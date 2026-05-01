Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами" - 01.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/evropeyskie-chinovniki-prizvali-zelenskogo-derzhat-yazyk-za-zubami-1078519585.html
Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"
Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами" - 01.05.2026 Украина.ру
Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"
Европейские чиновники заявили, что активное стремление главы киевского режима Владимира Зеленского как можно быстрее добиться вступления Украины в Европейский союз вызывает напряженность в отношениях со странами союза. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T15:44
2026-05-01T15:44
украина.ру
дмитрий медведев
владимир зеленский
украина
новости
россия
киев
трамп и зеленский
ес
европейская комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077753275_0:99:3072:1826_1920x0_80_0_0_d06f52ec5f39c0ce5fd6da407768182f.jpg
Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Мы единственные его друзья, поэтому ему, возможно, стоило бы держать язык за зубами"."Членство — это не подарок… Возможно, в Киеве есть некоторое недопонимание по этому поводу", — заявил газете один из чиновников. "Они говорят: "Вы нам должны…" И это не помогает", — отметил другой. Еще один европейский чиновник добавил: "У нас тут серьезная проблема… Зеленский и его окружение никогда по-настоящему не понимали, как работает процесс расширения".Высокопоставленные украинские чиновники на встречах с коллегами из Европейского союза и США критиковали подход Европейской комиссии к расширению, настаивая на более быстром графике вступления Киева. Франция и Германия в последние недели предложили поэтапный процесс, при котором Украина получала бы "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам Европейского союза в обмен на проведение реформ. Зеленский призвал Европейский союз "быть справедливым", заявив, что Украине не нужно символическое членство.По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, Зеленский поручил дипломатам не обсуждать подобные предложения с правительствами стран Европейского союза и говорить только о полном членстве. На Кипре несколько лидеров Европейского союза попытались умерить ожидания Зеленского. Несколько дипломатов Европейского союза подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077753275_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f746bbd05d97cd0e907a4f8e6fbfa610.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, новости, россия, киев, трамп и зеленский, ес, европейская комиссия
Украина.ру, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Украина, Новости, Россия, Киев, Трамп и Зеленский, ЕС, Европейская комиссия

Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"

15:44 01.05.2026
 
© REUTERS / Dilara Senkaya
- РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© REUTERS / Dilara Senkaya
Читать в
ДзенTelegram
Европейские чиновники заявили, что активное стремление главы киевского режима Владимира Зеленского как можно быстрее добиться вступления Украины в Европейский союз вызывает напряженность в отношениях со странами союза. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
Один из чиновников, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Мы единственные его друзья, поэтому ему, возможно, стоило бы держать язык за зубами".
"Членство — это не подарок… Возможно, в Киеве есть некоторое недопонимание по этому поводу", — заявил газете один из чиновников. "Они говорят: "Вы нам должны…" И это не помогает", — отметил другой. Еще один европейский чиновник добавил: "У нас тут серьезная проблема… Зеленский и его окружение никогда по-настоящему не понимали, как работает процесс расширения".
Высокопоставленные украинские чиновники на встречах с коллегами из Европейского союза и США критиковали подход Европейской комиссии к расширению, настаивая на более быстром графике вступления Киева.
Франция и Германия в последние недели предложили поэтапный процесс, при котором Украина получала бы "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам Европейского союза в обмен на проведение реформ.
Зеленский призвал Европейский союз "быть справедливым", заявив, что Украине не нужно символическое членство.
По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, Зеленский поручил дипломатам не обсуждать подобные предложения с правительствами стран Европейского союза и говорить только о полном членстве.
На Кипре несколько лидеров Европейского союза попытались умерить ожидания Зеленского.
"Ему пришлось услышать несколько жестких истин… Это будет не так просто, как он думает", — рассказал еще один чиновник.
Несколько дипломатов Европейского союза подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах.
Ранее уведомлялось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел Европейского союза с Россией даже после окончания конфликта на Украине.
"Думаю, мы все здесь согласны — возврата к прежним отношениям с Россией быть не может, даже после завершения этой войны на Украине. В следующем месяце на Кипре министры иностранных дел Европейского союза продолжат обсуждение нашей политики в отношении России и способов защиты наших интересов безопасности", — сказала она.
Также сообщалось, что первый транш из согласованного Европейским союзом кредита Киеву поступит во втором квартале 2026 года.
Европейский союз на прошлой неделе одобрил выделение киевскому режиму кредитов на 90 миллиардов евро.
Треть от 45 миллиардов евро пойдет на бюджетные нужды Украины, еще две трети — на военные цели.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что триада ядерных стратегических сил России поддерживается в надлежащем состоянии - Невозможно вернуться к обычному ведению дел с Россией даже после СВО - глава дипломатии ЕС.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
