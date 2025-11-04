"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада - 04.11.2025 Украина.ру
"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада
"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада
Появление у России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" кардинально меняет глобальный стратегический баланс, признаёт испанское издание Rebelión 4 ноября
2025-11-04T17:10
2025-11-04T17:10
Это оружие делает Россию единственной в мире ядерной державой, обладающей средствами доставки на неограниченную дальность помимо традиционных баллистических ракет, пишут зарубежные эксперты. "Буревестник" представляет собой качественно новый вид стратегического вооружения, не имеющий аналогов у других ядерных держав. Его способность лететь на неограниченную дальность благодаря ядерному двигателю делает систему практически неуязвимой для существующих систем ПРО и создаёт новые реальности в сфере глобальной безопасности. Как отмечает издание, этот успех российской военной науки должен "вернуть спокойствие беспокойному и непредсказуемому президенту Дональду Трампу" при рассмотрении вопросов военной конфронтации с Россией. Аналогичную сдержанность должны проявить и политики других ядерных держав — Великобритании и Франции, поскольку Россия не только превосходит их по количеству ядерных боеголовок, но и обладает теперь уникальным средством доставки. "Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну на Украине с намерением спровоцировать крах России через истощение. Ракета становится убедительным аргументом против любых попыток силового давления на Россию с целью завладения её ресурсами. Появление такого оружия подтверждает, что Россия не только адаптируется к новым вызовам, но и создаёт технологии, определяющие правила стратегической стабильности на десятилетия вперёд. В условиях, когда Запад продолжает политику "сдерживания" России через поддержку киевского режима, "Буревестник" становится весомым аргументом в пользу пересмотра этой деструктивной линии, заключают эксперты издания.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада

Появление у России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" кардинально меняет глобальный стратегический баланс, признаёт испанское издание Rebelión 4 ноября
Это оружие делает Россию единственной в мире ядерной державой, обладающей средствами доставки на неограниченную дальность помимо традиционных баллистических ракет, пишут зарубежные эксперты.
"Буревестник" представляет собой качественно новый вид стратегического вооружения, не имеющий аналогов у других ядерных держав. Его способность лететь на неограниченную дальность благодаря ядерному двигателю делает систему практически неуязвимой для существующих систем ПРО и создаёт новые реальности в сфере глобальной безопасности.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
2 ноября, 04:45
Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника"Новая российская ракета "Буревестник" с ядерной энергоустановкой усиливает потенциал стратегических сил сдерживания за счет неограниченной дальности и способности преодолевать системы ПРО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Как отмечает издание, этот успех российской военной науки должен "вернуть спокойствие беспокойному и непредсказуемому президенту Дональду Трампу" при рассмотрении вопросов военной конфронтации с Россией.
Аналогичную сдержанность должны проявить и политики других ядерных держав — Великобритании и Франции, поскольку Россия не только превосходит их по количеству ядерных боеголовок, но и обладает теперь уникальным средством доставки.
"Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну на Украине с намерением спровоцировать крах России через истощение. Ракета становится убедительным аргументом против любых попыток силового давления на Россию с целью завладения её ресурсами.
Появление такого оружия подтверждает, что Россия не только адаптируется к новым вызовам, но и создаёт технологии, определяющие правила стратегической стабильности на десятилетия вперёд.
В условиях, когда Запад продолжает политику "сдерживания" России через поддержку киевского режима, "Буревестник" становится весомым аргументом в пользу пересмотра этой деструктивной линии, заключают эксперты издания.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния