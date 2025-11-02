"Одна ракета способна уничтожить несколько городов": эксперт про возможности ядерных сил России
Последние учения стратегических ядерных сил РФ показали готовность к сокрушительному удару. Мощность ракеты "Ярс" позволяет уничтожить несколько крупных городов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Журналист спросил эксперта, какой ущерб может нанести российская стратегическая ядерная триада. Юрков подчеркнул, что ущерб в любом случае будет катастрофическим для всех сторон.
"Ядерное оружие как работало на сдерживание, так и продолжает работать. Что касается последних наших учений, то они были заявлены как плановые", — отметил историк.
Он подробно остановился на продемонстрированных системах. "Нам продемонстрировали на видеороликах пуски классических баллистических ракет "Ярс" грунтового базирования и "Синевы". Это ракеты с разделяющимися боевыми частями. Одна такая ракета способна уничтожить несколько крупных городов, что создает апокалипсис на территории одной взятой страны. Это серьезное оружие", — заявил Юрков.
Эксперт также обратил внимание на деталь в показе подвижного ракетного комплекса. Он подчеркнул, что впервые был показан пуск "Ярса" не просто с грунтового комплекса, а грунтового комплекса, который был расположен в специальном защищенном укрытии.
"Фактически это мощный металлический ангар, в котором стоит тягач с баллистической ракетой. Крыша этого ангара раздвигается, и оттуда внезапно выходит ракета, уже подготовленная к старту. Очень эффектное было видео", — поделился наблюдениями собеседник издания.
