Президент России подписал закон о сборах резервистов
Российских резервистов смогут отправить на специальные сборы для защиты важных объектов на территории своего региона. Предусматривающий это закон подписал президент России.
2025-11-04T17:51
Новый закон предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта и иной инфраструктуры только на территории региона проживания резервистов.Порядок проведения специальных сборов резервистов определит правительство России.На заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в отношении граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.Ранее в новостях: Генштаб ВС РФ констатировал угрозы ударов по жилым массивам Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
17:51 04.11.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по вопросам обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил
Российских резервистов смогут отправить на специальные сборы для защиты важных объектов на территории своего региона. Предусматривающий это закон подписал президент России.
Новый закон предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта и иной инфраструктуры только на территории региона проживания резервистов.
Порядок проведения специальных сборов резервистов определит правительство России.
На заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в отношении граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.
Ранее в новостях: Генштаб ВС РФ констатировал угрозы ударов по жилым массивам
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
