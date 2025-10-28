Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе

https://ukraina.ru/20251028/1070756150.html

Если киевский режим вдруг согласится вывести войска с оставшейся территории Донбасса без боя, чтобы укрепить свою общую обороноспособность, это будет нормальный для нас размен. Если же киевский режим продолжит терять территорию Донбасса текущими темпами, то следующие российские условия будут жестче: "Отдавайте Правобережье Херсона или еще что-то".

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин- Борис, из Донбасса поступают сообщения о том, что в скором времени должна завершиться зачистка Родинского - крупного укрепрайона ВСУ и удобного плацдарма, откуда российские войска смогут окончательно уничтожить группировку врага в Красноармейской агломерации и в дальнейшем наступать на Доброполье. Как именно мы будем эти задачи решать?- Мимо Родинского проходит трасса на север от Красноармейской агломерации. Трасса на запад уже давно находится под контролем российских войск. Поэтому взятие Родинского образует узкую горловину между Родинским и Гришино, где серьезных дорог у ВСУ уже нет. Нормальная логистика противника будет окончательно нарушена. И, опираясь на Родинское, можно будет усилить нажим на эту горловину в направлении Гришино.Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника. Мирноград (Димитров) уже частично изолирован от Красноармейска. Да, к югу от Мирнограда ВСУ еще сидят на опорниках, но испытывают огромные проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов.В случае нормальной логистики они могли сопротивляться еще долго и упорно. А сейчас они находится в состоянии усыхания. У них обвалились фланги, они сидят на узкой горловине, которая в любой момент может быть физически перерезана.Киевский режим в очередной раз стоит перед выбором. Либо отходить из города, либо пожертвовать остатками этой группировки, чтобы выиграть хоть немного времени для организации обороны в районе Доброполья.Как только наши войска закончат с Красноармейской агломерацией, пойдет наступление на Доброполье, Дружковку и дальше в Днепропетровскую область. На границе мы останавливаться не собираемся.- За счет чего нам удается достигать этих успехов, учитывая, что Украина летом стянула много сил, чтобы заткнуть наш прорыв к Доброполью и затруднить продвижение в застройке Красноармейска?- Именно прорыв к Доброполью сыграл очень важную роль. ВСУ поснимали резервы с разных направлений для купирования этого прорыва. Тем самым ослабив другие участки, где наши войска за счет этого успешно наступают. Без добропольского прорыва не было бы нашего успешного продвижения в Волчанске и в Купянске.При этом сам добропольский выступ, несмотря на все усилия противника, не был срезан. Там идут встречные бои. Наши войска штурмуют Шахово, ВСУ атакуют у Золотого Колодезя. Фронт там пребывает в кашеобразном состоянии, все вперемежку. Но пока выступ существует, он оттягивает вражеские резервы и облегчает ситуацию на других участках.Как только мы завершим операцию с Красноармейской агломерацией, этот выступ можно будет насытить дополнительными силами для наступления на север и запад. Хотя сперва надо будет занять Шахово. Это важный логистический узел, за который противник цепляется. Если падет Шахово, все их атаки на добропольский выступ потеряют какой-либо смысл. Ты утратишь резервы, стараясь наступать без какой-то оперативной цели.Сейчас попытки ВСУ срезать Добропольский выступ напоминают наступление Сырского на Клещеевку летом 2023 года, когда он пытался ее занять и прорваться к дорогам на Артемовск. Это продолжалось полгода, но ничем хорошим для киевского режима не закончилось. Сейчас бои за Добропольский выступ тоже тянутся с августа. Максимум, что враг смог не допустить – так это прорыв наших собственных войск к Доброполью.Ценой за это оказались уступки на других участках фронта и отказ от амбициозных планов нападения на Брянскую область.- В какой степени эти успехи обусловлены ударами по железнодорожной инфраструктуре Украины? По той же Лозовой регулярно прилетало.- Наши войска бьют и по Лозовой, и по Павлограду именно с точки зрения нарушения логистики. Но сказать, что она полностью обрушена, я бы поостерегся. Там не такие проблемы, как в Сумской и Черниговской областях, где у противника слабая ПВО, и идет охота на подвижной состав. Тем не менее, и в Донбассе Украина несла потери в людях, в технике, в сроках доставки грузов. Это оказывает не решающее, но серьезное значение.- Как оцениваете обстановку в Херсоне на острове Карантинный? Может ли этот участок отвлечь много украинских сил и облегчить нам обстановку на других направлениях?- Наши ДРГ туда прекрасно ходят. Украина делает вид, что обстановка полностью под контролем, но эта активность доставляет ей неудобство. Противник не знает, есть ли у нас там более амбициозные планы или мы его просто пугаем такими высадками. Если киевский режим перебросит под Херсон пару бригад, это ослабит его в текущих реалиях на других направлениях. А если недооценивать эту угрозу, наше присутствие на Карантинном станет более масштабным и последствия станут еще более серьезными.Сам Херсон находится в красной зоне. Мы наносим удары по одиночным машинам, по ретрансляторам, по пунктам управления БПЛА. Целей много. Большая часть гражданского населения выехало. Противник пытается превратить город в полноценный укрепрайон, но испытывает серьезные проблемы с воровством при строительстве фортификационных сооружений.Да, ВСУ тоже пытаются высаживать ДРГ на острова и на левый берег Днепра, но это эпизодическая активность, которая пока не имеет никаких оперативных последствий.- У противника какой план? Держаться в надежде, что мы свое наступление несколько притормозим?- Пока ВСУ ушли в оборону и проводят локальные контратаки. Под Купянском они пытаются бить во фланг нашей группировки, наступающей в городе. В Сумской области они Алексеевку пытаются отбить, но не получается у них ничего. Мыслишки о попытках прорваться в Брянскую область у них есть, но создать крупную группировку без ущерба для других направлений сейчас крайне проблематично, учитывая общие проблемы с нехваткой личного состава и техники.Тем не менее, киевский режим рассчитывает истощить наши ресурсы, чтобы в какой-то момент найти слабые точки в нашем построении и нанести контрудар, используя накопленные силы. Это возможно, если у противника не будет необходимости бросать накопленные силы как пожарные команды для закрытия дыр на фронте. А такие опции безусловно понадобятся, учитывая происходящее на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, где фронт уверенно катится на запад.Украина считает, что поскольку там нет крупных населенных пунктов, то она ничего не теряет. Но каждый населенный пункт, который мы освобождаем – это будущая территория России.Даже если киевский режим потом согласиться сдать Донбасс и заморозить конфликт по ЛБС, вся эта территория Днепропетровской области, которую от них пока никто не требует, станет будущей территорией России.- "Птахи Мадьяра" взяли на себя ответственность за удар по дамбе Белгородского водохранилища, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу и помешать нашему наступлению на Волчанск. Как думаете, есть ли смысл нам ответить на это и ударить по водной инфраструктуре Украины хотя бы на приграничных реках вроде Десны или Сейма?- Это один вариантов. Кто-то вообще предлагает в качестве ультимативного варианта удар по дамбе Киевского водохранилища, чтобы треть Киева затопило. Если мы в приграничье нанесем удар по другой дамбе, последствия прорыва дамбы Белгородского водохранилища приведет к тому, что затопит уже территорию противника. Спуск воды пойдет дальше.На мой взгляд, отвечать надо. Если нет никакой реакции, противник будет продолжать. Его надо нагружать последствиями своих действий.А так у нас есть своя линия, связанная с ударами по логистике и по инфраструктуре. Украина от наших ракет и дронов получает гораздо больше ущерба, чем мы, поэтому пытается найти ассиметричный ущерб.Остановит ли это наше дальнейшее продвижение в Волчанске? Нет, не остановит. Возникнут ли у нас дополнительные трудности в логистике? Да, возникнут. Инженерным войскам придется поднапрячься с созданием проходов и бродов. Кстати, ВСУ уже разрушали дамбу Кураховского водохранилища. Это дало им небольшой выигрыш времени, но не спасло гарнизон Курахово от разгрома.- Как вы оцениваете эффективность ударов по энергетике Украины. Правильно ли я понимаю, что мы стараемся ее не погасить, а изолировать на два или три острова?- Да. Раньше мы старались бить по всей территории Украины. Это размазывало эффект и снижало возможность выводить из строя целые сегменты энергетики. А сейчас мы видим концентрацию на отдельных узлах. Это позволяет разово наносить более серьезный ущерб и затруднять ремонт. Мы это видим по графикам отключений, когда целые области выпадают из нормального функционирования. Эта тактика более эффективна и позволяет достигать более стратегических целей.- Обсудим еще политические аспекты украинского конфликта. Есть версия, что своей неопределенной позицией по встрече в Будапеште Трамп дает возможность России решить все свои ключевые задачи на фронте. Так ли это?- Мы не знаем, какие договоренности были достигнуты в ходе встречи на Аляске. Но у нас военная и дипломатические составляющие распределены. Боевые операции не останавливаются для переговоров. Мы за мир, мы первыми из переговоров не выйдем. При этом эти переговоры никак не мешают войскам достигать целей СВО военным путем. Мы распараллелили эти процессы. Мы и военным, и дипломатическим путем стараемся достичь наших целей.Если Трамп будет вводить какие-то санкции или давать оружие, это никак не изменит того, что мы делаем на фронте.Даже если киевский режим вдруг согласится вывести войска с оставшейся территории Донбасса без боя, чтобы укрепить свою общую обороноспособность, это будет нормальный для нас размен. Если же киевский режим продолжит терять территорию Донбасса текущими темпами, то следующие российские условия будут жестче: "Отдавайте Правобережье Херсона или еще что-то".- Были проведены испытания стратегической ракеты "Буревестник", которая относиться к инфраструктуре ответа по принципу "Мертвой руки". Чем конкретно она дополнит наши возможности ударить по врагу даже в том случае, если он с помощью ядерного оружия нанесет нам катастрофический ущерб?- Главное преимущество "Буревестника" - наличие ядерного двигателя. Он дает этой ракете действовать практически на неограниченную дальность за очень большое время. Ракета может длительное время находиться в воздухе и за счет этого заходить на цель на низкой высоте с не самых приоритетных направлений, где находится система ПРО. Это повышает возможность ракеты дойти до цели с уязвимых участков.Конечно, "Буревестник" не заменяет обычные средства ядерного сдерживания. Баллистика с разделяющимися боеголовками – наше все. 