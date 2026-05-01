Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/ukraina-poluchaet-gruzy-voennogo-naznacheniya-iz-serbii-bosnii-i-gertsegoviny-1078517078.html
Украина получает грузы военного назначения из Сербии, Боснии и Герцеговины
Украина получает продукцию военного назначения через третьи страны из из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины. Об этом 1 мая сообщает РИА новости со ссылкой на свой источник
2026-05-01T14:47
новости
сербия
украина
босния и герцеговина
александр вучич
сергей лавров
впк
вооруженные силы украины
служба внешней разведки
снаряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071703585_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_aeb88fa5708422fe5800496e70b5b8d0.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071703585_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_3af6b4052b3dad152646e2c6966252d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© Фото : Zelenskiy OfficialВучич и Зеленский на саммите "Украина — Балканы" в Афинах в августе 2023 года.
© Фото : Zelenskiy Official
Читать в
ДзенTelegram
"Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведённой на предприятиях ВПК этих балканских стран", - сказал источник российского информагентства.
Он отметил, что "несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит ПВН, сербские компании изыскивают новые возможности для обхода этих ограничений".
"Показательно, что ни одно сербское предприятие до сих пор не было наказано за незаконные поставки", - отметил он.
По его мнению "очевидно, они приходят к выводу, что эти меры носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия".
"Для обхода ограничений экспорт осуществляется в форме поставок комплектующих, из которых уже в третьих странах собирается готовая продукция", - рассказал он.
"В частности, речь идёт о намерениях сербской компании Zenitprom d.o.o. поставить ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 мм для РСЗО "Град". В этой схеме участвует словенская фирма IZOP-K d.o.o., которая снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей производства боснийской компании Binas d.d. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки", - конкретизировал он.
Также он пояснил, как это происходит - "словенская фирма берётся обеспечить получение сертификата конечного пользователя от имени министерства обороны Польши".
До этого СВР России сообщала о поставках Сербией боеприпасов на Украину вопреки заявленному нейтралитету. После этого сербский президент Александр Вучич обещал, что такие сделки будут отменяться при наличии вопросов к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов и теперь для их экспорта нужны особые разрешения.
Найдется ли Мадьяр для Вучича? Президенту Сербии предрекают судьбу венгерского премьера, но есть нюансы
В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСербияУкраинаБосния и ГерцеговинаАлександр ВучичСергей ЛавровВПКВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведкиснарядывоенная помощь Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
