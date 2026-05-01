https://ukraina.ru/20260501/ukrainskie-operatory-dronov-mogut-zakryt-zonu-do-120-kilometrov--voenkor-1078431645.html
Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор
Украинские специалисты в Африке не столько передают боевой опыт, сколько обеспечивают террористические группировки "малым небом" — разведывательными и ударными БПЛА. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2026-05-01T15:00
сво
африка
сирия
ливия
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
всу
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a97ef68556b2c8b619e9745383766442.jpg
африка
сирия
ливия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075997128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64d079d16a19f2b2b5e0f02a3d051452.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Десяток таких операторов с несколькими десятками дронов заменяет собой артиллерийскую батарею и может решать вопросы в радиусе до 50 километров.
По словам Линина, о передаче боевого опыта в классическом смысле говорить не приходится, поскольку украинские специалисты работают "с колес". Их главная задача — обеспечить малой авиацией: разведывательными и ударными беспилотниками. Эксперт подчеркнул, что этого уже достаточно для серьезного влияния на поле боя.
Он также отметил, что если такие специалисты расположены на расстоянии в десяток километров друг от друга, они способны закрыть зону до 120 километров.
"Десяток таких специалистов заменяет собой артиллерийскую батарею. Тебе не надо таскать за собой орудия и снаряды. Если у тебя есть один оператор и несколько десятков дронов, ты можешь решить вопросы в радиусе до 50 километров. А если эти специалисты расположены на расстоянии в десяток километров друг от друга, они 120 километров могут закрыть", — пояснил Линин.
Ранее военный корреспондент Евгений Линин заявлял, что украинские подразделения активно работают в Африке, Сирии и Ливии, пытаясь ослабить экономические и логистические возможности России. Применение дронов на африканском континенте, по мнению экспертов, во многом копирует тактику, отработанную ВСУ на украинском фронте.