Итоги дня: тайные переговоры, угрозы НАТО и потеря демократии на Украине
Смотрите в итогах дня: в Абу-Даби стартовал второй раунд переговоров по Украине — в закрытом режиме, без прессы и публичных итогов. Москва заявляет: двери для... Украина.ру, 04.02.2026
2026-02-04T17:59
2026-02-04T17:59
2026-02-04T17:59
Смотрите в итогах дня: в Абу-Даби стартовал второй раунд переговоров по Украине — в закрытом режиме, без прессы и публичных итогов. Москва заявляет: двери для мирного урегулирования открыты, но конкретных решений от Киева пока нет.О том, чего добиваются "ястребы конфликта", зачем НАТО говорит о гарантиях безопасности и почему Запад продолжает повышать ставки, расскажет доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.Внутри Украины — мобилизация в Киеве достигает рекордных показателей, а власти обсуждают снижение брачного возраста до 14 лет.И в финале — Ближний Восток: США и Иран готовятся к переговорам о ядерной сделке. Что означает ядерный фактор для региона — анализирует военный корреспондент Олег Блохин.
