https://ukraina.ru/20260501/ukraina-poluchaet-gruzy-voennogo-naznacheniya-iz-serbii-bosnii-i-gertsegoviny-1078517078.html

Украина получает грузы военного назначения из Сербии, Боснии и Герцеговины

Украина получает грузы военного назначения из Сербии, Боснии и Герцеговины - 01.05.2026 Украина.ру

Украина получает грузы военного назначения из Сербии, Боснии и Герцеговины

Украина получает продукцию военного назначения через третьи страны из из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины. Об этом 1 мая сообщает РИА новости со ссылкой на свой источник

2026-05-01T14:47

2026-05-01T14:47

2026-05-01T14:47

новости

сербия

украина

босния и герцеговина

александр вучич

сергей лавров

впк

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

снаряды

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071703585_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_aeb88fa5708422fe5800496e70b5b8d0.jpg

"Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведённой на предприятиях ВПК этих балканских стран", - сказал источник российского информагентства. Он отметил, что "несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит ПВН, сербские компании изыскивают новые возможности для обхода этих ограничений". "Показательно, что ни одно сербское предприятие до сих пор не было наказано за незаконные поставки", - отметил он.По его мнению "очевидно, они приходят к выводу, что эти меры носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия"."Для обхода ограничений экспорт осуществляется в форме поставок комплектующих, из которых уже в третьих странах собирается готовая продукция", - рассказал он."В частности, речь идёт о намерениях сербской компании Zenitprom d.o.o. поставить ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 мм для РСЗО "Град". В этой схеме участвует словенская фирма IZOP-K d.o.o., которая снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей производства боснийской компании Binas d.d. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки", - конкретизировал он.Также он пояснил, как это происходит - "словенская фирма берётся обеспечить получение сертификата конечного пользователя от имени министерства обороны Польши".До этого СВР России сообщала о поставках Сербией боеприпасов на Украину вопреки заявленному нейтралитету. После этого сербский президент Александр Вучич обещал, что такие сделки будут отменяться при наличии вопросов к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов и теперь для их экспорта нужны особые разрешения. Ситуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Найдется ли Мадьяр для Вучича? Президенту Сербии предрекают судьбу венгерского премьера, но есть нюансыБольше новостей дня представлено в обзоре В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сербия

украина

босния и герцеговина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сербия, украина, босния и герцеговина, александр вучич, сергей лавров, впк, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , снаряды, военная помощь украине