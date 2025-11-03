https://ukraina.ru/20251103/sluga-naroda-ili-gosudar-otechestva-russkiy-vybor-1071075941.html

Слуга народа или Государь отечества: русский выбор

Слуга народа или Государь отечества: русский выбор

Остап Ибрагимович Бендер как-то пожаловался, что на любой публичной лекции ему всегда задавали два каверзных вопроса: "Вы еврей?" и "Почему в продаже нет сливочного масла?"

Как изменились времена! Мне задают совсем другие вопросы. Но всегда есть парочка: "Зачем так комплиментарно вёл себя наш президент на встрече с азербайджанским визави?" и "Почему наш президент так почтительно принимал сирийского главу государства?"Подоплёка вопросов очевидна. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев за последнее время немало изрёк резкостей и даже явных грубостей в адрес России. Да и сделал уже достаточно в стиле, созвучном своему имени.А сирийский вожак Ахмед аш-Шараа совсем недавно поменял пустынный камуфляж боевика и арафатку террориста с плакатов "Его разыскивает…" на респектабельный костюм политика…Им ли руку подавать на официальных приёмах?И тут не могу не повторить любимую сентенцию Ежи Леца о том, что "в действительности всё совсем не так, как на самом деле". А на самом деле всегда главное Дело. Что бы там ни нашептывала действительность.Это и называется Политикой. Настоящей и безальтернативной…Но к этому ещё вернёмся. А пока хотел бы поделиться своими домашними гипотезами, на мой взгляд, психологически объясняющими действия и мотивацию нашего лидера.Во-первых, это свидетельство полного доминирования философского взгляда на личность над кухаркиным. Есть у непревзойдённого мудреца Гегеля небольшая, но крайне смыслоёмкая миниатюра о том, кто мыслит конкретно.Там мэтр парадоксально объясняет, что абстрактно мыслят типичные кухарки. А вот настоящие философы — сугубо конкретно.Это для кухарки субъект, лишивший жизни другого человека, получает окончательную и исчерпывающую характеристику "убийца". Дотошный же философ будет конкретизировать: а на кого он покушался? а за что? а почему?Нет, безусловно, есть вещи, которые оправдать невозможно ни под каким соусом. Но вот разобраться стоит. Как завещал тот же Гегель: не смеяться, не плакать, а понимать.Путин безусловно знает, с кем имеет дело. Но и разобраться ему крайне интересно и функционально важно. Разобраться в мотивации этих персон; в подоплёке принимаемых ими решений, включая самые неожиданные; в структуре их личности; в протоколах их жизненных программ…Ведь будут и другие подобные встречи с самыми неожиданными персонами на крутых и непредсказуемых виражах современной истории. А тот, кто предупреждён, тот вооружён.Во-вторых, наверное, не последнюю роль играет подспудная оценка масштаба самых брутальных оппонентов. Проницательный Такер Карлсон назвал нашего лидера самой значительной политической фигурой современности. Из других уст пахнуло бы банальной лестью, но Карлсон… Этот всегда может улететь. И не вернуться. Короче, в подхалимаже не замечен.Отсюда, возможно, и грустно-ироничная фраза лидера: "После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем". Да, умных можно найти. Но вот достойно масштабных…Генерал Хлудов уважительно слушал в свой адрес брань бойца Крапилина, пока тот не стал на колени. "Хорошо начал, солдат…".Путин, как мне представляется, куда более внимателен к тем, кто дерзко критикует других, чем к тем, кто покорно становится перед другими на колени.Вообще, вставание на колени политика уменьшает не его физический рост, а масштаб личности.Все эти "слуги народа", бухавшие на коленки перед избирателями — не важно, белыми или чёрными, — не его масштаб. Все эти Порошенки*, Зеленские, Байдены и Пелоси… Там действительно говорить не с кем. И не о чём. Вопреки непристойной присказке, в этом случае "один раз…" как раз то самое.А вот маленький (по ресурсам) политический игрок, бросающий вызов куда большему лидеру, интригует. Если, конечно, не окажется, что это вовсе не самостоятельный игрок, а марионетка. Возникают интригующие догадки о причинах несовпадения размера вотчины и масштаба личности лидера страны…Кстати, доводилось некогда встречаться с отцом нынешнего азербайджанского президента — Алиевым Гейдаром Алирза оглы. Это была безусловно масштабная личность. Ещё какая!И в союзный период, когда он поддержал такие грандиозные проекты, как БАМ.И в постсоветскую эпоху, когда он из нахичеванского провинциального и крошечного анклава бросил вызов столичным бакинским "слугам народа". Посягнул на чуть ли не святые тогда "демократические ценности" и "гендерную толерантность".Думаю, отблеск масштаба отца не может не падать на сына.Плюс его семейная идиллия. Не случайно Владимир Владимирович так тепло поздравил на самом пике ухудшения наших отношений с "днюхой" жену азербайджанца — красавицу Мехрибан Ариф кызы. Крепкая семья во времена постмодерна — заявка именно на масштаб личности.Думаю, что и нынешний сирийский вожак интригует нашего президента своей масштабной заявкой на модерацию куда большего пространства, чем истерзанная Сирия…Впрочем, всё это только предположения. Могу ошибаться. Но вот в третьей причине почти уверен. В примате государственного над личным.Политики тоже люди. Очень человеческим является желание нравиться другим. Включая и оппонентов, и подчинённых. Отсюда, собственно, возникло упомянутое словосочетание "слуга народа". Своего рода иезуитский дауншифтинг — людям часто нравится, когда их хозяева "косят" под обслугу.Когда-то, во времена развитого апартеида в ЮАР, довелось нежиться в громадном джакузи с одним тамошним политиком-плантатором. Закончилось ледяное пиво на бортике, и он позвонил в колокольчик, чтобы прислуга принесла новую порцию. Потом, криво усмехнувшись, фактический рабовладелец зачем-то пояснил: "Чёрная сама выбирает колокольчик с приятным ей звуком. Думает, что это она управляет мною…".В этом квинтэссенция западной политики. Бросать "плебсу" приятные мелочи и иллюзии. Что потом вертеть им как цыган солнцем.Но встречаются — очень редко — политики, которые в выборе между приятным для избирателей и важным для государства неизменно предпочитают последнее.Как бы согрело душу, если б наш лидер величественно отстебал азербайджанского. Невзирая на судьбы арестованных в той стране русских журналистов, забывая про важнейший для российской экономики и геополитики трек на юг.Вот только функция лидера не "греть душу" избирателям, а сохранить живые души державы в благополучии и здравии…Как бы пощекотал самолюбие многих гордый отказ лидера от встреч с сирийским вожаком. Невзирая на сохранение наших морских баз, забывая про судьбы тамошних православных общин.Вот только функция лидера не "щекотать самолюбие" граждан своей страны, а открывать новые перспективы для самой державы…Легко казаться слугой народа. Трудно быть государем отечества. Но выбора, собственно, нет. Если есть совесть и ответственность. Тогда-то и возникает народное единство, которое мы празднуем сейчас…* лицо, входящее в состав экстремистской организацииЕщё одно мнение Дмитрия Выдрина: Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет…

