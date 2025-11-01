Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/poyavilis-pervye-podrobnosti-samoubiystvennogo-desanta-vsu-pod-pokrovskom-1071010313.html
Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском
Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском - 01.11.2025 Украина.ру
Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском
В Сети появилось видео десантирования группы ГУР Украины с вертолета UH-60 Black Hawk на окраине Красноармейска (Покровска). О первых подробностях самоубийственного десанта ВСУ сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-01T01:32
2025-11-01T01:37
новости
украина.ру
россия
вооруженные силы украины
вс рф
красноармейск днр
покровск/красноармейск
днр
новости сво
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071010194_0:28:1119:657_1920x0_80_0_0_38b8823b129dcb5a0d2d74a9db81b8a3.jpg
Бандеровцы высадили десант с UH-60A Black Hawk на западной окраине Покровска. Десант высадили с низкого зависания и сразу улетели, пока по ним не отработало ПВО.Всего было 10 человек, буквально сразу они вступили в бой, их начали прицельно уничтожать FPV-дронами. Первые трое ГУРовцев были убиты прямо в зоне высадки. Остальных загнали в здание на окраине и уничтожили в нём.Учитывая все обстоятельства произошедшего – операция ВСУ была очевидно самоубийственной. Рассказы о высадке 250 человек десанта и "контрнаступлении" являются очередной попыткой пропаганды киевского режима.Эксперты отмечают, что ситуация в Красноармейске (Покровске) является эталонным примером современного городского боя, который кардинально отличается от классических штурмовых операций прошлого. Подробный разбор происходящего в публикации Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251031/syrskiy-reshil-dobit-nash-garnizon-boevik-vsu-opublikoval-golosovoe-s-krikom-o-pomoschi---1070993172.html
россия
покровск/красноармейск
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071010194_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_6767df3781e13d44a675985e6452b935.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, вооруженные силы украины, вс рф, красноармейск днр, покровск/красноармейск, днр, новости сво, сво
Новости, Украина.ру, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, ДНР, новости СВО, СВО

Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском

01:32 01.11.2025 (обновлено: 01:37 01.11.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru
- РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
В Сети появилось видео десантирования группы ГУР Украины с вертолета UH-60 Black Hawk на окраине Красноармейска (Покровска). О первых подробностях самоубийственного десанта ВСУ сообщает телеграм-канал Украина.ру
Бандеровцы высадили десант с UH-60A Black Hawk на западной окраине Покровска. Десант высадили с низкого зависания и сразу улетели, пока по ним не отработало ПВО.
Всего было 10 человек, буквально сразу они вступили в бой, их начали прицельно уничтожать FPV-дронами. Первые трое ГУРовцев были убиты прямо в зоне высадки. Остальных загнали в здание на окраине и уничтожили в нём.
Учитывая все обстоятельства произошедшего – операция ВСУ была очевидно самоубийственной. Рассказы о высадке 250 человек десанта и "контрнаступлении" являются очередной попыткой пропаганды киевского режима.
Эксперты отмечают, что ситуация в Красноармейске (Покровске) является эталонным примером современного городского боя, который кардинально отличается от классических штурмовых операций прошлого. Подробный разбор происходящего в публикации Битва за Красноармейск: тактический успех и оперативный вызов.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Вчера, 18:11
"Сырский решил добить наш гарнизон": боевик ВСУ опубликовал голосовое с криком о помощи В сети вирусится "крик о помощи", который в своем Телеграм-канале разместила 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада. Об этом 31 октября написали российские паблики
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФКрасноармейск ДНРПокровск/КрасноармейскДНРновости СВОСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:12Суета вокруг Tomahawk, ненужные тела солдат и 100 лет роковой ошибке. Итоги 31 октября "одной строкой"
01:32Появились первые подробности самоубийственного десанта ВСУ под Покровском
01:10Продолжается успешное наступление ВС РФ на Покровском направлении
00:44Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, основной накат на один регион
00:19Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
23:56Рубио отрицает подготовку ударов по Венесуэле на фоне наращивания военной группировки
23:52Языковой террор: западенка устроила скандал из-за суржика в автомобиле
23:49Крах иллюзий: украинские военные разоблачают ложь пропагандистских карт о положении под Покровском
23:46Орбан поставил точку: поддержка Украины означает поддержку войны. Главные новости к этому часу
23:43Tomahawk от CNN - не против России, а против Трампа
23:39Провальная авантюра: якобы "контрнаступление" ВСУ под Покровском оказалось пропагандистским мифом
23:09На пороге интервенции: США наращивают военную группировку у берегов Венесуэлы
23:01Газовый капкан для киевского режима
22:25Фантазии киевского режима: Малюк заявил об уничтожении половины российских ЗРК "Панцирь"
22:08Правда глаза колет: немецкий пропагандист отказался от визита в Покровск
22:00Брюссель готовит иск против Польши, Венгрии и Словакии за защиту своих фермеров от украинской продукции
21:56Киевский режим украл у украинцев право на свободное передвижение на десятилетия
21:28Катастрофический развал: 2025 год стал рекордным по дезертирству из ВСУ
21:25Историческая ошибка: 100 лет принудительной украинизации и перекройки границ
21:21Возобновление ядерных испытаний США обойдется стране в миллионы долларов. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния