"Ей нужна война": военный эксперт объяснил, почему Европа идет на обострение с Россией
© AP / Mindaugas Kulbis
Запад будет использовать все методы для дестабилизации обстановки вокруг России, так как Европе для решения экономических проблем нужен локальный конфликт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Конечно. Запад будет использовать все силы и средства, чтобы помешать нам использовать весь экономический и военный потенциал России. Будет дестабилизировать ближнее зарубежье. Будет накалять обстановку вокруг Калининграда. Будет Балтику всячески пытаться нам закрыть", — заявил Линин.
Он описал мотивацию европейских стран. "Европа идет на обострение. Ей нужна война. Но не глобальная с применением ядерного оружия, а локальный конфликт, в котором, как они считают, смогут решить экономические проблемы", — пояснил эксперт.
Военкор подчеркнул важность ударов по экономической основе конфликта. "Потому-то я и говорю, что надо выбивать экономическую основу из украинского конфликта, чтобы Запад потерял к нему всякий интерес", — добавил Линин.
Отвечая на вопрос об активности Запада в других регионах, эксперт подтвердил, что проблемы существуют, но их нужно решать. "Да и Черное море – это не акватория, где мы можем свободно перемещаться. Проблемы есть. Но так или иначе их надо решать по мере поступления", — заключил собеседник издания.
