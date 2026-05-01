Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 73%, столько же опрошенных граждан считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
2026-05-01T15:53
🟦 Владимир Зеленский и его окружение зависят от прибылей в военный период, а украинский народ "умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть". Об этом заявила Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Зеленского.
"Сейчас на Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленскому", - сообщила Мендель в соцсети.
🟦 Иран передал США при посредничестве Пакистана ответ на последние предложения о прекращении войны - Axios;
🟦 Война США против Ирана обошлась Вашингтону в $100 миллиардов, утверждает глава МИД иранской республики Аббас Аракчи. В Пентагоне оценили такие расходы всего в $25 миллиардов. Авантюра Нетаньяху стоила США в 4 раза больше, чем было заявлено;
🟦 Сегодня государственный долг США впервые с 1946 года превысил 100% ВВП;
🟦 Сезон отпусков может быть сорван в Европе из-за нехватки авиатоплива, сообщает Politico со ссылкой на департамент ЕК по энергетике. При этом еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен предупредил, что даже в случае разблокирования Ормузского пролива ситуация с авиатопливом в ЕС летом не улучшится;
🟦 В Вильнюсе с понедельника начнут собирать подписи за ужесточение иммиграционных правил. Цель – ввести требование знания литовского языка на уровне A2 для граждан стран, не входящих в ЕС, желающих проживать в Литве более трёх лет;
🟦 У США уйдут годы на заявленное расширение мощностей военно-промышленного комплекса, при этом подрядчики предпочитают дождаться гарантий бюджетного финансирования, пишет New York Times;
🟦 Восстановление услуг облачных вычислений в странах персидского залива, нарушенных Ираном, займёт месяцы, сообщает Amazon;
🟦 США не выведут подразделения своей армии из Италии после заявления президента США Дональда Трампа о таких намерениях. Об этом заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто, отметив, что не понимает мотива американского лидера.
