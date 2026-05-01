Иран, Украина и зерно. Грег Вайнер об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа

Владимир Зеленский, вооружившись поддержкой Европы, возомнил себя чуть ли не хозяином на геополитической арене. Он не только апеллирует Трампу на Украине и Ближнем Востоке, но и пытается влезть в торговые отношения Израиля и России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.

2026-05-01T16:14

Израильский трейдер "Ценципер" оказался в эпицентре международного скандала. Компания экстренно отказала судну Panormitis, которое везло пшеницу из России, прямо у причала порта Хайфа, сообщила 30 апреля пресс-секретарь Ассоциации импортеров зерна Израиля Пнина Шалев. По ее словам, причиной стало давление Киева, потребовавшего арестовать груз якобы с "украденной" на освобожденных территориях продукцией.Ранее, 29 апреля, помощник президента России Юрий Ушаков Владимир Путин в течение полутора часов говорил с Дональдом Трампом по телефону и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая, сообщил 29 апреля.— Грег, у президентов США и России состоялась телефонная беседа. У меня есть несколько вопросов по ней. Во-первых, как в целом вы оцениваете ее тональность если судить по итоговым заявлениям?— Подобные разговоры, тем более полуторачасовые, между первыми лицами — всегда хорошо. Видимо, у Путина и Трампа было много вопросов для обсуждения.Что касается эффективности беседы, если вы об спрашиваете, то я бы сказал словами Трампа, которые он адресовал Мерцу в ответ на его обвинение, что США плохо себя ведут в Иране, где проигрывают войну. Так вот, Трамп сказал немецкому канцлеру: "Сначала закончи украинский конфликт, а потом звони мне".То есть и Трамп, и Путин хотят закончить украинскую войну максимально быстро. Я даже думаю, что и европейцы желают положить конец этому кризису, потому что рассматривают Украину как часть Европы. А там никто не хочет вступать ни в какие прямые военные конфронтации с Россией, тем более обмениваться ударами. Ситуация на Украине лишь подталкивает Европу к этому.— Трамп заявил, что главной темой разговора была война на Украине. С нашей стороны в лице Ушакова было сказано, что разговор шел про Иран, а по украинскому кейсу сейчас обсуждать почти нечего: всем ясно, что Зеленский и Европа блокируют мир. С чем вы связываете такое разночтение?— Разговор шел "50 на 50" в плане тем. Трамп говорил об Украине, Путин – об Иране. Каждый пытался продвинуть свою повестку. Но мне все же кажется, что два лидера друг друга услышали, и это очень неплохо. Полагаю, что мы вскоре снова увидим в Москве Кушнера и Уиткоффа: и по вопросам Украины, и, возможно, по Ирану тоже — учитывая, что вопрос о вывозе иранского урана на территорию России не ушел с повестки дня. На этом Москва может сыграть хорошую миротворческую роль.— Кстати, накануне разговора с Трампом у Путина была встреча с главой МИД Ирана Аракчи, который приезжал в Москву. Может быть, он через Путина передал Трампу какие-то переговорные условия Тегерана?— Я довольно скептически воспринял эту встречу. Объясню почему. Сейчас никто не знает, кто на самом деле руководит ситуацией в Иране и какие силы на самом деле представляет министр иностранных дел Аракчи. Да, Верховный совет аятолл выбрал в качестве рахбара Хаменеи-младшего, но никто его толком не видел и не знает, где он сейчас находится. А самое загадочное, что спикер иранского парламента, который, согласно конституции ИРА, является серьезной политической фигурой, вышел из переговорной группы.Поэтому, на мой взгляд, Аракчи — это скорее "говорящая голова". Владимир Путин его принял в знак уважения. Не думаю, что глава МИД Ирана передал российскому президенту какую-то особо важную информацию — скорее обрисовал общие условия, при которых иранское руководство может существовать.Иран сейчас близок к экономической катастрофе: блокированы все порты, невозможно доставить потребительские товары и производственные ресурсы, вывозить нефть на танкерах нельзя. Поэтому, в принципе, Аракчи мог попросить Путина какими-то образом поговорить с Трампом о снятии блокады Ормуза в обмен на что-то.Однако, что Иран может предложить взамен, большой вопрос.— При этом самым нашумевшим итогом беседы лидеров РФ и США стало заявление Путина о готовности объявить перемирие на 9 мая. И тут есть такая версия: "Зеленский собирался нанести массированный удар по Москве, чтобы сорвать Парад Победы, а Путин, рассказав об этом Трампу, его обезоружил. Если Зеленский не согласится на перемирие, то подставит Трампа и вызовет его гнев". Что по этому поводу думаете?— Насколько я понимаю, Зеленский предлагал перемирие на все майские праздники или даже на целый месяц. Мир на один день его не интересует. Но, если Трамп решит, что это нужно и важно, то перемирие будет. Если в таком случае Зеленский откажется, то у американского лидера есть много рычагов давления на него.— Может ли Трамп на время перемирия дать команду отключить спутниковое наведение ракет и дронов ВСУ? Или Starlinkотключить для ВСУ?— Не думаю, что так будет. Еще раз напомню, что у Украины высокий рейтинг внутри США: 60% американцев поддерживают Киев и Зеленского. Поэтому вряд ли Трамп пойдет на принятие такого непопулярного среди американцев решения. Кроме того, оно будет заблокировано Конгрессом.— Но мы же ранее с вами обсуждали, что американцам и дела нет до Украины, они не знают, где она на карте мира находится.— Да все так: американцам нет дела до Украины, но популярность того, что делает эта страна, в США растет. "Украина борется с огромным русским медведем. Американскому народу нужно ее поддержать".Кстати, есть один занимательный факт. Вчера был опубликован социологический опрос Гарварда, согласно которому 74% американцев считают, что Америка побеждает в Иране. При том, что когда подобные опросы проводило, например, CNN, то выходило, что чуть ли не 29% американцев поддерживают Трампа.— Данным опроса Гарварда можно верить?— Да, и это интересная цифра, на мой взгляд. Если 74% американцев считают, что США побеждает в Иране, это означает, что популярность Трампа среди избирателей еще крайне высока. В целом такие цифры связаны с подачей информации. Если вы путешествовали по американской глубинке, то наверняка обращали внимание, что там по телевизору на всех вокзалах и в аэропортах круглые сутки крутят Fox News — протрамповские каналы в Америке самые популярные.— Еще один нашумевший момент. Израиль отказал в разгрузке судна с российским зерном. Означает ли это, что Зеленский "прогнул" Нетаньяху и пытается соревноваться с Трампом во влиянии на Израиль?— Думаю, здесь история еще не закончена, Зеленский "копает" глубже, нежели вы предположили. У Израиля — "чистые" торговые отношения с Российской Федерацией, а также немаленький торговый оборот. Поэтому, считаю, что основное желание Зеленского в данной ситуации — вклиниться в этот процесс и попытаться заморозить торговые отношения России и Израиля. То есть это такая серьезная история.В целом, если говорить про Зеленского, то сейчас у него достаточно мощная позиция в Евросоюзе. Во-первых, он получил 90 миллиардов — мгновенно после того, как партия Орбана проиграла на парламентских выборах. Во-вторых, еврочиновники настраивают свои страны на то, что помогать Украине придется больше и больше. Усиленно развиваются военные производства для украинских нужд по всей Европе.— По моим ощущениях Зеленский сильно прибавил в своей политической позиции за последние полгода. Если весь прошлый год СМИ писали в духе "Трамп унизил клоуна Зеленского", то сейчас этого и близко нет. — Да, это так. И это неудивительно.Во-первых, Зеленский пышет уверенностью, смел в пожеланиях и намерениях, потому что третья экономика мира в лице Евросоюза (а это 550 миллионов человек) поддерживает его. Во-вторых, упрочение позиций Зеленского происходит в том числе за счет нейтральной политики Китая в отношении украинского кризиса. Меня лично такое отношение КНР удивляет.В-третьих, грубо говоря, Трамп отпустил вожжи с украинского конфликта, усиленно обратив все внимание на решение вопросов с Ираном. На Ближнем Востоке сейчас вершится судьба мировой экономики и нефтегазовых проектов США.Да, и в целом речь идет о будущем региона. Если Иран проиграет, все его шиитские прокси уйдут и исчезнут. Где сейчас хуситы в Йемене? Они притихли, не ведут обстрелы, понимая, что ситуация складывается не в пользу Ирана. Несмотря на то, что они абсолютные прокси Тегерана. "Хезболла" еще пытается активничать, но у них ситуация тоже не самая хорошая, потому что точечные удары Израиля продолжаются.Повторюсь, ставки на ситуацию вокруг Ирана десятикратно выше, чем на ситуацию вокруг Украины. Если на украинском конфликте зарабатывает только американский Военно-промышленный комплекс, то на иранском кризисе — все нефтегазовые компании США. А это совершенно другие деньги.Возвращаясь к Зеленскому. Помимо всего вышеуказанного, усилились отношения Киева и Анкары. Украина и Азербайджан подписали 6 секретных договоров с Азербайджаном. Зеленский совершил два существенных визита на Ближний Восток: в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.И, наконец, я бы не обходил вниманием январское назначение нового министра обороны на Украине. Напомню, должность занял 34-летний, достаточно продвинутый в области цифровизации, молодой человек Михаил Федоров — и дроны стали залетать в Россию совсем по-другому: и до Перми, и до Челябинска долетают, не говоря о Туапсе.[Новый министр обороны Украины Михаил Федоров поставил перед ВСУ задачу убивать не менее 30 тысяч российских военнослужащих. Другой приоритет – это НПЗ и порты, атаки на которые Бровди обещает сделать еще более интенсивными.]Кроме того, насколько мне известно, на Украине сейчас форсируют создание других баллистических ракет. Поэтому, конечно, нам нельзя недооценивать Украину, Бровди и Зеленского. Глава Белого дома Дональд Трамп признал военный провал Киева. Между тем в России напомнили Владимиру Зеленскому, что он должен сделать для завершения конфликта на Украине. США готовят новый этап эскалации: гиперзвук против Ирана. В то же время Вашингтон создает коалицию для контроля судоходства в Ормузском проливе.

Анна Черкасова

