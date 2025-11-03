"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА - 03.11.2025 Украина.ру
"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА
"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА
Эффективно бороться с дронами-камикадзе могут мобильные группы с зенитным вооружением и наблюдатели, так как средства РЭБ и РЛС не всегда их обнаруживают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
Он объяснил, почему технические средства не всегда спасают. "Цели небольшие, малозаметные, из композитных материалов. Их радиолокационные станции не видят. В инфракрасном спектре они тоже несильно отсвечиваются. Обнаружить их может только живой человек", — пояснил эксперт.Поэтому, уверен военкор, для защиты от дронов нужны наблюдатели и люди, способные сбивать БПЛА огнем из зенитных установок. "Старые проверенные ЗУ. Реанимировать "Шилки". И резервисты тут идеально подходят. Они умеют работать с оружием", — добавил Линин.Эксперт также отметил ограниченную эффективность комплексов РЭБ против дронов. "Комплексы РЭБ тоже не все могут подавить. Дрон может лететь по полетному заданию, не связываясь с землей спутниками даже для коррекции. Вылетел. Через какое-то время ему надо повернуть на 90 градусов вправо. Продолжил лететь", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.
"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА

04:15 03.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Эффективно бороться с дронами-камикадзе могут мобильные группы с зенитным вооружением и наблюдатели, так как средства РЭБ и РЛС не всегда их обнаруживают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Не надо далеко ходить за примерами. Надо изучать опыт врага. Как Украина создает мобильные группы ПВО и заслоны на пути маршрутов БПЛА. Где у нее находятся наблюдатели, которые передают информацию о количестве дронов и их направлении", — заявил Линин.
Он объяснил, почему технические средства не всегда спасают. "Цели небольшие, малозаметные, из композитных материалов. Их радиолокационные станции не видят. В инфракрасном спектре они тоже несильно отсвечиваются. Обнаружить их может только живой человек", — пояснил эксперт.
Поэтому, уверен военкор, для защиты от дронов нужны наблюдатели и люди, способные сбивать БПЛА огнем из зенитных установок. "Старые проверенные ЗУ. Реанимировать "Шилки". И резервисты тут идеально подходят. Они умеют работать с оружием", — добавил Линин.
Эксперт также отметил ограниченную эффективность комплексов РЭБ против дронов. "Комплексы РЭБ тоже не все могут подавить. Дрон может лететь по полетному заданию, не связываясь с землей спутниками даже для коррекции. Вылетел. Через какое-то время ему надо повернуть на 90 градусов вправо. Продолжил лететь", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.
