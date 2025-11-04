https://ukraina.ru/20251104/v-ssha-podschitali-rossiyskie-gerani-na-ukraine-1071105478.html
В США подсчитали российские "Герани" на Украине
В США подсчитали российские "Герани" на Украине - 04.11.2025 Украина.ру
В США подсчитали российские "Герани" на Украине
Россия в 2025 году выпустила по Украине в четыре раза больше "Гераней", чем за прошлый год, подсчитал американский телеканал Sky News. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-04T16:13
2025-11-04T16:13
2025-11-04T16:13
новости
украина
россия
харьковская область
украина.ру
вооруженные силы украины
бпла
герань
сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059962940_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7938ee35e61d42af61999ba2f0aaab90.jpg
В сообщении американского телеканала утверждается, что с начала 2025 года ВС РФ в ходе СВО было запущено 44 тысяч БПЛА "Герань" различных модификаций. Американские счетоводы утверждают, что в 2024 году этот показатель составлял почти 11 тысяч."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059962940_84:0:1196:834_1920x0_80_0_0_56fdddc0450b656dbda541cc81a2124e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, харьковская область, украина.ру, вооруженные силы украины, бпла, герань, сво, новости сво
Новости, Украина, Россия, Харьковская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, БПЛА, Герань, СВО, новости СВО
В США подсчитали российские "Герани" на Украине
Россия в 2025 году выпустила по Украине в четыре раза больше "Гераней", чем за прошлый год, подсчитал американский телеканал Sky News. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
В сообщении американского телеканала утверждается, что с начала 2025 года ВС РФ в ходе СВО было запущено 44 тысяч БПЛА "Герань" различных модификаций.
Американские счетоводы утверждают, что в 2024 году этот показатель составлял почти 11 тысяч.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.
Кроме этого, осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.