В США подсчитали российские "Герани" на Украине
В США подсчитали российские "Герани" на Украине
Россия в 2025 году выпустила по Украине в четыре раза больше "Гераней", чем за прошлый год, подсчитал американский телеканал Sky News.
В сообщении американского телеканала утверждается, что с начала 2025 года ВС РФ в ходе СВО было запущено 44 тысяч БПЛА "Герань" различных модификаций. Американские счетоводы утверждают, что в 2024 году этот показатель составлял почти 11 тысяч."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В США подсчитали российские "Герани" на Украине

16:13 04.11.2025
 
