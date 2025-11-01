Суета вокруг Tomahawk, ненужные тела солдат и 100 лет роковой ошибке. Итоги 31 октября "одной строкой" - 01.11.2025 Украина.ру
Суета вокруг Tomahawk, ненужные тела солдат и 100 лет роковой ошибке. Итоги 31 октября "одной строкой"
Суета вокруг Tomahawk, ненужные тела солдат и 100 лет роковой ошибке. Итоги 31 октября "одной строкой" - 01.11.2025 Украина.ру
Суета вокруг Tomahawk, ненужные тела солдат и 100 лет роковой ошибке. Итоги 31 октября "одной строкой"
Представляем краткую информационную сводку о ходе СВО, ситуации на Украине и вокруг Украины за 31 октября в формате "одной строки" от телеграм-канала Украина.ру
🟥 ГВ "Восток" освободила населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Российские войска развивают наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей, штурмуя Даниловку и прорвавшись на 4,7 км в сторону Гая и Новоалександровки;🟥 Россия хранит огромное количество тел солдат ВСУ, но Киев не хочет их забирать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник;🟥 Россия начала использовать по Украине ракету 9М729, которая может нести ядерное оружие, — Reuters со ссылкой на главу МИД Украины Сибигу;🟥 Российские военные в течение недели нанесли массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине, среди которых цеха сборки крылатых ракет "Фламинго", заявили в Минобороны РФ;🟥 Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, окончательное решение примет Трамп;🟦 США отменили готовившуюся встречу президента Дональда Трампа в Будапеште с Владимиром Путиным после поступления из России "жестких требований" по Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники;🟦 МИД Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу "коалиции желающих" по поддержке Украины, сообщила газета El Mundo;🟦 На Закарпатье военный вырвался в Венгрию в СОЧ (самовольное оставление части), протаранив автомобилем два шлагбаума на границе;🟦 Ровно 100 лет назад началась так называемая "украинизация" УССР.Российские войска продолжают успешный штурм Красноармейско-Димитровской агломерации, методично продвигаясь в Покровске (Красноармейске) и прилегающих территориях.Эксперты отмечают, что ситуация в Красноармейске (Покровске) является эталонным примером современного городского боя, который кардинально отличается от классических штурмовых операций прошлого. Подробный разбор происходящего в публикации Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов.
Украина.ру
Суета вокруг Tomahawk, ненужные тела солдат и 100 лет роковой ошибке. Итоги 31 октября "одной строкой"

02:12 01.11.2025
 
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
Представляем краткую информационную сводку о ходе СВО, ситуации на Украине и вокруг Украины за 31 октября в формате "одной строки" от телеграм-канала Украина.ру
🟥 ГВ "Восток" освободила населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области. Российские войска развивают наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей, штурмуя Даниловку и прорвавшись на 4,7 км в сторону Гая и Новоалександровки;
🟥 Россия хранит огромное количество тел солдат ВСУ, но Киев не хочет их забирать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник;
🟥 Россия начала использовать по Украине ракету 9М729, которая может нести ядерное оружие, — Reuters со ссылкой на главу МИД Украины Сибигу;
🟥 Российские военные в течение недели нанесли массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине, среди которых цеха сборки крылатых ракет "Фламинго", заявили в Минобороны РФ;
🟥 Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, окончательное решение примет Трамп;
🟦 США отменили готовившуюся встречу президента Дональда Трампа в Будапеште с Владимиром Путиным после поступления из России "жестких требований" по Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники;
🟦 МИД Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу "коалиции желающих" по поддержке Украины, сообщила газета El Mundo;
🟦 На Закарпатье военный вырвался в Венгрию в СОЧ (самовольное оставление части), протаранив автомобилем два шлагбаума на границе;
🟦 Ровно 100 лет назад началась так называемая "украинизация" УССР.
Российские войска продолжают успешный штурм Красноармейско-Димитровской агломерации, методично продвигаясь в Покровске (Красноармейске) и прилегающих территориях.
Эксперты отмечают, что ситуация в Красноармейске (Покровске) является эталонным примером современного городского боя, который кардинально отличается от классических штурмовых операций прошлого. Подробный разбор происходящего в публикации Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов.
Историческая ошибка: 100 лет принудительной украинизации и перекройки границРовно столетие назад, 31 октября 1925 года, была запущена масштабная кампания по насильственной украинизации УССР. Об этом сообщил 31 октября телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
