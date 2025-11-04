https://ukraina.ru/20251104/prezident-rossii-podpisal-zakon-o-sborakh-rezervistov--1071106932.html
Президент России подписал закон о сборах резервистов
Российских резервистов смогут отправить на специальные сборы для защиты важных объектов на территории своего региона. Предусматривающий это закон подписал президент России.
2025-11-04T17:51
новости
россия
владимир путин
резервисты
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
армия
минобороны рф
закон
Новый закон предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта и иной инфраструктуры только на территории региона проживания резервистов.Порядок проведения специальных сборов резервистов определит правительство России.На заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в отношении граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.Ранее в новостях: Генштаб ВС РФ констатировал угрозы ударов по жилым массивам
россия
армия
Новый закон предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта и иной инфраструктуры только на территории региона проживания резервистов.
Порядок проведения специальных сборов резервистов определит правительство России.
На заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в отношении граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.
