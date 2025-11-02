https://ukraina.ru/20251102/teper-opozorena-nigeriya-tramp-poruchil-gotovit-ataku-na-krupneyshego-proizvoditelya-nefti-v-afrike-1071053219.html

Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан, пообещав прекратить американскую помощь, если ситуация не исправится, и допустив военное вторжение в эту африканскую страну. Об этом он 1 ноября заявил в своей соцсети Truth Social

"Если нигерийское правительство продолжит разрешать убийства христиан, США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну... чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства. Настоящим я поручаю военному министерству подготовить возможные действия", — написал Трамп.По словам президента США, если атака состоится, "это будет быстро, жестоко и беспощадно".31 октября Трамп попросил американских законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Он также объявил, что включает Нигерию в список стран, "вызывающих особую озабоченность". В этот список также входят Китай, Мьянма, Северная Корея и Пакистан."Христианство столкнулось с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан погибают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню", — написал Трамп.Ранее сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в том, что оно покрывает убийства христиан. По его словам, с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства.1 ноября правительство Нигерии отвергло обвинения со стороны Трампа, заверив, что "нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют — вместе живут, работают и молятся". Оно также выразило приверженность борьбе с терроризмом, укреплению гармоничных межконфессиональных отношений, защите жизни и прав всех своих граждан и заявило, что надеется, что Вашингтон останется его близким союзником."Федеральное правительство Нигерии продолжит защищать всех граждан, независимо от расы, вероисповедания или религии. Как и у Америки, у Нигерии нет иного выбора, кроме как ценить разнообразие, которое является нашей главной силой", — говорится в заявлении МИД страны.Власти Нигерии создали комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны.Второй за последние дни российский военно-транспортный самолет Ил-76 совершил посадку в Венесуэле, демонстрируя готовность Москвы оказать немедленную поддержку законному правительству Николаса Мадуро в условиях нарастающей военной угрозы со стороны США.Как отмечают аналитики, президент США Дональд Трамп, получив чёткие предупреждения от российского руководства, был вынужден публично заявить об отсутствии планов нанесения ударов по Венесуэле, несмотря на активную подготовку к военной операции.Теперь на очереди вашингтонского "миротворца" самая густонаселённая и богатая нефтью страна Африки?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

