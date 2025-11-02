Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника" - 02.11.2025 Украина.ру
Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника"
Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника" - 02.11.2025 Украина.ру
Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника"
Новая российская ракета "Буревестник" с ядерной энергоустановкой усиливает потенциал стратегических сил сдерживания за счет неограниченной дальности и способности преодолевать системы ПРО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Военный эксперт назвал главное преимущество нового российского оружия: "Главное преимущество "Буревестника" — наличие ядерного двигателя. Он дает этой ракете действовать практически на неограниченную дальность за очень большое время". Рожин уточнил, что ракета может длительное время находиться в воздухе и за счет этого заходить на цель на низкой высоте "с не самых приоритетных направлений", где находится система ПРО. "Это повышает возможность ракеты дойти до цели с уязвимых участков", — заявил эксперт.Эксперт также рассказал про ее место в ядерном арсенале: "Конечно, "Буревестник" не заменяет обычные средства ядерного сдерживания. Баллистика с разделяющимися боеголовками – наше все. Рожин подчеркнул стратегическое значение "Буревестника". "Все это ограничивает возможности противника в планировании превентивной войны с нами, чтобы вывести из строя большую часть нашего ядерного арсенала, и сделать наш ответ приемлемым для себя", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.
Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника"

04:45 02.11.2025
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Новая российская ракета "Буревестник" с ядерной энергоустановкой усиливает потенциал стратегических сил сдерживания за счет неограниченной дальности и способности преодолевать системы ПРО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Военный эксперт назвал главное преимущество нового российского оружия: "Главное преимущество "Буревестника" — наличие ядерного двигателя. Он дает этой ракете действовать практически на неограниченную дальность за очень большое время".
Рожин уточнил, что ракета может длительное время находиться в воздухе и за счет этого заходить на цель на низкой высоте "с не самых приоритетных направлений", где находится система ПРО. "Это повышает возможность ракеты дойти до цели с уязвимых участков", — заявил эксперт.
Эксперт также рассказал про ее место в ядерном арсенале: "Конечно, "Буревестник" не заменяет обычные средства ядерного сдерживания. Баллистика с разделяющимися боеголовками – наше все.
"Но это позволяет разнообразить наш ракетно-ядерный арсенал и создать появление нового сегмента в этом арсенале, который может устроить новые проблемы для ПРО противника", — пояснил аналитик.
Рожин подчеркнул стратегическое значение "Буревестника". "Все это ограничивает возможности противника в планировании превентивной войны с нами, чтобы вывести из строя большую часть нашего ядерного арсенала, и сделать наш ответ приемлемым для себя", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Про освобождение Ивановки, специфике штурма и скрытном перемещении под носом у противника — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния