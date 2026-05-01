Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор

Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор - 01.05.2026 Украина.ру

Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор

Украинские специалисты в Африке не столько передают боевой опыт, сколько обеспечивают террористические группировки "малым небом" — разведывательными и ударными БПЛА. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2026-05-01T15:00

2026-05-01T15:00

2026-05-01T15:00

Десяток таких операторов с несколькими десятками дронов заменяет собой артиллерийскую батарею и может решать вопросы в радиусе до 50 километров.По словам Линина, о передаче боевого опыта в классическом смысле говорить не приходится, поскольку украинские специалисты работают "с колес". Их главная задача — обеспечить малой авиацией: разведывательными и ударными беспилотниками. Эксперт подчеркнул, что этого уже достаточно для серьезного влияния на поле боя.Он также отметил, что если такие специалисты расположены на расстоянии в десяток километров друг от друга, они способны закрыть зону до 120 километров.Ранее военный корреспондент Евгений Линин заявлял, что украинские подразделения активно работают в Африке, Сирии и Ливии, пытаясь ослабить экономические и логистические возможности России. Применение дронов на африканском континенте, по мнению экспертов, во многом копирует тактику, отработанную ВСУ на украинском фронте.Полный текст интервью Евгения Линина: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус читайте на сайте Украина.ру.

африка

сирия

ливия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, африка, сирия, ливия, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, всу, бпла