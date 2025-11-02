Минобороны: силы ПВО уничтожили больше сотни украинских дронов - 02.11.2025 Украина.ру
Минобороны: силы ПВО уничтожили больше сотни украинских дронов
Минобороны: силы ПВО уничтожили больше сотни украинских дронов
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 164 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-11-02T10:01
2025-11-02T10:01
🟥Над акваториями Черного и Азовского морей уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Республики Крым уничтожены 26 беспилотников.🟥32 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края. В Туапсе обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал, экипаж танкера эвакуировали. Об этом сообщили в оперштабе региона.В поселке Сосновом Туапсинского округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации пострадавших нет.🟥20 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.🟥ПВО отразила атаку девяти БПЛА на энергетические объекты в Волгоградской области. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.🟥Девять беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области. В хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла."Ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь", - заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.🟥Девять БПЛА над территорией Орловской области, В результате падения обломков повреждено остекление нескольких зданий в городе Орле, личный автотранспорт, хозяйственные постройки.🟥Шесть беспилотников уничтожены над территорией Липецкой области. Информации о пострадавших и разрушений нет.🟥Пять БПЛА сбиты над территорией Воронежской области. В одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило административное здание, в результате падения обломков дронов. По предварительной данным, пострадавших нет.🟥По два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей. Пострадавших и разрушений нет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США нанесли удар по судну в Карибском море. Новости к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Минобороны: силы ПВО уничтожили больше сотни украинских дронов

10:01 02.11.2025
 
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 164 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ
🟥Над акваториями Черного и Азовского морей уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Республики Крым уничтожены 26 беспилотников.
🟥32 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края. В Туапсе обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал, экипаж танкера эвакуировали. Об этом сообщили в оперштабе региона.
В поселке Сосновом Туапсинского округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации пострадавших нет.
🟥20 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
🟥ПВО отразила атаку девяти БПЛА на энергетические объекты в Волгоградской области. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
🟥Девять беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области. В хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла.

"Ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь", - заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.
🟥Девять БПЛА над территорией Орловской области, В результате падения обломков повреждено остекление нескольких зданий в городе Орле, личный автотранспорт, хозяйственные постройки.
🟥Шесть беспилотников уничтожены над территорией Липецкой области. Информации о пострадавших и разрушений нет.
🟥Пять БПЛА сбиты над территорией Воронежской области. В одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило административное здание, в результате падения обломков дронов. По предварительной данным, пострадавших нет.
🟥По два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей. Пострадавших и разрушений нет.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
