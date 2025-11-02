https://ukraina.ru/20251102/ey-nuzhna-voyna-voennyy-ekspert-obyasnil-pochemu-evropa-idet-na-obostrenie-s-rossiey-1070730830.html

"Ей нужна война": военный эксперт объяснил, почему Европа идет на обострение с Россией

Запад будет использовать все методы для дестабилизации обстановки вокруг России, так как Европе для решения экономических проблем нужен локальный конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

Он описал мотивацию европейских стран. "Европа идет на обострение. Ей нужна война. Но не глобальная с применением ядерного оружия, а локальный конфликт, в котором, как они считают, смогут решить экономические проблемы", — пояснил эксперт.Военкор подчеркнул важность ударов по экономической основе конфликта. "Потому-то я и говорю, что надо выбивать экономическую основу из украинского конфликта, чтобы Запад потерял к нему всякий интерес", — добавил Линин.Отвечая на вопрос об активности Запада в других регионах, эксперт подтвердил, что проблемы существуют, но их нужно решать. "Да и Черное море – это не акватория, где мы можем свободно перемещаться. Проблемы есть. Но так или иначе их надо решать по мере поступления", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.

