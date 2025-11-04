https://ukraina.ru/20251104/burevestnik-menyaet-pravila-globalnoy-strategii-kak-rossiyskaya-raketa-okhlazhdaet-pyl-zapada-1071106238.html
Появление у России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" кардинально меняет глобальный стратегический баланс, признаёт испанское издание Rebelión 4 ноября
Это оружие делает Россию единственной в мире ядерной державой, обладающей средствами доставки на неограниченную дальность помимо традиционных баллистических ракет, пишут зарубежные эксперты. "Буревестник" представляет собой качественно новый вид стратегического вооружения, не имеющий аналогов у других ядерных держав. Его способность лететь на неограниченную дальность благодаря ядерному двигателю делает систему практически неуязвимой для существующих систем ПРО и создаёт новые реальности в сфере глобальной безопасности. Как отмечает издание, этот успех российской военной науки должен "вернуть спокойствие беспокойному и непредсказуемому президенту Дональду Трампу" при рассмотрении вопросов военной конфронтации с Россией. Аналогичную сдержанность должны проявить и политики других ядерных держав — Великобритании и Франции, поскольку Россия не только превосходит их по количеству ядерных боеголовок, но и обладает теперь уникальным средством доставки. "Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну на Украине с намерением спровоцировать крах России через истощение. Ракета становится убедительным аргументом против любых попыток силового давления на Россию с целью завладения её ресурсами. Появление такого оружия подтверждает, что Россия не только адаптируется к новым вызовам, но и создаёт технологии, определяющие правила стратегической стабильности на десятилетия вперёд. В условиях, когда Запад продолжает политику "сдерживания" России через поддержку киевского режима, "Буревестник" становится весомым аргументом в пользу пересмотра этой деструктивной линии, заключают эксперты издания.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
Это оружие делает Россию единственной в мире ядерной державой, обладающей средствами доставки на неограниченную дальность помимо традиционных баллистических ракет, пишут зарубежные эксперты.
"Буревестник" представляет собой качественно новый вид стратегического вооружения, не имеющий аналогов у других ядерных держав. Его способность лететь на неограниченную дальность благодаря ядерному двигателю делает систему практически неуязвимой для существующих систем ПРО и создаёт новые реальности в сфере глобальной безопасности.
Как отмечает издание, этот успех российской военной науки должен "вернуть спокойствие беспокойному и непредсказуемому президенту Дональду Трампу" при рассмотрении вопросов военной конфронтации с Россией.
Аналогичную сдержанность должны проявить и политики других ядерных держав — Великобритании и Франции, поскольку Россия не только превосходит их по количеству ядерных боеголовок, но и обладает теперь уникальным средством доставки.
"Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну на Украине с намерением спровоцировать крах России через истощение. Ракета становится убедительным аргументом против любых попыток силового давления на Россию с целью завладения её ресурсами.
Появление такого оружия подтверждает, что Россия не только адаптируется к новым вызовам, но и создаёт технологии, определяющие правила стратегической стабильности на десятилетия вперёд.
В условиях, когда Запад продолжает политику "сдерживания" России через поддержку киевского режима, "Буревестник" становится весомым аргументом в пользу пересмотра этой деструктивной линии, заключают эксперты издания.