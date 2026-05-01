https://ukraina.ru/20260501/evropeyskie-chinovniki-prizvali-zelenskogo-derzhat-yazyk-za-zubami-1078519585.html

Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"

Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами" - 01.05.2026 Украина.ру

Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"

Европейские чиновники заявили, что активное стремление главы киевского режима Владимира Зеленского как можно быстрее добиться вступления Украины в Европейский союз вызывает напряженность в отношениях со странами союза. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-05-01T15:44

2026-05-01T15:44

2026-05-01T15:44

украина.ру

дмитрий медведев

владимир зеленский

украина

новости

россия

киев

трамп и зеленский

ес

европейская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077753275_0:99:3072:1826_1920x0_80_0_0_d06f52ec5f39c0ce5fd6da407768182f.jpg

Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Мы единственные его друзья, поэтому ему, возможно, стоило бы держать язык за зубами"."Членство — это не подарок… Возможно, в Киеве есть некоторое недопонимание по этому поводу", — заявил газете один из чиновников. "Они говорят: "Вы нам должны…" И это не помогает", — отметил другой. Еще один европейский чиновник добавил: "У нас тут серьезная проблема… Зеленский и его окружение никогда по-настоящему не понимали, как работает процесс расширения".Высокопоставленные украинские чиновники на встречах с коллегами из Европейского союза и США критиковали подход Европейской комиссии к расширению, настаивая на более быстром графике вступления Киева. Франция и Германия в последние недели предложили поэтапный процесс, при котором Украина получала бы "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам Европейского союза в обмен на проведение реформ. Зеленский призвал Европейский союз "быть справедливым", заявив, что Украине не нужно символическое членство.По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, Зеленский поручил дипломатам не обсуждать подобные предложения с правительствами стран Европейского союза и говорить только о полном членстве. На Кипре несколько лидеров Европейского союза попытались умерить ожидания Зеленского. Несколько дипломатов Европейского союза подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах.Ранее уведомлялось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел Европейского союза с Россией даже после окончания конфликта на Украине. Также сообщалось, что первый транш из согласованного Европейским союзом кредита Киеву поступит во втором квартале 2026 года. Европейский союз на прошлой неделе одобрил выделение киевскому режиму кредитов на 90 миллиардов евро. Треть от 45 миллиардов евро пойдет на бюджетные нужды Украины, еще две трети — на военные цели.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что триада ядерных стратегических сил России поддерживается в надлежащем состоянии - Невозможно вернуться к обычному ведению дел с Россией даже после СВО - глава дипломатии ЕС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, новости, россия, киев, трамп и зеленский, ес, европейская комиссия