https://ukraina.ru/20251103/ikh-mozhet-obnaruzhit-tolko-zhivoy-chelovek-voennyy-ekspert-o-metodakh-borby-s-bpla-1070731500.html

"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА

"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА - 03.11.2025 Украина.ру

"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА

Эффективно бороться с дронами-камикадзе могут мобильные группы с зенитным вооружением и наблюдатели, так как средства РЭБ и РЛС не всегда их обнаруживают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

2025-11-03T04:15

2025-11-03T04:15

2025-11-03T04:15

новости

россия

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

дроны

бпла

беспилотники сегодня

рэб

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989366_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_87edc5085f3df26c55f13b29774af0ad.jpg

Он объяснил, почему технические средства не всегда спасают. "Цели небольшие, малозаметные, из композитных материалов. Их радиолокационные станции не видят. В инфракрасном спектре они тоже несильно отсвечиваются. Обнаружить их может только живой человек", — пояснил эксперт.Поэтому, уверен военкор, для защиты от дронов нужны наблюдатели и люди, способные сбивать БПЛА огнем из зенитных установок. "Старые проверенные ЗУ. Реанимировать "Шилки". И резервисты тут идеально подходят. Они умеют работать с оружием", — добавил Линин.Эксперт также отметил ограниченную эффективность комплексов РЭБ против дронов. "Комплексы РЭБ тоже не все могут подавить. Дрон может лететь по полетному заданию, не связываясь с землей спутниками даже для коррекции. Вылетел. Через какое-то время ему надо повернуть на 90 градусов вправо. Продолжил лететь", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.

https://ukraina.ru/20251023/dlya-borby-s-ukrainskimi-dalnimi-dronami-neobkhodimo-vzaimodeystvie-operatorov-bpla-i-voysk-pvo--1070556517.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, бпла, беспилотники сегодня, рэб, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, военный эксперт, новости россии, новости сво россия, главные новости