США нанесли удар по судну в Карибском море. Новости к этому часу - 02.11.2025
США нанесли удар по судну в Карибском море. Новости к этому часу
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о новом ударе США по судну в Карибском море, которое, по его словам, использовалось для наркоторговли. Об этом и других новостях к этому часу 2 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Семь БПЛА уничтожены ночью над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков; 🟥 Освобождение ВС РФ Новоалександровки нарушает основную логистику ВСУ в Гуляйполе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко; 🟦 На Украине упоминание полководца Кутузова признали пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти. В рамках украинского закона власти теперь должны "декоммунизировать" те объекты в стране, которые носят имя полководца; 🟦 Взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, погибли 22 человека, включая 4 детей; 🟦 "Посейдон" и "Буревестник" являются российским "супероружием", пишет The Washington Post. Из-за практически неограниченной дальности "Посейдон" может пересекать океан для "уничтожения прибрежной структуры противника", отмечает издание.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море
Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о новом ударе США по судну в Карибском море, которое, по его словам, использовалось для наркоторговли. Об этом и других новостях к этому часу 2 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Семь БПЛА уничтожены ночью над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков;
🟥 Освобождение ВС РФ Новоалександровки нарушает основную логистику ВСУ в Гуляйполе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко;
🟦 На Украине упоминание полководца Кутузова признали пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти.
В рамках украинского закона власти теперь должны "декоммунизировать" те объекты в стране, которые носят имя полководца;
🟦 Взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, погибли 22 человека, включая 4 детей;
🟦 "Посейдон" и "Буревестник" являются российским "супероружием", пишет The Washington Post.
Из-за практически неограниченной дальности "Посейдон" может пересекать океан для "уничтожения прибрежной структуры противника", отмечает издание.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
09:40Что хуже: "автоподпись" Байдена или бомбёжки "преступников" Трампа без суда и доказательств
09:35После прилётов по инфраструктуре в Запорожье в городе пропал свет почти у 60 тысяч домохозяйств, сообщила ОВА
08:26США нанесли удар по судну в Карибском море. Новости к этому часу
08:00Победить или умереть. Пётр Котляревский и русское завоевание Закавказья
07:29"Смыл грязь – и порядок": новый "Улан" для зоны СВО
07:15Бандиты на службе у Зеленского: как украинские ОПГ облюбовали ВСУ
07:08Западная Украина за минувшую неделю: разрушенные электростанции Ахметова и бегство военных за границу
07:00Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны
06:16Толчковый министр, беременная ИИ и общественник с медвежьей услугой. Кто удивил нас на прошедшей неделе
06:03Живые позавидуют мёртвым. Эксперты и политики о том, что ждёт Украину
06:00"Они бегут. Спешно бегут": командир взвода рассказал о паническом отступлении ВСУ из Ивановки
05:45"Одна ракета способна уничтожить несколько городов": эксперт про возможности ядерных сил России
05:30"Ей нужна война": военный эксперт объяснил, почему Европа идет на обострение с Россией
05:20Всё бросили — мешало убегать: командир взвода о трофеях, захваченных после бегства ВСУ из Ивановки
05:16Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
05:10"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"
05:00Отправятся "в пешее путешествие": почему новые угрозы Трампа Пекину обречены на провал
04:45Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА
04:45Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника"
04:30"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке
