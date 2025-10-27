https://ukraina.ru/20251027/1050578713.html

Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников

На фоне обострения арабо-израильского конфликта пророчество Владимира Жириновского на начале новой мировой войны на Ближнем Востоке приобретает пугающую реалистичность. Правда, совершенно непонятно, как будет выглядеть мировая война – ведь ядерного самоубийства не хочет никто. Обратимся к тому, как её представляли в начале 1950-х

27 октября 1951 года был выпущен спецвыпуск американского журнала "Collier’s", посвященного возможным очертаниям мировой войны 1952-55 годов. В основу материала был положен совершенно реальный план "Dropshot", подготовленный Комитетом начальников штабов в 1949 году и тут же сданный в утиль по причине неактуальности.По версии журнала, началом войны должно было стать нападение СССР на Югославию. Специфика отношений между этими двумя социалистическими странами упоминалась и в плане "Dropshot", но в том смысле, что Югославия не будет союзником СССР. Журналисты же описали эту ситуацию иначе.Кстати, факт конфликта между СССР и СФРЮ в это время действительно имел место. До войны дело не дошло, но было всё сурово — в Москве, например, разогнали футбольную команду ЦКА за проигрыш югославам (разогнали, скорее всего, не за это, но армейцы восприняли именно так).После того как США вступаются за поруганную честь Иосипа Броз Тито, войска ООН (корейский конфликт, в котором против войск КНДР и китайских добровольцев воевали именно силы ООН, в это время ещё не закончился) отчаянно сражаются, лупят друг друга ядерными бомбами, в общем, развлекаются как могут.Желающие могут найти более подробное описание хода боевых действий и приличествующие случаю картинки в интернете. Мне больше всего нравится та картинка, где маршал Василий Сталин с карикатурно искажённым лицом сдаётся американским воинам-освободителям. Огромный иконостас наград, куда там Брежневу, занимает у него не только китель, но и шинель…Военная сила СССР в журнале несколько преувеличена — у него много самолётов с ядерными бомбами и подводные лодки с ракетами (на практике первая ядерная бомба, именно как пригодное для сброса с самолёта устройство, была испытана в 1953 году, а первая ракетная подлодка построена в 1955 году). Зато у США есть секретное оружие — они распыляют над СССР диссидентов на парашютах и выпускают зэков из ГУЛАГа.Заканчивается всё тем, что воздушные десантники уничтожают последний склад с ядерными бомбами, Сталин куда-то равноудаляется, Берия не может сохранить порядок в стране и часть СССР (Москва, Украина и страны-союзники) оккупируется. С чисто гуманитарными целями, разумеется.Это присказка, дальше цитата (журнал оформлен в виде журналистских материалов, в данном случае — репортаж):"Харьков, 5 июля (день выборов).Выборы в городской совет Харькова — первые свободные выборы после 1917 г. — были довольно разочаровывающими и подчас не лишены абсурдного комизма. Шесть мест в горсовете оспаривали не менее 22 партий со своими "программами", в том числе: объединённая монархистская великорусская партия, партия украинских сепаратистов, крестьянская партия (крестьяне-единоличники и мелкие землевладельцы), сельскохозяйственная кооперативная партия, либерально-демократическая партия и демократическо-либеральная партия (в программе этих двух партий, представляющих средние слои городского населения, нет никаких различий, однако их руководители — непримиримые враги), демократическая рабочая партия (партия свободных профсоюзов), синдикалистская рабочая партия (приверженцы кропоткинской теории анархизма), "мстители Троцкого" (эта группа причиняет нашим силам безопасности лёгкую головную боль).Таковы "политические партии", похожие на то, что для нас означает это понятие. Остальных "независимых кандидатов" — оригиналов, религиозных фантазёров и улучшателей мира, которые после освобождения высыпали, как грибы после дождя, — можно было бы отнести к категории "церковники и прочие".Короче говоря, Россия переживает сейчас бурный медовый месяц демократии.Харьков, 8 июля.Вчера были объявлены результаты выборов. Они оказались, мягко выражаясь, сюрпризом. Оказалось, что на каждом втором или третьем бюллетене для голосования было написано "да". Другие избиратели старательно поставили крестик в каждом из 22 квадратиков.Сегодня были опубликованы результаты. Наибольшее число голосов получили монархисты и украинские сепаратисты. Затем следует крестьянская партия, а за ней — церковники. Более 50% бюллетеней пришлось объявить недействительными, так как на них было написано лишь одно слово "да". По сообщениям радио, в других городах наблюдалась такая же картина: 50, 60 и даже 70% недействительных голосов".Этот фрагмент не может не вызвать живейшего недоумения.Во-первых, легко увидеть, что автор этого материала считает советских людей (независимо от национальности) клиническими идиотами, неспособными понять, что такое партия, смысл и методику выборов.Это при том, что, если автору прочитать короткую лекцию о партийно-политической системе Франции, например, для него это наверняка была бы моральная и интеллектуальная катастрофа. Он ведь мысли не допускает, что где-то демократия может быть устроена иначе, чем в Айдахо.Впрочем, возможно, он и прав — в условиях оккупации, под стволами винтовок американской военной полиции советские граждане вполне могли бы проголосовать именно так. И правда — какой смысл, если состав горсовета всё равно будет определять военный комендант и группа представителей ОУН*?Во-вторых, в тексте это прямо не написано, но достаточно вспомнить, что Харьков того времени — город с населением больше 800 тысяч, тракторный, танковый, авиационный и куча других заводов, транспортный узел, военные объекты. В общем, за предыдущие годы американцы должны были сбросить на него минимум две ядерные бомбы. А скорее больше, потому что город здоровый, и двумя его не очень-то разрушишь. Напомним, что на Днепропетровск, который немного меньше, планировалось потратить пять бомб.С учётом этого допущения всё предстает в несколько ином свете: очередь желающих всем этим поруководить сокращается, агитаторы трудолюбиво оклеивают листовками закопченные радиоактивные развалины, а кандидаты проводят встречи с избирателями в очередях за водой и хлебом…Причём население счастливо и целует руки освободителям. Только из текста непонятно — они генетические рабы или всё время с XIII века ждали свободы и демократии?В-третьих, отметим, что так же, как и в оригинальном плане "Dropshot", никто независимость Украине предоставлять не собирается, хотя "сепаратистам" дают возможность участвовать в выборах.Ещё один интересный момент: в начале 1951 года журнал поместил статью про ядерное оружие со всякими ужасами — поражающие факторы ядерного взрыва и прочувствованный рассказ о том, как неуютно человеку в его эпицентре.В полном соответствии с демократией и свободой слова журналистам указали, что так делать не надо. Спецвыпуск создавался уже по заказу Госдепа с привлечением специалистов по ведению психологической войны (не против жителей СССР — там американских журналов не читали, а против американцев), и какие-то предшественники Супрун** объясняли американцам, что если выполнять простейшие правила (ну там руки перед войной мыть, повязку носить), то бомба никакого вреда не нанесёт.После всего этого мы жалуемся США и ЕС на "одесскую хатынь" и "горловскую мадонну". Простите, но надо всё же помнить, что мы обращаемся к борцам за права человека, чьи отцы и деды планировали проведение демократических выборов на радиоактивных развалинах…* Террористическая организация запрещённая в России.** Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины по прозвищу "доктор смерть".

