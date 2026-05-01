Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор
Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор
Украинские специалисты в Африке не столько передают боевой опыт, сколько обеспечивают террористические группировки "малым небом" — разведывательными и ударными БПЛА. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор

15:00 01.05.2026
 
Украинские специалисты в Африке не столько передают боевой опыт, сколько обеспечивают террористические группировки "малым небом" — разведывательными и ударными БПЛА. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Десяток таких операторов с несколькими десятками дронов заменяет собой артиллерийскую батарею и может решать вопросы в радиусе до 50 километров.
По словам Линина, о передаче боевого опыта в классическом смысле говорить не приходится, поскольку украинские специалисты работают "с колес". Их главная задача — обеспечить малой авиацией: разведывательными и ударными беспилотниками. Эксперт подчеркнул, что этого уже достаточно для серьезного влияния на поле боя.
Он также отметил, что если такие специалисты расположены на расстоянии в десяток километров друг от друга, они способны закрыть зону до 120 километров.
"Десяток таких специалистов заменяет собой артиллерийскую батарею. Тебе не надо таскать за собой орудия и снаряды. Если у тебя есть один оператор и несколько десятков дронов, ты можешь решить вопросы в радиусе до 50 километров. А если эти специалисты расположены на расстоянии в десяток километров друг от друга, они 120 километров могут закрыть", — пояснил Линин.
Ранее военный корреспондент Евгений Линин заявлял, что украинские подразделения активно работают в Африке, Сирии и Ливии, пытаясь ослабить экономические и логистические возможности России. Применение дронов на африканском континенте, по мнению экспертов, во многом копирует тактику, отработанную ВСУ на украинском фронте.
Полный текст интервью Евгения Линина: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
