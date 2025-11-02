"Ей нужна война": военный эксперт объяснил, почему Европа идет на обострение с Россией - 02.11.2025 Украина.ру
"Ей нужна война": военный эксперт объяснил, почему Европа идет на обострение с Россией
"Ей нужна война": военный эксперт объяснил, почему Европа идет на обострение с Россией - 02.11.2025 Украина.ру
"Ей нужна война": военный эксперт объяснил, почему Европа идет на обострение с Россией
Запад будет использовать все методы для дестабилизации обстановки вокруг России, так как Европе для решения экономических проблем нужен локальный конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
2025-11-02T05:30
2025-11-02T05:30
Он описал мотивацию европейских стран. "Европа идет на обострение. Ей нужна война. Но не глобальная с применением ядерного оружия, а локальный конфликт, в котором, как они считают, смогут решить экономические проблемы", — пояснил эксперт.Военкор подчеркнул важность ударов по экономической основе конфликта. "Потому-то я и говорю, что надо выбивать экономическую основу из украинского конфликта, чтобы Запад потерял к нему всякий интерес", — добавил Линин.Отвечая на вопрос об активности Запада в других регионах, эксперт подтвердил, что проблемы существуют, но их нужно решать. "Да и Черное море – это не акватория, где мы можем свободно перемещаться. Проблемы есть. Но так или иначе их надо решать по мере поступления", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.
Украина.ру
новости, запад, россия, европа, украина.ру, вооруженные силы украины, война, обострение, война на украине, балтика, калининградская область, калининград, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, спецоперация, военный эксперт
Новости, Запад, Россия, Европа, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, война, обострение, война на Украине, Балтика, Калининградская область, Калининград, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, военный эксперт

"Ей нужна война": военный эксперт объяснил, почему Европа идет на обострение с Россией

05:30 02.11.2025
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP / Mindaugas Kulbis
Запад будет использовать все методы для дестабилизации обстановки вокруг России, так как Европе для решения экономических проблем нужен локальный конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Конечно. Запад будет использовать все силы и средства, чтобы помешать нам использовать весь экономический и военный потенциал России. Будет дестабилизировать ближнее зарубежье. Будет накалять обстановку вокруг Калининграда. Будет Балтику всячески пытаться нам закрыть", — заявил Линин.
Он описал мотивацию европейских стран. "Европа идет на обострение. Ей нужна война. Но не глобальная с применением ядерного оружия, а локальный конфликт, в котором, как они считают, смогут решить экономические проблемы", — пояснил эксперт.
Военкор подчеркнул важность ударов по экономической основе конфликта. "Потому-то я и говорю, что надо выбивать экономическую основу из украинского конфликта, чтобы Запад потерял к нему всякий интерес", — добавил Линин.
Отвечая на вопрос об активности Запада в других регионах, эксперт подтвердил, что проблемы существуют, но их нужно решать. "Да и Черное море – это не акватория, где мы можем свободно перемещаться. Проблемы есть. Но так или иначе их надо решать по мере поступления", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Алексея Живова: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
