https://ukraina.ru/20251104/burevestnik-menyaet-pravila-globalnoy-strategii-kak-rossiyskaya-raketa-okhlazhdaet-pyl-zapada-1071106238.html

"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада

"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада - 04.11.2025 Украина.ру

"Буревестник" меняет правила глобальной стратегии: как российская ракета охлаждает пыл Запада

Появление у России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" кардинально меняет глобальный стратегический баланс, признаёт испанское издание Rebelión 4 ноября

2025-11-04T17:10

2025-11-04T17:10

2025-11-04T17:10

новости

россия

запад

великобритания

дональд трамп

украина.ру

ракета буревестник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1a/1070685383_0:188:1825:1215_1920x0_80_0_0_acc05c953dcdc093db6d0d7564cf7fc0.jpg

Это оружие делает Россию единственной в мире ядерной державой, обладающей средствами доставки на неограниченную дальность помимо традиционных баллистических ракет, пишут зарубежные эксперты. "Буревестник" представляет собой качественно новый вид стратегического вооружения, не имеющий аналогов у других ядерных держав. Его способность лететь на неограниченную дальность благодаря ядерному двигателю делает систему практически неуязвимой для существующих систем ПРО и создаёт новые реальности в сфере глобальной безопасности. Как отмечает издание, этот успех российской военной науки должен "вернуть спокойствие беспокойному и непредсказуемому президенту Дональду Трампу" при рассмотрении вопросов военной конфронтации с Россией. Аналогичную сдержанность должны проявить и политики других ядерных держав — Великобритании и Франции, поскольку Россия не только превосходит их по количеству ядерных боеголовок, но и обладает теперь уникальным средством доставки. "Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну на Украине с намерением спровоцировать крах России через истощение. Ракета становится убедительным аргументом против любых попыток силового давления на Россию с целью завладения её ресурсами. Появление такого оружия подтверждает, что Россия не только адаптируется к новым вызовам, но и создаёт технологии, определяющие правила стратегической стабильности на десятилетия вперёд. В условиях, когда Запад продолжает политику "сдерживания" России через поддержку киевского режима, "Буревестник" становится весомым аргументом в пользу пересмотра этой деструктивной линии, заключают эксперты издания.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20251102/yadernyy-dvigatel-i-neogranichennaya-dalnost-rozhin-nazval-glavnye-preimuschestva-burevestnika-1070904851.html

россия

запад

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, великобритания, дональд трамп, украина.ру, ракета буревестник