Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России - 04.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251104/zaschita-suvereniteta-chest-i-dostoinstvo-putin-o-glavnykh-tselyakh-splochennoy-rossii-1071108210.html
Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России
Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России - 04.11.2025 Украина.ру
Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России
В День народного единства президент России Владимир Путин подчеркнул несокрушимую сплоченность российского общества, которое мирным и ратным трудом защищает суверенитет и достоинство страны. Об этом 4 ноября пишет официальный ресурс Кремля
2025-11-04T18:30
2025-11-04T18:30
новости
россия
кремль
владимир путин
игорь кириллов
патриарх кирилл
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071108094_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_87771dbb0f5d9c421a6e22f6eb167421.jpg
Глава государства отметил огромный вклад Патриарха Кирилла в укрепление нации и заверил, что Россия, имеющая немало преданных друзей по всему миру, всегда открыта для взаимовыгодного партнерства.В Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации. Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин заявил о сплоченности российского народа перед лицом современных вызовов. "Сегодня, сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что ценность единства российского народа неоспорима. "Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам", — констатировал президент. Особую роль в укреплении духовного и гражданского единства глава государства отнес Всемирному русскому народному собору. Эта авторитетная общественная организация поддерживает верность единству на основе общих духовных ценностей.Президент лично поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который является главой Собора. "Патриарх Кирилл неустанно продвигает идеи диалога и сотрудничества всех конструктивных сил России, русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Сердечно благодарю его святейшество за огромный вклад в укрепление единства российской нации", — сказал Путин, вручая Предстоятелю Русской Православной Церкви почетное звание лауреата премии. Говоря о международных связях, российский лидер заявил, что у России немало преданных друзей в разных странах. "Мы признательны всем, кто видит в России надёжного партнёра, и всегда открыты для новых взаимовыгодных контактов, развития многоплановых связей и взаимного обогащения культур", — заверил он. В числе награжденных в этот день также спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой и вдова писателя Александра Солженицына Наталия. Церемония стала ярким свидетельством консолидации всех здоровых сил общества вокруг ценностей традиционной России, ее суверенитета и исторического пути.Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20251104/strakh-priznat-pobedu-putina-provaly-vsu-zakruchivanie-gaek-bezhentsam-khronika-sobytiy-na-utro-4-1071092902.html
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071108094_185:0:761:432_1920x0_80_0_0_f76bb42370ee41eb7ca4979beb3d106d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кремль, владимир путин, игорь кириллов, патриарх кирилл, украина.ру
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Патриарх Кирилл, Украина.ру

Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России

18:30 04.11.2025
 
путин
путин
Читать в
ДзенTelegram
В День народного единства президент России Владимир Путин подчеркнул несокрушимую сплоченность российского общества, которое мирным и ратным трудом защищает суверенитет и достоинство страны. Об этом 4 ноября пишет официальный ресурс Кремля
Глава государства отметил огромный вклад Патриарха Кирилла в укрепление нации и заверил, что Россия, имеющая немало преданных друзей по всему миру, всегда открыта для взаимовыгодного партнерства.
В Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации. Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин заявил о сплоченности российского народа перед лицом современных вызовов.
"Сегодня, сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что ценность единства российского народа неоспорима.
"Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам", — констатировал президент.
- РИА Новости, 1920, 04.11.2025
10:00
Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряЗапад пытается затянуть конфликт, в Турции считают, что Европа попросту боится признать победу Путина. ВС РФ уничтожают противника и технику. Положение украинских беженцев за границей становится все более незавидным
Особую роль в укреплении духовного и гражданского единства глава государства отнес Всемирному русскому народному собору. Эта авторитетная общественная организация поддерживает верность единству на основе общих духовных ценностей.
Президент лично поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который является главой Собора.
"Патриарх Кирилл неустанно продвигает идеи диалога и сотрудничества всех конструктивных сил России, русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Сердечно благодарю его святейшество за огромный вклад в укрепление единства российской нации", — сказал Путин, вручая Предстоятелю Русской Православной Церкви почетное звание лауреата премии.
Говоря о международных связях, российский лидер заявил, что у России немало преданных друзей в разных странах.
"Мы признательны всем, кто видит в России надёжного партнёра, и всегда открыты для новых взаимовыгодных контактов, развития многоплановых связей и взаимного обогащения культур", — заверил он.
В числе награжденных в этот день также спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой и вдова писателя Александра Солженицына Наталия.
Церемония стала ярким свидетельством консолидации всех здоровых сил общества вокруг ценностей традиционной России, ее суверенитета и исторического пути.
Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКремльВладимир ПутинИгорь КирилловПатриарх КириллУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15На Украине раскрыт лагерь рабского труда для иностранцев: подробности
19:00Протесты украинцев в Польше: Народ требует от Киева прекратить бессмысленную войну
18:45Европа устала от украинских мигрантов: Латвия вслед за Германией сворачивает программу помощи
18:36Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США
18:30Защита суверенитета, честь и достоинство: Путин о главных целях сплоченной России
18:16Вашингтон ставит точку: Киеву приказывают смириться с реальностью
18:00От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября
17:58Краснолиманское направление: ВС РФ наступают в лесных массивах
17:51Президент России подписал закон о сборах резервистов
17:37Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР
17:18Русскому Солдату придётся вновь преподать неучам урок - глава Крыма
17:10"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада
16:51День народного единства в ДНР отметили русскими яствами
16:40Энергетики Курской области ликвидировали последствия налета ВСУ
16:32Германия увеличивает военную помощь Украине, но сохраняет ограничения по ракетам Taurus
16:13В США подсчитали российские "Герани" на Украине
16:04ЕС признаёт: на Украине царят пытки и беззаконие, но продолжает поддерживать киевский режим
15:59Битва под Чудновом. Предательство казаков, на 7 лет отсрочившее освобождение Левобережья
15:49Памятник Ивану Грозному установили в Вологде, Зеленский отправился на Доброполье. Главное к этому часу
15:43Жертвы ВСУ: в Виннице требуют правды о пропавших без вести солдатах
Лента новостейМолния