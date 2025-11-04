https://ukraina.ru/20251104/zaschita-suvereniteta-chest-i-dostoinstvo-putin-o-glavnykh-tselyakh-splochennoy-rossii-1071108210.html

Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России

Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России - 04.11.2025 Украина.ру

Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России

В День народного единства президент России Владимир Путин подчеркнул несокрушимую сплоченность российского общества, которое мирным и ратным трудом защищает суверенитет и достоинство страны. Об этом 4 ноября пишет официальный ресурс Кремля

Глава государства отметил огромный вклад Патриарха Кирилла в укрепление нации и заверил, что Россия, имеющая немало преданных друзей по всему миру, всегда открыта для взаимовыгодного партнерства.В Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации. Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин заявил о сплоченности российского народа перед лицом современных вызовов. "Сегодня, сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что ценность единства российского народа неоспорима. "Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам", — констатировал президент. Особую роль в укреплении духовного и гражданского единства глава государства отнес Всемирному русскому народному собору. Эта авторитетная общественная организация поддерживает верность единству на основе общих духовных ценностей.Президент лично поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который является главой Собора. "Патриарх Кирилл неустанно продвигает идеи диалога и сотрудничества всех конструктивных сил России, русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Сердечно благодарю его святейшество за огромный вклад в укрепление единства российской нации", — сказал Путин, вручая Предстоятелю Русской Православной Церкви почетное звание лауреата премии. Говоря о международных связях, российский лидер заявил, что у России немало преданных друзей в разных странах. "Мы признательны всем, кто видит в России надёжного партнёра, и всегда открыты для новых взаимовыгодных контактов, развития многоплановых связей и взаимного обогащения культур", — заверил он. В числе награжденных в этот день также спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой и вдова писателя Александра Солженицына Наталия. Церемония стала ярким свидетельством консолидации всех здоровых сил общества вокруг ценностей традиционной России, ее суверенитета и исторического пути.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру

