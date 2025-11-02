https://ukraina.ru/20251102/ssha-nanesli-udar-po-sudnu-v-karibskom-more-novosti-k-etomu-chasu-1071055364.html

США нанесли удар по судну в Карибском море. Новости к этому часу

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о новом ударе США по судну в Карибском море, которое, по его словам, использовалось для наркоторговли. Об этом и других новостях к этому часу 2 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟥 Семь БПЛА уничтожены ночью над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков; 🟥 Освобождение ВС РФ Новоалександровки нарушает основную логистику ВСУ в Гуляйполе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко; 🟦 На Украине упоминание полководца Кутузова признали пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти. В рамках украинского закона власти теперь должны "декоммунизировать" те объекты в стране, которые носят имя полководца; 🟦 Взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, погибли 22 человека, включая 4 детей; 🟦 "Посейдон" и "Буревестник" являются российским "супероружием", пишет The Washington Post. Из-за практически неограниченной дальности "Посейдон" может пересекать океан для "уничтожения прибрежной структуры противника", отмечает издание.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

