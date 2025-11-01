США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу? - 01.11.2025 Украина.ру
США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу?
США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу?
Американское военное командование осуществляет беспрецедентное наращивание сил в Карибском море, создавая у берегов Венесуэлы группировку численностью до 16 тысяч военнослужащих, что свидетельствует о подготовке к возможной полномасштабной операции против суверенного государства. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Согласно оперативным данным, в регионе уже сосредоточено восемь боевых кораблей, атомная подводная лодка и судно особого назначения, а авиационную поддержку обеспечивают стратегические бомбардировщики B-52 и истребители пятого поколения F-35.Особую тревогу вызывает направление к венесуэльскому побережью авианосной ударной группы во главе с USS Gerald R. Ford в сопровождении пяти кораблей, что добавит к существующей группировке около 4 тысяч военнослужащих. Масштабное сосредоточение военной мощи, включающее разведывательные самолеты E-6 Mercury и беспилотные аппараты MQ-9, демонстрирует готовность администрации США к проведению как точечных ударов, так и десантных операций. Примечательно, что американские корабли находятся всего в 200 километрах от венесуэльской авиабазы морской авиации на острове Ла Орчила, создавая непосредственную угрозу национальной безопасности страны.Ранее уведомлялось, что отмененная или перенесенная агрессия США против Венесуэлы стала возможной благодаря своевременным и скоординированным действиям России и ее союзников. Как отмечают аналитики, президент США Дональд Трамп, получив четкие предупреждения от российского руководства, был вынужден публично заявить об отсутствии планов нанесения ударов по Венесуэле, несмотря на активную подготовку к военной операции. Решающую роль в деэскалации сыграли подписанные Россией в октябре соглашения о военном сотрудничестве с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, а также демонстрация новейших видов вооружений, включая ракетный комплекс "Буревестник" и подводный беспилотник "Посейдон". Эта последовательная внешняя политика создала стратегический баланс сил в регионе, вынудив американскую администрацию пересмотреть свои агрессивные планы и временно отложить военную авантюру против законного правительства Николаса Мадуро - Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла Венесуэлу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу?

Американское военное командование осуществляет беспрецедентное наращивание сил в Карибском море, создавая у берегов Венесуэлы группировку численностью до 16 тысяч военнослужащих, что свидетельствует о подготовке к возможной полномасштабной операции против суверенного государства. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Согласно оперативным данным, в регионе уже сосредоточено восемь боевых кораблей, атомная подводная лодка и судно особого назначения, а авиационную поддержку обеспечивают стратегические бомбардировщики B-52 и истребители пятого поколения F-35.
Особую тревогу вызывает направление к венесуэльскому побережью авианосной ударной группы во главе с USS Gerald R. Ford в сопровождении пяти кораблей, что добавит к существующей группировке около 4 тысяч военнослужащих.
Масштабное сосредоточение военной мощи, включающее разведывательные самолеты E-6 Mercury и беспилотные аппараты MQ-9, демонстрирует готовность администрации США к проведению как точечных ударов, так и десантных операций.
Примечательно, что американские корабли находятся всего в 200 километрах от венесуэльской авиабазы морской авиации на острове Ла Орчила, создавая непосредственную угрозу национальной безопасности страны.
Ранее уведомлялось, что отмененная или перенесенная агрессия США против Венесуэлы стала возможной благодаря своевременным и скоординированным действиям России и ее союзников.
Как отмечают аналитики, президент США Дональд Трамп, получив четкие предупреждения от российского руководства, был вынужден публично заявить об отсутствии планов нанесения ударов по Венесуэле, несмотря на активную подготовку к военной операции.
Решающую роль в деэскалации сыграли подписанные Россией в октябре соглашения о военном сотрудничестве с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, а также демонстрация новейших видов вооружений, включая ракетный комплекс "Буревестник" и подводный беспилотник "Посейдон".
Эта последовательная внешняя политика создала стратегический баланс сил в регионе, вынудив американскую администрацию пересмотреть свои агрессивные планы и временно отложить военную авантюру против законного правительства Николаса Мадуро - Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла Венесуэлу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
