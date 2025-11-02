Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке - 02.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251102/teper-opozorena-nigeriya-tramp-poruchil-gotovit-ataku-na-krupneyshego-proizvoditelya-nefti-v-afrike-1071053219.html
Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке
Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке - 02.11.2025 Украина.ру
Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке
Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан, пообещав прекратить американскую помощь, если ситуация не исправится, и допустив военное вторжение в эту африканскую страну. Об этом он 1 ноября заявил в своей соцсети Truth Social
2025-11-02T01:46
2025-11-02T01:53
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
нигерия
мид
христиане
геноцид
пентагон
агрессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069838792_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f9b70a19a283412cc8276c365f16a251.jpg
"Если нигерийское правительство продолжит разрешать убийства христиан, США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну... чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства. Настоящим я поручаю военному министерству подготовить возможные действия", — написал Трамп.По словам президента США, если атака состоится, "это будет быстро, жестоко и беспощадно".31 октября Трамп попросил американских законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Он также объявил, что включает Нигерию в список стран, "вызывающих особую озабоченность". В этот список также входят Китай, Мьянма, Северная Корея и Пакистан."Христианство столкнулось с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан погибают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню", — написал Трамп.Ранее сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в том, что оно покрывает убийства христиан. По его словам, с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства.1 ноября правительство Нигерии отвергло обвинения со стороны Трампа, заверив, что "нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют — вместе живут, работают и молятся". Оно также выразило приверженность борьбе с терроризмом, укреплению гармоничных межконфессиональных отношений, защите жизни и прав всех своих граждан и заявило, что надеется, что Вашингтон останется его близким союзником."Федеральное правительство Нигерии продолжит защищать всех граждан, независимо от расы, вероисповедания или религии. Как и у Америки, у Нигерии нет иного выбора, кроме как ценить разнообразие, которое является нашей главной силой", — говорится в заявлении МИД страны.Власти Нигерии создали комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны.Второй за последние дни российский военно-транспортный самолет Ил-76 совершил посадку в Венесуэле, демонстрируя готовность Москвы оказать немедленную поддержку законному правительству Николаса Мадуро в условиях нарастающей военной угрозы со стороны США.Как отмечают аналитики, президент США Дональд Трамп, получив чёткие предупреждения от российского руководства, был вынужден публично заявить об отсутствии планов нанесения ударов по Венесуэле, несмотря на активную подготовку к военной операции.Теперь на очереди вашингтонского "миротворца" самая густонаселённая и богатая нефтью страна Африки?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251101/agressiya-otkladyvaetsya-ili-perenositsya-kak-rossiya-poka-spasla-venesuelu-1071046494.html
сша
нигерия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069838792_37:0:1237:900_1920x0_80_0_0_1acb62766175df24daf672ce28bcb349.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, нигерия, мид, христиане, геноцид, пентагон, агрессия
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Нигерия, МИД, христиане, геноцид, Пентагон, агрессия

Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке

01:46 02.11.2025 (обновлено: 01:53 02.11.2025)
 
© РИА НовостиПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан, пообещав прекратить американскую помощь, если ситуация не исправится, и допустив военное вторжение в эту африканскую страну. Об этом он 1 ноября заявил в своей соцсети Truth Social
"Если нигерийское правительство продолжит разрешать убийства христиан, США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну... чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства. Настоящим я поручаю военному министерству подготовить возможные действия", — написал Трамп.
По словам президента США, если атака состоится, "это будет быстро, жестоко и беспощадно".
31 октября Трамп попросил американских законодателей разобраться в вопросе массовых убийств христиан в Нигерии радикальными исламистами и доложить ему свои выводы. Он также объявил, что включает Нигерию в список стран, "вызывающих особую озабоченность". В этот список также входят Китай, Мьянма, Северная Корея и Пакистан.
"Христианство столкнулось с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан погибают. Радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню", — написал Трамп.
Ранее сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в том, что оно покрывает убийства христиан. По его словам, с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства.
1 ноября правительство Нигерии отвергло обвинения со стороны Трампа, заверив, что "нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют — вместе живут, работают и молятся". Оно также выразило приверженность борьбе с терроризмом, укреплению гармоничных межконфессиональных отношений, защите жизни и прав всех своих граждан и заявило, что надеется, что Вашингтон останется его близким союзником.
"Федеральное правительство Нигерии продолжит защищать всех граждан, независимо от расы, вероисповедания или религии. Как и у Америки, у Нигерии нет иного выбора, кроме как ценить разнообразие, которое является нашей главной силой", — говорится в заявлении МИД страны.
Власти Нигерии создали комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны.
Второй за последние дни российский военно-транспортный самолет Ил-76 совершил посадку в Венесуэле, демонстрируя готовность Москвы оказать немедленную поддержку законному правительству Николаса Мадуро в условиях нарастающей военной угрозы со стороны США.
Как отмечают аналитики, президент США Дональд Трамп, получив чёткие предупреждения от российского руководства, был вынужден публично заявить об отсутствии планов нанесения ударов по Венесуэле, несмотря на активную подготовку к военной операции.
Теперь на очереди вашингтонского "миротворца" самая густонаселённая и богатая нефтью страна Африки?
Трамп сжимает губы
Вчера, 20:39
Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла ВенесуэлуВсе в этой ситуации поступили правильно и где-то даже мудро. Особенно это касается, вы не поверите, 47-го президента США Дональда Трампа, который, похоже, прикинув кое-что к носу и поразмыслив, отменил или перенес агрессию против Венесуэлы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампНигерияМИДхристианегеноцидПентагонагрессия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:46Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке
01:00Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря
00:41Антиукраинская коалиция и российские ракеты. Итоги 1 ноября "одной строкой"
00:20Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
23:56Стратегическое наступление: войска РФ усиливают давление на всех направлениях фронта
23:17Государственный долг Украины превысил 8 триллионов гривен, ставя крест на экономическом будущем страны
23:13Командир нацистского батальона БПЛА призвал уничтожить крупнейший рынок Одессы
23:10Российские военные самолеты наносят визиты в Венесуэлу на фоне наращивания американской группировки
22:16Неонацистское формирование "Азов"* отказывается выполнять приказ о прорыве блокады Покровска
21:52Запад стоит перед риском полной потери Украины из-за неприятия российских условий
21:48Украина тратит миллионы на фильмы о Курской позорной операции
21:42Железнодорожный паралич: как российские удары доводят украинскую логистику до коллапса
21:36США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу?
21:30НАТО официально перешло к планированию полномасштабной войны с Россией. Главные новости к этому часу
21:24Закарпатье спешно укрепляют бетонными блоками после побега мобилизованного адвоката
21:21Планомерное наступление: ВС РФ укрепляют позиции на харьковском направлении
20:39Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла Венесуэлу
19:59Рекордная мощь: ВС РФ в октябре резко нарастили ракетные удары по целям на Украине
19:33Поющие антифашисты: как легендарная турецкая "Grup Yorum" борется с империализмом НАТО и США
19:30Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику
Лента новостейМолния