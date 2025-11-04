https://ukraina.ru/20251104/v-ssha-podschitali-rossiyskie-gerani-na-ukraine-1071105478.html

В США подсчитали российские "Герани" на Украине

В США подсчитали российские "Герани" на Украине - 04.11.2025 Украина.ру

В США подсчитали российские "Герани" на Украине

Россия в 2025 году выпустила по Украине в четыре раза больше "Гераней", чем за прошлый год, подсчитал американский телеканал Sky News. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-04T16:13

2025-11-04T16:13

2025-11-04T16:13

новости

украина

россия

харьковская область

украина.ру

вооруженные силы украины

бпла

герань

сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059962940_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7938ee35e61d42af61999ba2f0aaab90.jpg

В сообщении американского телеканала утверждается, что с начала 2025 года ВС РФ в ходе СВО было запущено 44 тысяч БПЛА "Герань" различных модификаций. Американские счетоводы утверждают, что в 2024 году этот показатель составлял почти 11 тысяч."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, харьковская область, украина.ру, вооруженные силы украины, бпла, герань, сво, новости сво