"Одна ракета способна уничтожить несколько городов": эксперт про возможности ядерных сил России

Последние учения стратегических ядерных сил РФ показали готовность к сокрушительному удару. Мощность ракеты "Ярс" позволяет уничтожить несколько крупных городов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

Журналист спросил эксперта, какой ущерб может нанести российская стратегическая ядерная триада. Юрков подчеркнул, что ущерб в любом случае будет катастрофическим для всех сторон.Он подробно остановился на продемонстрированных системах. "Нам продемонстрировали на видеороликах пуски классических баллистических ракет "Ярс" грунтового базирования и "Синевы". Это ракеты с разделяющимися боевыми частями. Одна такая ракета способна уничтожить несколько крупных городов, что создает апокалипсис на территории одной взятой страны. Это серьезное оружие", — заявил Юрков.Эксперт также обратил внимание на деталь в показе подвижного ракетного комплекса. Он подчеркнул, что впервые был показан пуск "Ярса" не просто с грунтового комплекса, а грунтового комплекса, который был расположен в специальном защищенном укрытии. "Фактически это мощный металлический ангар, в котором стоит тягач с баллистической ракетой. Крыша этого ангара раздвигается, и оттуда внезапно выходит ракета, уже подготовленная к старту. Очень эффектное было видео", — поделился наблюдениями собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.

