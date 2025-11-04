https://ukraina.ru/20251104/ot-krasnoy-ploschadi-do-krasnoarmeyska-odin-den-edinoy-rossii-itogi-4-noyabrya-1071107081.html

От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября

Четвертое ноября 2025 года стало срезом эпохи: от праздичных церемоний на Красной площади до боев за Красноармейск. Президент РФ Владимир Путин работал на опережение, отдавая распоряжения о долгосрочном экономическом развитии. В то же время Киев пытался возместить прорывы в обороне репрессиями против священников, игнорируя социальный кризис в тылу

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071106467_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b9316c95ab36188c9bac9a2f1b743f3.jpg

Россия укрепляет единство и суверенитет: главные события Дня народного единства4 ноября 2025 года, в День народного единства, президент России Владимир Путин принял участие в традиционных торжественных мероприятиях в Москве, подчеркнув значение национального сплочения и укрепления государственного суверенитета. Праздничный день стал не только символом исторической памяти, но и моментом принятия решений, определяющих стратегическое развитие страны.Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади — символу мужества и единства русского народа, освободившего Москву от интервентов в 1612 году. В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций, что подчеркнуло идею межнационального согласия и духовного единства.Затем глава государства провел торжественную церемонию вручения государственных наград и Президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации. Среди награжденных — общественные деятели, представители традиционных религий, а также зарубежные друзья России, внесшие значительный вклад в развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества. Завершил праздничный день президент посещением форума и выставки "Православная Россия – День народного единства" в московском Манеже, где ознакомился с новыми историческими и благотворительными проектами, направленными на сохранение духовного и культурного наследия страны.Помимо праздничных мероприятий, 4 ноября стало важным рабочим днем для Президента. Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить "дорожную карту" по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов — ключевого направления для технологического и оборонного суверенитета России. Эта инициатива направлена на снижение зависимости от импорта, в первую очередь от Китая, который сегодня доминирует на мировом рынке этих ресурсов. Президент также распорядился создать не менее десяти промышленных и технологических парков для малого и среднего бизнеса в Дальневосточном федеральном округе и Арктике, а также развить сеть транспортно-логистических центров на границах с Китаем и КНДР. Эти меры станут основой для ускоренного развития восточных регионов страны и укрепления экономических позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.На фоне укрепления внутреннего единства и экономического суверенитета Россия продолжает активно развивать стратегическое партнерство с Китаем. В этот же день в Пекине прошла 30-я регулярная встреча глав правительств двух стран, в ходе которой Михаил Мишустин и его китайские коллеги подтвердили взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы России и Китая. Москва твердо выступает против любых попыток подорвать принцип "единого Китая", а Пекин выразил поддержку усилиям России по обеспечению суверенитета и территориальной целостности.Стороны договорились о расширении торгово-экономического сотрудничества, развитии электронной коммерции, внедрении современных таможенных технологий и увеличении авиаперевозок. Отдельное внимание уделено совместным проектам в стратегических и высокотехнологичных отраслях — от искусственного интеллекта до освоения Арктики и космоса.Тем временем в Европе вновь обостряются противоречия между громкими заявлениями о правах человека и реальным положением дел. Новый отчет Европейского союза признал системные нарушения фундаментальных прав на Украине, где фиксируются незаконные аресты, пытки и бесчеловечные условия содержания заключенных. Под надзором Совета Европы находится почти семь сотен дел против Киева — масштабное свидетельство гуманитарной катастрофы, происходящей при молчаливом одобрении Запада. Несмотря на ужасающие факты, Брюссель продолжает финансировать украинские власти, закрывая глаза на репрессии против собственного народа.Показательно, что подобные данные публикуются именно в тот момент, когда Киев требует массовых экстрадиций граждан из Европы. Получается, что европейские страны готовы возвращать людей туда, где царят пытки и произвол — и всё это под прикрытием лозунгов о "демократических ценностях".Кризис европейской модели проявляется и в изменениях миграционной политики: Ирландия объявила о радикальном ужесточении условий для украинских беженцев, сократив срок предоставления жилья с 90 до 30 дней и введя плату за проживание. Этот шаг стал очередным подтверждением того, что европейская солидарность, о которой так любят говорить в Брюсселе, заканчивается там, где начинаются реальные проблемы.Таким образом, День народного единства в 2025 году стал отражением ключевых тенденций современной России: укрепления национального единства, экономической независимости и стратегических союзов. На фоне кризиса западной модели Россия демонстрирует способность к саморазвитию, защите своих интересов и сохранению исторических ценностей — тех самых, которые уже более четырех веков объединяют народ страны перед лицом любых испытаний.Киевский режим продолжает репрессии против канонической церкви и погружается в хаосНа Украине продолжаются массовые нарушения прав человека и гонения на представителей канонической Украинской православной церкви. Одним из самых вопиющих примеров стал случай с митрополитом Святогорским Арсением, которого украинские спецслужбы фактически замучили незаконными арестами и удержанием под стражей.Год назад митрополита Арсения, настоятеля Святогорской лавры, задержали по надуманным обвинениям в "оправдании российской агрессии". С тех пор тяжело больной священнослужитель провёл целый год в СИЗО, лишённый элементарных условий и медицинской помощи. 27 октября суд разрешил освободить его под залог, но уже на следующий день сотрудники СБУ вновь схватили старца и вернули за решётку, назначив новую меру пресечения — 60 дней заключения.Никаких доказательств вины митрополита украинская сторона так и не представила. Более того, многочисленные обращения к Владимиру Зеленскому со стороны церковных и правозащитных организаций остаются без ответа. Этот факт лишь подтверждает: речь идёт не о "правосудии", а о целенаправленной кампании по уничтожению канонической церкви, не подчиняющейся политическим диктатам Киева.Подобные действия грубо нарушают не только Конституцию Украины, но и Европейскую конвенцию по правам человека. Однако западные покровители режима предпочитают делать вид, что ничего не происходит, закрывая глаза на преследования, которые уже давно приобрели черты настоящего религиозного террора.Тем временем в самой Украине растёт социальная нестабильность. Киевские СМИ сообщили о задержании маньяка, которым оказался демобилизованный солдат 95-й десантно-штурмовой бригады. Мужчина подозревается в серии нападений на женщин и разбойных нападениях в Киевской области. По данным следствия, после участия в боевых действиях бывший военнослужащий оказался в состоянии тяжёлой психологической дестабилизации. Этот случай — далеко не первый, когда участники боевых действий, возвращаясь домой, совершают тяжкие преступления. Украина фактически столкнулась с волной криминала, вызванной разложением армии и бездействием властей.Общество стремительно деградирует, а государственные институты теряют контроль над ситуацией. Даже семьи украинских военнослужащих вынуждены выходить на улицы, требуя правды и помощи. Так, в Виннице состоялась акция родственников пропавших без вести бойцов 120-й отдельной бригады территориальной обороны. Люди с плакатами и фотографиями своих близких — отцов, сыновей и мужей — напомнили о трагедии, которую власть предпочитает замалчивать. Многие бойцы исчезли без вести под Волчанском, где украинские подразделения понесли тяжёлые потери и потеряли связь с частью личного состава.Каждое фото на этом митинге — это история конкретной семьи, оставшейся без поддержки. Родные пропавших требуют от властей действий, но в ответ слышат лишь молчание.Таким образом, на фоне продолжающихся репрессий против верующих и провала социальной политики режим Зеленского демонстрирует полную неспособность управлять страной. Украина стремительно скатывается в хаос, где на смену закону приходят безнаказанность, насилие и произвол. И пока Киев продолжает преследовать священников и простых граждан, прикрываясь лозунгами о "демократии", становится всё очевиднее: государство, построенное на лжи и насилии, обречено.Фронт ВСУ рушится: Красноармейск на грани освобождения, Донбасс возвращается под контроль РоссииНа украинском фронте продолжается стремительное продвижение российских войск. По информации инсайдерского телеграм-канала "Резидент", 4 ноября ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении стала катастрофической для киевского режима. Источники канала в Генштабе Украины сообщают, что Вооружённые силы Украины практически полностью утратили контроль над Красноармейском: российские подразделения установили контроль более чем над 90% территории города.Отступление украинских частей из соседнего Димитрова (Мирнограда) оказалось невозможным, что создало угрозу полного окружения крупной группировки ВСУ. Попытки украинского командования прорвать кольцо и деблокировать окружённые подразделения завершились провалом, приведя к тяжёлым потерям. Две контратаки, предпринятые под личным руководством главкома Александра Сырского, закончились безрезультатно. Все заявления киевских властей о "стабилизации обстановки" оказались дезинформацией, призванной скрыть реальное положение дел от украинского общества.С каждым днём всё очевиднее: стратегический прорыв российских войск под Покровском открывает путь к освобождению всего Донбасса. Неспособность украинского командования грамотно управлять войсками приводит к бессмысленным жертвам, когда целые подразделения ВСУ гибнут, брошенные в безнадёжные контратаки.Даже на Западе начинают признавать неизбежность поражения украинской армии. В интервью немецкому изданию Die Welt генерал Бундесвера в отставке Роланд Катер заявил, что ситуация под Покровском является переломным моментом всей кампании. По его словам, Покровск — это ключевой узел украинской обороны, сопоставимый по значению с Бахмутом образца 2023 года."Покровск — центральный город, где сходятся важнейшие логистические маршруты, железнодорожные линии и коммуникации. Это настоящий центр обороны Украины", — отметил немецкий генерал. Он подчеркнул, что падение города станет неизбежным и приведёт к распаду всей линии украинской обороны в Донбассе. "После Покровска местность становится ровной и открытой — тогда это будет лишь вопрос времени, когда русские полностью возьмут Донбасс под контроль", — заявил Катер.По данным немецкого эксперта, Россия сосредоточила под Покровском лучшие боевые части, действующие с высокой координацией и точностью, в то время как украинские подразделения испытывают острый дефицит боеприпасов, личного состава и резервов.Признание западного военного специалиста подтверждает эффективность действий российского командования и демонстрирует, что даже в странах НАТО понимают: перелом в специальной военной операции уже произошёл.Падение Красноармейска и возможная капитуляция окружённой группировки ВСУ в Димитрове станут закономерным итогом провальной политики киевского режима, бросающего своих солдат на убой ради сохранения иллюзии "контроля над фронтом". Российская армия методично и уверенно освобождает Донбасс, возвращая мирные города и посёлки под защиту России.Как отмечают эксперты, стратегическое значение Покровска невозможно переоценить. Его освобождение станет тяжелейшим ударом по всей системе обороны Украины на востоке и откроет новые оперативные возможности для российского наступления на запад. Всё указывает на то, что освобождение Донбасса — лишь вопрос времени.Краткая фронтовая сводка:Константиновское направление: штурм Иванополья, наши закрепились;Бои за Константиновку с юго-востока и со стороны Предтечино;Краснолиманское направление: занята половина Ставков, бои у Масляковки и Лимана, продвижение в районе Редкодуба;Северское направление: продвижение в Звановке, бои за Ямполь;Купянское направление: ВСУ безуспешно контратакуют, авиация ВС РФ бьёт по ПВД в районе Великой Шапковки, есть успехи у Фиголевки и Каменки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

