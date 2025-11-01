https://ukraina.ru/20251101/poyavilis-pervye-podrobnosti-samoubiystvennogo-desanta-vsu-pod-pokrovskom-1071010313.html

Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском

В Сети появилось видео десантирования группы ГУР Украины с вертолета UH-60 Black Hawk на окраине Красноармейска (Покровска). О первых подробностях самоубийственного десанта ВСУ сообщает телеграм-канал Украина.ру

Бандеровцы высадили десант с UH-60A Black Hawk на западной окраине Покровска. Десант высадили с низкого зависания и сразу улетели, пока по ним не отработало ПВО.Всего было 10 человек, буквально сразу они вступили в бой, их начали прицельно уничтожать FPV-дронами. Первые трое ГУРовцев были убиты прямо в зоне высадки. Остальных загнали в здание на окраине и уничтожили в нём.Учитывая все обстоятельства произошедшего – операция ВСУ была очевидно самоубийственной. Рассказы о высадке 250 человек десанта и "контрнаступлении" являются очередной попыткой пропаганды киевского режима.Эксперты отмечают, что ситуация в Красноармейске (Покровске) является эталонным примером современного городского боя, который кардинально отличается от классических штурмовых операций прошлого. Подробный разбор происходящего в публикации Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

