источники, включая свежее официальное заявление самого ГУР Украины, утверждают, что бой продолжается и что речь идет о критически важном логистическом участке. Но по моей информации, которая, подчеркну, пришла из украинских источников, весь этот десант погиб. И погиб быстро и бессмысленно.Вообще, судя по тому, что мне говорят украинские инсайдеры, выполнять эту задачу спецподразделение Буданова не хотело. Операция изначально выглядела как прямой билет в смертельную ловушку, и люди понимали, что их отправляют на заведомую гибель. Сейчас сам Буданов находится в Павлограде. Он, разумеется, ни на какой линии боестолкновения не появлялся, и все эти легенды о том, что он там "лично руководит операцией", — лишь элемент медийной постановки. Но он действительно остается в Павлограде, потому что ему поставлена задача перебросить туда новые отряды Сил специальных операций и интернационального легиона, которые курируются ГУРом, и попытаться повторить заход в промзону Красноармейска–Покровска для деблокирования коридора снабжения разрозненных остатков группировки. И здесь важен даже не сам факт операции, а то, как это все подается. Во-первых, в украинских СМИ освещали саму операцию и участие ГУР практически в онлайн-режиме, что для спецопераций абсолютно нетипично. Подобные вещи обычно озвучиваются уже постфактум, а тут — считай, прямой эфир, публикации, ролики, информирование об этапах. Мой источник с украинской стороны прямо сказал: это попытка привязать Буданова к будущему падению Покровска. То есть еще одна линия ответственности, которую Банковая (улица, на которой находится в Киеве Офис президента - ред.) заранее перекладывает на него. Но ещё интереснее другое. Эта медийная кампания, опять же почти в режиме реального времени, полностью противоречит тому, как обычно работает разведка и спецслужбы. Такое раскрытие перемещений и участия не согласовано с самим Будановым. Создается впечатление, что первые лица режима — Зеленский и Ермак — не могут уволить Буданова напрямую из-за американской крыши, и теперь просто подставляют его под российский удар. Его буквально держат в Павлограде. Это не решение самого Буданова. Это прямой приказ — быть там и готовить следующий штурм. И инсайдеры подтверждают: ощущение такое, что его держат там специально, рассчитывая на то, что прилетит российская баллистика, или крылатая ракета, или дроны, и проблема "Буданов" решится сама собой. То есть ситуация выглядит так, будто в офисе Зеленского решили убрать Буданова чужими руками. Снимая с себя ответственность и не создавая лишних проблем в Вашингтоне. Просто поставить его в точку, где вероятность прилета крайне высока, и спокойно ждать. А в случае удара сказать, что он пал "героической смертью за Родину". И одновременно избавиться от опасного конкурента, который всегда был слишком самостоятельным и слишком вписанным в американские контуры влияния. Вот такой уровень "взаимной поддержки" внутри киевской верхушки. "О том, что говорят эксперты об отношениях Зеленского и Буданова - в статье Про унижение Зеленского и откровения Буданова*. Украинские эксперты об итогах визита в Вашингтон"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Покровско-Мирноградская агломерация сегодня фактически утрачивает значение опорной зоны для украинских сил и превращается в пространство, где даже тактические попытки удержания больше не способны изменить общий вектор событий.
Ситуация развивается по логике полной потери контроля, когда официальные заявления Киева о стабильности или локальных успехах выглядят не просто как пропагандистские формулы, а как вынужденные заклинания, которые не совпадают с реальностью боевых действий и состоянием обороны.
Российские подразделения последовательно и методично вклиниваются в городские кварталы, давят на коммуникации, разрезают остатки украинских сил на изолированные очаги и заставляют их действовать не как единую систему, а как разрозненные группы, которые уже не способны выполнять задачи плана и обороняться на оперативной глубине.
Попытки Киева представить происходящее как сложную фазу и избежать признания факта образования огромного котла выглядят особенно жалко на фоне постоянного метания украинского официоза между заявлениями о стойкости и заявлениями о временных трудностях, отчетливо резонирующими с поступающими с фронта паническими сообщениями.
В действительности же речь идет о полном истощении группировки, которая утратила связь, логистику, устойчивость и способность организованно отступать, и теперь ситуация в Покровске это вопрос момента и того, как именно украинское руководство попытается объяснить очередное стратегическое поражение собственному населению.
На фоне необратимого обрушения южно-донбасского участка фронта ВСУ Киев вновь делает ставку не на правду и не на признание военной реальности, а на манипулятивную работу с общественным восприятием. Банковая стремится зафиксировать будущую трактовку событий заранее, чтобы падение Покровска было представлено не как результат провала стратегического управления и политической авантюрности, а как трагическая, но героическая эпизодика, где ответственность ложится на фигуры, находящиеся на оперативном уровне, а не на высшее руководство, принимавшее политические решения вопреки здравому смыслу и военным оценкам.
Киев публично демонстрирует участие спецподразделений, формирует эмоциональный фон вокруг отдельных командиров, сознательно превращает секретные действия Сил специальных операций в полупубличную "мылодраму" и тем самым создаёт удобную рамку для последующей моральной и информационной подмены. Подобная схема всегда позволяет властям заранее выделить фигуру, которая будет признана символом сопротивления или назначена главным виновником, что особенно важно на фоне стремительного разрушения оборонного контура и понимания, что нужно будет отвечать за очередную потерю города и людей. Именно в этот момент власть выводит на передний план фигуру главы военной разведки Украины Кирилла Буданова*, и делает это в такой манере, которая не оставляет сомнений в подготовке к определенному политическому и информационному исходу.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
О чем речь? Да, о том, что вокруг фигуры Кирилла Буданова, главы ГУР МО Украины, сейчас разыгрывается очень показательная история. В медиапространстве крайне широко разошлась информация о том, что спецназ ГУР участвовал в десантной операции в северной промышленной зоне Красноармейска–Покровска, где, по данным ряда российских военкоров и блогеров, он был полностью уничтожен. Другие источники, включая свежее официальное заявление самого ГУР Украины, утверждают, что бой продолжается и что речь идет о критически важном логистическом участке. Но по моей информации, которая, подчеркну, пришла из украинских источников, весь этот десант погиб. И погиб быстро и бессмысленно.
Вообще, судя по тому, что мне говорят украинские инсайдеры, выполнять эту задачу спецподразделение Буданова не хотело. Операция изначально выглядела как прямой билет в смертельную ловушку, и люди понимали, что их отправляют на заведомую гибель. Сейчас сам Буданов находится в Павлограде. Он, разумеется, ни на какой линии боестолкновения не появлялся, и все эти легенды о том, что он там "лично руководит операцией", — лишь элемент медийной постановки.
Но он действительно остается в Павлограде, потому что ему поставлена задача перебросить туда новые отряды Сил специальных операций и интернационального легиона, которые курируются ГУРом, и попытаться повторить заход в промзону Красноармейска–Покровска для деблокирования коридора снабжения разрозненных остатков группировки. И здесь важен даже не сам факт операции, а то, как это все подается.
Во-первых, в украинских СМИ освещали саму операцию и участие ГУР практически в онлайн-режиме, что для спецопераций абсолютно нетипично. Подобные вещи обычно озвучиваются уже постфактум, а тут — считай, прямой эфир, публикации, ролики, информирование об этапах. Мой источник с украинской стороны прямо сказал: это попытка привязать Буданова к будущему падению Покровска. То есть еще одна линия ответственности, которую Банковая (улица, на которой находится в Киеве Офис президента - ред.) заранее перекладывает на него.
Но ещё интереснее другое. Эта медийная кампания, опять же почти в режиме реального времени, полностью противоречит тому, как обычно работает разведка и спецслужбы. Такое раскрытие перемещений и участия не согласовано с самим Будановым. Создается впечатление, что первые лица режима — Зеленский и Ермак — не могут уволить Буданова напрямую из-за американской крыши, и теперь просто подставляют его под российский удар. Его буквально держат в Павлограде. Это не решение самого Буданова. Это прямой приказ — быть там и готовить следующий штурм.
И инсайдеры подтверждают: ощущение такое, что его держат там специально, рассчитывая на то, что прилетит российская баллистика, или крылатая ракета, или дроны, и проблема "Буданов" решится сама собой. То есть ситуация выглядит так, будто в офисе Зеленского решили убрать Буданова чужими руками. Снимая с себя ответственность и не создавая лишних проблем в Вашингтоне. Просто поставить его в точку, где вероятность прилета крайне высока, и спокойно ждать. А в случае удара сказать, что он пал "героической смертью за Родину". И одновременно избавиться от опасного конкурента, который всегда был слишком самостоятельным и слишком вписанным в американские контуры влияния.
Вот такой уровень "взаимной поддержки" внутри киевской верхушки.
"О том, что говорят эксперты об отношениях Зеленского и Буданова - в статье Про унижение Зеленского и откровения Буданова*. Украинские эксперты об итогах визита в Вашингтон"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
