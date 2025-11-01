Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/prodolzhaetsya-uspeshnoe-nastuplenie-vs-rf-na-pokrovskom-napravlenii-1071010022.html
Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении
Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении - 01.11.2025 Украина.ру
Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении
Российские войска продолжают успешный штурм Красноармейско-Димитровской агломерации, методично продвигаясь в Покровске (Красноармейске) и прилегающих территориях. Об этом в ночь на 1 ноября сообщает телеграм-канал "Военкор Котенок"
2025-11-01T01:10
2025-11-01T01:10
украина.ру
новости
сво
новости сво
россия
красноармейск днр
красноармейск новости сегодня
покровск/красноармейск
днр
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071009903_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_20daed063a478459b740137e9287eef0.jpg
Подразделения группировки российских войск "Центр" завершили физическое окружение Мирнограда, а также восточной части Покровска (Красноармейска), выйдя к хутору Запорожский и по посадкам севернее психоневрологического интерната (между ближайшим нашими позициями — около 500 м), а также севернее ул. Молодёжная в посадках.Со стороны Родинского ВС РФ ведут штурм хутора Запорожский и продвинулись на одну посадку севернее, вдоль дороги на Гришино. Северо-западнее Покровска (Красноармейска) наши подразделения атакуют в направлении Гришино со стороны промзоны и посадок в районе аэродрома. Отмечается присутствие наших ДРГ в самом посёлке.В Мирнограде (Димитрове) наши подразделения продвигаются в северной, северо-восточной, юго-восточной частях и в микрорайоне Молодёжный. Продолжаются бои за шахту 5/6.Севернее агломерации противник контратакует со стороны Шевченко в направлении Родинского, где наши штурмовики ведут зачистку, уничтожают очаги сопротивления, и со стороны Сухецкого и Суворово в направлении шахты, пытаясь прорваться к Мирнограду (Димитрову) с севера.Эксперты отмечают, что ситуация в Красноармейске (Покровске) является эталонным примером современного городского боя, который кардинально отличается от классических штурмовых операций прошлого. Подробнее в публикации Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251030/1070867627.html
россия
покровск/красноармейск
днр
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071009903_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dd9f24ef3728486eb989d945367b32b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сво, новости сво, россия, красноармейск днр, красноармейск новости сегодня, покровск/красноармейск, днр, война на украине, наступление вс рф, вс рф, всу, окружение всу, украина
Украина.ру, Новости, СВО, новости СВО, Россия, Красноармейск ДНР, Красноармейск новости сегодня, Покровск/Красноармейск, ДНР, война на Украине, наступление ВС РФ, ВС РФ, ВСУ, окружение ВСУ, Украина

Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении

01:10 01.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска продолжают успешный штурм Красноармейско-Димитровской агломерации, методично продвигаясь в Покровске (Красноармейске) и прилегающих территориях. Об этом в ночь на 1 ноября сообщает телеграм-канал "Военкор Котенок"
Подразделения группировки российских войск "Центр" завершили физическое окружение Мирнограда, а также восточной части Покровска (Красноармейска), выйдя к хутору Запорожский и по посадкам севернее психоневрологического интерната (между ближайшим нашими позициями — около 500 м), а также севернее ул. Молодёжная в посадках.
Со стороны Родинского ВС РФ ведут штурм хутора Запорожский и продвинулись на одну посадку севернее, вдоль дороги на Гришино. Северо-западнее Покровска (Красноармейска) наши подразделения атакуют в направлении Гришино со стороны промзоны и посадок в районе аэродрома. Отмечается присутствие наших ДРГ в самом посёлке.
В Мирнограде (Димитрове) наши подразделения продвигаются в северной, северо-восточной, юго-восточной частях и в микрорайоне Молодёжный. Продолжаются бои за шахту 5/6.
Севернее агломерации противник контратакует со стороны Шевченко в направлении Родинского, где наши штурмовики ведут зачистку, уничтожают очаги сопротивления, и со стороны Сухецкого и Суворово в направлении шахты, пытаясь прорваться к Мирнограду (Димитрову) с севера.
Эксперты отмечают, что ситуация в Красноармейске (Покровске) является эталонным примером современного городского боя, который кардинально отличается от классических штурмовых операций прошлого. Подробнее в публикации Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов.
Андрей Коц - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
30 октября, 07:00
Андрей Коц: Армии России не хватает людей, чтобы захлопнуть сразу пять котлов, в которые угодили ВСУРешение украинского руководства не оставлять Покровск – это чистое политическое. С военной точки зрения этот город уже потерян, потому что его отрезали от снабжения. Шансов удержать его нет у противника нет
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСВОновости СВОРоссияКрасноармейск ДНРКрасноармейск новости сегодняПокровск/КрасноармейскДНРвойна на Украиненаступление ВС РФВС РФВСУокружение ВСУУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:12Суета вокруг Tomahawk, ненужные тела солдат и 100 лет роковой ошибке. Итоги 31 октября "одной строкой"
01:32Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском
01:10Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении
00:44Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, основной накат на один регион
00:19Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
23:56Рубио отрицает подготовку ударов по Венесуэле на фоне наращивания военной группировки
23:52Языковой террор: западенка устроила скандал из-за суржика в автомобиле
23:49Крах иллюзий: украинские военные разоблачают ложь пропагандистских карт о положении под Покровском
23:46Орбан поставил точку: поддержка Украины означает поддержку войны. Главные новости к этому часу
23:43Tomahawk от CNN - не против России, а против Трампа
23:39Провальная авантюра: якобы "контрнаступление" ВСУ под Покровском оказалось пропагандистским мифом
23:09На пороге интервенции: США наращивают военную группировку у берегов Венесуэлы
23:01Газовый капкан для киевского режима
22:25Фантазии киевского режима: Малюк заявил об уничтожении половины российских ЗРК "Панцирь"
22:08Правда глаза колет: немецкий пропагандист отказался от визита в Покровск
22:00Брюссель готовит иск против Польши, Венгрии и Словакии за защиту своих фермеров от украинской продукции
21:56Киевский режим украл у украинцев право на свободное передвижение на десятилетия
21:28Катастрофический развал: 2025 год стал рекордным по дезертирству из ВСУ
21:25Историческая ошибка: 100 лет принудительной украинизации и перекройки границ
21:21Возобновление ядерных испытаний США обойдется стране в миллионы долларов. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния