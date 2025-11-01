https://ukraina.ru/20251101/prodolzhaetsya-uspeshnoe-nastuplenie-vs-rf-na-pokrovskom-napravlenii-1071010022.html

Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении

Российские войска продолжают успешный штурм Красноармейско-Димитровской агломерации, методично продвигаясь в Покровске (Красноармейске) и прилегающих территориях. Об этом в ночь на 1 ноября сообщает телеграм-канал "Военкор Котенок"

2025-11-01T01:10

Подразделения группировки российских войск "Центр" завершили физическое окружение Мирнограда, а также восточной части Покровска (Красноармейска), выйдя к хутору Запорожский и по посадкам севернее психоневрологического интерната (между ближайшим нашими позициями — около 500 м), а также севернее ул. Молодёжная в посадках.Со стороны Родинского ВС РФ ведут штурм хутора Запорожский и продвинулись на одну посадку севернее, вдоль дороги на Гришино. Северо-западнее Покровска (Красноармейска) наши подразделения атакуют в направлении Гришино со стороны промзоны и посадок в районе аэродрома. Отмечается присутствие наших ДРГ в самом посёлке.В Мирнограде (Димитрове) наши подразделения продвигаются в северной, северо-восточной, юго-восточной частях и в микрорайоне Молодёжный. Продолжаются бои за шахту 5/6.Севернее агломерации противник контратакует со стороны Шевченко в направлении Родинского, где наши штурмовики ведут зачистку, уничтожают очаги сопротивления, и со стороны Сухецкого и Суворово в направлении шахты, пытаясь прорваться к Мирнограду (Димитрову) с севера.Эксперты отмечают, что ситуация в Красноармейске (Покровске) является эталонным примером современного городского боя, который кардинально отличается от классических штурмовых операций прошлого. Подробнее в публикации Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

