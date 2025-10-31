https://ukraina.ru/20251031/bitva-za-krasnoarmeysk-takticheskiy-uspekh-i-operativnyy-vyzov-1071000002.html

Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов

Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов

Штурм Красноармейско-Димитровской агломерации превратился в один из ключевых элементов фронтовой динамики. В то время как российские подразделения демонстрируют неуклонный прогресс в Красноармейске, сам характер боев и стратегические цели операции требуют глубокого анализа. Его 31 октября приводит военно-аналитический центр Рыбарь

Городской бой как новая норма Ситуация в Красноармейске (Покровске) является эталонным примером современного городского боя, который кардинально отличается от классических штурмовых операций прошлого. Российские штурмовые группы методично, квартал за кварталом, занимают городскую территорию, продвигаясь на север и восток. Сообщения о том, что ВСУ контролируют лишь отдельные очаги сопротивления, указывают на потерю противником целостной линии обороны. Фронт в его традиционном понимании здесь отсутствует — его заменила мозаика контролируемых зданий и улиц. Доминирование малых групп и дроновГлавным фактором, замедляющим полную зачистку города, является не столько ожесточенное сопротивление, сколько специфика урбанистического ландшафта. Плотная застройка, подвалы и руины создают идеальные условия для обороны малыми силами. Бой свелся к противостоянию "двоек и троек" бойцов, которые могут удерживать разные этажи одного здания. В таких условиях решающую роль играет БПЛА: они выполняют функции разведки, целеуказания и ударных единиц, буквально прижимая противника к земле и делая любое перемещение крайне рискованным. Димитров (Мирноград): Оперативная цель и тактическая ловушка Пока основные силы сторон скованы в Красноармейске, бои за соседний Димитров приобретают критически важное оперативное значение. Угроза окружения для ВСУНаступление российских войск с востока и севера на Димитров создает реальную угрозу для украинских частей, все еще обороняющихся в Красноармейске. Хотя пути снабжения ВСУ пока не перерезаны полностью, их уязвимость растет с каждым днем. Захват Димитрова позволил бы российскому командованию взять в полукольцо всю группировку противника в агломерации. Невозможность стабилизировать фронтРоссийское наступление не дает ВСУ возможности создать новую стабильную линию обороны на подступах к Димитрову. Это вынуждает украинское командование бросать в бой резервы, в том числе группы специального назначения, в условиях, далеких от идеальных. Стратегия ВСУ: Тактика "выжженной земли" в тактическом масштабеПонимая, что удержать города в полном объеме становится все сложнее, украинское командование, судя по всему, перешло к стратегии изматывания. Спецназ в роли диверсантовВвод в городской бой подразделений спецназначения преследует две цели: нанести максимальные потери наступающим российским штурмовым группам и создать информационные поводы. Кадры "перемог", снятые в динамичных и хаотичных уличных боях, становятся важным инструментом информационной войны, призванным компенсировать тактические потери и деморализующие сводки с фронта. Цена каждого кварталаТаким образом, даже отступая, ВСУ стремятся превратить Красноармейск и Димитров в "мясорубку", где продвижение российской армии будет сопряжено с высокими затратами времени и ресурсов. Выводы и прогнозы1. Тактический успех, оперативная пауза.Продвижение российских войск в Красноармейске — это тактический успех. Однако до оперативного успеха — полного освобождения агломерации и разгрома группировки противника — еще далеко. Противник сохраняет боеспособность и способность к контракциям. 2. Ключ — в Димитрове.Развитие ситуации вокруг Димитрова будет определять судьбу всей агломерации. Его падение поставит оборону Красноармейска в критическое положение. 3. Нет оснований для преждевременного оптимизма.Битва за агломерацию только набирает обороты. Ожесточенные уличные бои, активность дронов и действия диверсионных групп противника означают, что праздновать победу крайне преждевременно.Основные потери и самые сложные испытания для штурмующих подразделений, возможно, еще впереди. В ближайшей перспективе следует ожидать продолжения методичного "перемалывания" украинской обороны в Красноармейске при одновременном наращивании давления на Димитров с целью выхода на оперативный простор и создания угрозы окружения.Главные события этого дня в материале Прорыв в Красноармейске и ложь Киева, секретные переговоры Европы на фоне краха фронта. Итоги 31 октября на сайте Украина.ру

