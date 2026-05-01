Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу - 01.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/iran-otvetil-ssha-rossiyane-doveryayut-putinu-novosti-k-etomu-chasu-1078519204.html
Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу
Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу - 01.05.2026 Украина.ру
Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 73%, столько же опрошенных граждан считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
2026-05-01T15:53
2026-05-01T15:53
новости
сша
сербия
иран
дональд трамп
владимир путин
ес
politico
мид
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074533905_0:65:1344:821_1920x0_80_0_0_f876e7ec6f36c9606fdd7c6e30aeb9a2.jpg
🟦 Владимир Зеленский и его окружение зависят от прибылей в военный период, а украинский народ "умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть". Об этом заявила Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Зеленского."Сейчас на Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленскому", - сообщила Мендель в соцсети.🟦 Иран передал США при посредничестве Пакистана ответ на последние предложения о прекращении войны - Axios; 🟦 Война США против Ирана обошлась Вашингтону в $100 миллиардов, утверждает глава МИД иранской республики Аббас Аракчи. В Пентагоне оценили такие расходы всего в $25 миллиардов. Авантюра Нетаньяху стоила США в 4 раза больше, чем было заявлено;🟦 Сегодня государственный долг США впервые с 1946 года превысил 100% ВВП;🟦 Сезон отпусков может быть сорван в Европе из-за нехватки авиатоплива, сообщает Politico со ссылкой на департамент ЕК по энергетике. При этом еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен предупредил, что даже в случае разблокирования Ормузского пролива ситуация с авиатопливом в ЕС летом не улучшится; 🟦 В Вильнюсе с понедельника начнут собирать подписи за ужесточение иммиграционных правил. Цель – ввести требование знания литовского языка на уровне A2 для граждан стран, не входящих в ЕС, желающих проживать в Литве более трёх лет;🟦 У США уйдут годы на заявленное расширение мощностей военно-промышленного комплекса, при этом подрядчики предпочитают дождаться гарантий бюджетного финансирования, пишет New York Times; 🟦 Восстановление услуг облачных вычислений в странах персидского залива, нарушенных Ираном, займёт месяцы, сообщает Amazon; 🟦 США не выведут подразделения своей армии из Италии после заявления президента США Дональда Трампа о таких намерениях. Об этом заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто, отметив, что не понимает мотива американского лидера.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: Великобритания создает пиратскую флотилию против России, но это вернется ей бумерангомБольше новостей дня представлено в обзоре В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
сербия
иран
россия
украина
ссср
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074533905_78:0:1278:900_1920x0_80_0_0_e45893594043c7f51479d643ba7a845e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, сербия, иран, дональд трамп, владимир путин, ес, politico, мид, владимир зеленский, юлия мендель, россия, пентагон, нато, международные отношения, международная политика, украина, импичмент, ссср, рейтинг, прибалтика
Новости, США, Сербия, Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, Politico, МИД, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Россия, Пентагон, НАТО, международные отношения, Международная политика, Украина, импичмент, СССР, рейтинг, Прибалтика

Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу

15:53 01.05.2026
 
© РИА НовостиАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 73%, столько же опрошенных граждан считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
🟦 Владимир Зеленский и его окружение зависят от прибылей в военный период, а украинский народ "умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть". Об этом заявила Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Зеленского.
"Сейчас на Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленскому", - сообщила Мендель в соцсети.
🟦 Иран передал США при посредничестве Пакистана ответ на последние предложения о прекращении войны - Axios;
🟦 Война США против Ирана обошлась Вашингтону в $100 миллиардов, утверждает глава МИД иранской республики Аббас Аракчи. В Пентагоне оценили такие расходы всего в $25 миллиардов. Авантюра Нетаньяху стоила США в 4 раза больше, чем было заявлено;
🟦 Сегодня государственный долг США впервые с 1946 года превысил 100% ВВП;
🟦 Сезон отпусков может быть сорван в Европе из-за нехватки авиатоплива, сообщает Politico со ссылкой на департамент ЕК по энергетике. При этом еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен предупредил, что даже в случае разблокирования Ормузского пролива ситуация с авиатопливом в ЕС летом не улучшится;
🟦 В Вильнюсе с понедельника начнут собирать подписи за ужесточение иммиграционных правил. Цель – ввести требование знания литовского языка на уровне A2 для граждан стран, не входящих в ЕС, желающих проживать в Литве более трёх лет;
🟦 У США уйдут годы на заявленное расширение мощностей военно-промышленного комплекса, при этом подрядчики предпочитают дождаться гарантий бюджетного финансирования, пишет New York Times;
🟦 Восстановление услуг облачных вычислений в странах персидского залива, нарушенных Ираном, займёт месяцы, сообщает Amazon;
🟦 США не выведут подразделения своей армии из Италии после заявления президента США Дональда Трампа о таких намерениях. Об этом заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто, отметив, что не понимает мотива американского лидера.
Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: Великобритания создает пиратскую флотилию против России, но это вернется ей бумерангом
Больше новостей дня представлено в обзоре В Пентагоне пришли в замешательство, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАСербияИранДональд ТрампВладимир ПутинЕСPoliticoМИДВладимир ЗеленскийЮлия МендельРоссияПентагонНАТОмеждународные отношенияМеждународная политикаУкраинаимпичментСССРрейтингПрибалтика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:00Главный страх Европы — выход США из НАТО, уверен политолог Лукьянов
16:51"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты
16:30Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал
16:30Франция втягивает Грецию в войну с Россией, считает военный эксперт Попов
16:22В Киеве неизвестные открыли стрельбу из автомобиля
16:14Иран, Украина и зерно. Грег Вайнер об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа
16:13Туапсе ликвидирует последствия атаки БПЛА, Одесса обесточена. Новости СВО
16:00"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать
16:00Ревизия "Ревизора": 190 лет со дня премьеры спектакля по известнейшей пьесе Гоголя
15:53Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу
15:52Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области
15:44Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"
15:40Минобороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное
15:30Управляемая эскалация: Голубовский спрогнозировал рост цен на нефть до 140-150 долларов
15:00Раненых детей вывезли в Крым, "Герани" атаковали цели в городах Украины. Новости к 15.00
15:00Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор
14:48На Украине хотят ввести ежемесячный налог для владельцев электромобилей
14:47Украина получает грузы военного назначения из Сербии, Боснии и Герцеговины
14:33На Украине обсуждают снижение квоты для бронируемых сотрудников с 50% до 30%
14:30"Вова 50 центов": новый виток "Миндичгейта" вскрыл оружейную коррупцию на Украине
Лента новостейМолния