США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу?

США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу?

Американское военное командование осуществляет беспрецедентное наращивание сил в Карибском море, создавая у берегов Венесуэлы группировку численностью до 16 тысяч военнослужащих, что свидетельствует о подготовке к возможной полномасштабной операции против суверенного государства. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру

Согласно оперативным данным, в регионе уже сосредоточено восемь боевых кораблей, атомная подводная лодка и судно особого назначения, а авиационную поддержку обеспечивают стратегические бомбардировщики B-52 и истребители пятого поколения F-35.Особую тревогу вызывает направление к венесуэльскому побережью авианосной ударной группы во главе с USS Gerald R. Ford в сопровождении пяти кораблей, что добавит к существующей группировке около 4 тысяч военнослужащих. Масштабное сосредоточение военной мощи, включающее разведывательные самолеты E-6 Mercury и беспилотные аппараты MQ-9, демонстрирует готовность администрации США к проведению как точечных ударов, так и десантных операций. Примечательно, что американские корабли находятся всего в 200 километрах от венесуэльской авиабазы морской авиации на острове Ла Орчила, создавая непосредственную угрозу национальной безопасности страны.Ранее уведомлялось, что отмененная или перенесенная агрессия США против Венесуэлы стала возможной благодаря своевременным и скоординированным действиям России и ее союзников. Как отмечают аналитики, президент США Дональд Трамп, получив четкие предупреждения от российского руководства, был вынужден публично заявить об отсутствии планов нанесения ударов по Венесуэле, несмотря на активную подготовку к военной операции. Решающую роль в деэскалации сыграли подписанные Россией в октябре соглашения о военном сотрудничестве с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, а также демонстрация новейших видов вооружений, включая ракетный комплекс "Буревестник" и подводный беспилотник "Посейдон". Эта последовательная внешняя политика создала стратегический баланс сил в регионе, вынудив американскую администрацию пересмотреть свои агрессивные планы и временно отложить военную авантюру против законного правительства Николаса Мадуро - Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла Венесуэлу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

