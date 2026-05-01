Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал - 01.05.2026 Украина.ру
Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал
Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал - 01.05.2026 Украина.ру
Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал
Украине дают деньги, чтобы она выполняла важную геополитическую задачу: воевала вместо Европы и США с Россией, чтобы ударам подвергались города и порты на территории Украины, а не Германии и Польши. Это прекрасно понимают германские политики. По их расчетам Украина должна воевать еще два-три года.
2026-05-01T16:30
2026-05-01T16:30
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько- Богдан Анатольевич, приграничные и южные регионы России страдают от атак украинских беспилотников. Каким может быть решение этой проблемы?- Целями для атак стали не только приграничные регионы. В Самарской области был атакован родильный дом, эвакуировать пришлось рожениц с детьми. Во время этого конфликта для многих военных теоретиков стало неожиданностью то, что на первый план вышли беспилотные летательные аппараты. В нашей военной доктрине к ним относились, как к периферийному инструменту. Но получилось так, что именно с помощью беспилотников на передовой создали килл-зону. Даже в Донецке мне рекомендуют не пристегивать ремень безопасности, потому что по время внезапной атаки дрона нужно успеть выскочить из автомобиля, а ремень может этому помешать.Сейчас огромную территорию нашей страны прикрыть эшелонированной системой ПВО невозможно. Даже Израиль, который называют страной одной бомбы, невозможно полностью прикрыть ПВО. При этом Израиль получает почти неограниченную военную и финансовую помощь от США. Но все равно хваленый "Железный купол" легко пробивается беспилотниками и примитивными ракетами, которые использовала "Хезболла".А территория нашей страны – 17 миллионов квадратных километров. Не все они подвергаются атакам, но всегда можно найти какой-то маршрут, чтобы запустить беспилотники. В том числе и договорившись с нашими соседями. Украинский БПЛА "Лютый" способен лететь на очень большие расстояния. Он несет 20 килограммов взрывчатки и может долететь до нашего Поволжья.То есть мы оказались в ситуации, когда стратегическая глубина территории уже не спасает. То есть какие-то производства, дата-центры нужно переносить куда-нибудь в Сибирь или за Урал. Пермь и так центр военного производства.Невозможно сейчас прикрыть каждую нефтебазу или завод. Или это надо перекладывать на владельцев этих бизнесов. Мои друзья из "Роснефти" рассказывали, что на их предприятиях установили системы РЭБ, крупнокалиберные пулеметы. Но если дрон летит с большой скоростью, пулеметчик может не среагировать. И такая проблема характерна для всего мира.Другая проблема заключается в том, что на Украине есть центры по производству беспилотников, которые получают мощную помощь из-за рубежа. Перерубить эти поставки мы пока не можем. Получив кредит от Евросоюза, эти производства заработают еще более активно. В отношении тех производств, которые находятся на территории Евросоюза за эти года пока еще не проводились акты диверсии, саботажа, прямых ударов по центрам, которые фактически являются филиалами украинской армии.Если противнику удастся нарастить удары беспилотниками, нам будет значительно хуже. Пока мы выдерживаем эти атаки, но если в Европе беспилотники будут производить тысячами, нужно будет тщательно продумать какой-то ответ. Он может быть резким.- А кто будет отдавать кредиты, которые Европа выделяет Украине?- Если бы вам предложили кредит в миллион долларов, с условием, что отдавать придётся лет через 100-150, вы бы наверняка согласились. Никто не верит, что кредиты Украине будут кем-то отдаваться. В лучшем случае для Запада может произойти реструктуризация этих долгов. Потомки могут расплачиваться недрами или геополитическими решениями. К примеру, Украину могут вновь натравить на Россию в очередном конфликте.Вообще, весь мир сейчас живет в долг. Посмотрите на госдолг США, он перевалил за 100% ВВП. Даже у Китая госдолг составляет 18 триллионов долларов. Только госдолг России находится на уровне 15-18% от ВВП после того, как она расплатилась со всеми долгами.Украине же дают деньги, чтобы она выполняла важную геополитическую задачу: воевала вместо Европы и США с Россией, чтобы ударам подвергались города и порты на территории Украины, а не Германии и Польши. Это прекрасно понимают германские политики, поэтому они согласились на передачу зенитных комплексов Украине. По их расчетам Украина должна воевать еще два-три года. За это время они должны подготовиться к войне. Нарастить бундесвер до 260 тысяч человек, протестировать те или иные вооружения. Некоторые немецкие БПЛА были крайне некачественными, полагаю, из-за коррупционных схем. Сейчас эта ситуация будет исправляться.Все это порождает противоречивые решения. Например, закон, который продвигал Фридрих Мерц об обязательном уведомлении немецкими мужчинами военкоматов при выезде из страны. Это противоречит принципу единой Европы, которую выстраивала Германия.- Насколько дорого обходится содержание Украины европейцам?- Я бы не сказал, что Украина настолько дешевый ресурс. Украина уже потребляет денег больше, чем Израиль за все время своего существования, а он еще умеет и зарабатывать. Бюджетная дыра Украины составляет от 25 до 40 млрд долларов. Нужно спонсировать само украинское государство. А это совсем не дешево, несмотря на то, что по оценкам экспертных организаций, население Украины сократилось на 33%. У нас население сократилось на 1%. По другим же оценкам, население Украины сейчас составляет примерно 22 млн человек. Это уже сокращение на 50%. При этом часть экономически активных людей погибла или уехала. Но Европа по-прежнему будет спонсировать Украину как наемного бойца, который, пусть и с разбитым лицом и грудной клеткой, будет продолжать взламывать ворота России.Также о планах Европы в отношении Украины - "Не вышел из роли Голобородько". Дмитрий Выдрин о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши
интервью, украина, россия, израиль, богдан безпалько, ес, хезболла, роснефть
Интервью, Украина, Россия, Израиль, Богдан Безпалько, ЕС, Хезболла, Роснефть

Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал

16:30 01.05.2026
 
Украине дают деньги, чтобы она выполняла важную геополитическую задачу: воевала вместо Европы и США с Россией, чтобы ударам подвергались города и порты на территории Украины, а не Германии и Польши. Это прекрасно понимают германские политики. По их расчетам Украина должна воевать еще два-три года.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
- Богдан Анатольевич, приграничные и южные регионы России страдают от атак украинских беспилотников. Каким может быть решение этой проблемы?
- Целями для атак стали не только приграничные регионы. В Самарской области был атакован родильный дом, эвакуировать пришлось рожениц с детьми. Во время этого конфликта для многих военных теоретиков стало неожиданностью то, что на первый план вышли беспилотные летательные аппараты.
В нашей военной доктрине к ним относились, как к периферийному инструменту. Но получилось так, что именно с помощью беспилотников на передовой создали килл-зону. Даже в Донецке мне рекомендуют не пристегивать ремень безопасности, потому что по время внезапной атаки дрона нужно успеть выскочить из автомобиля, а ремень может этому помешать.
Сейчас огромную территорию нашей страны прикрыть эшелонированной системой ПВО невозможно. Даже Израиль, который называют страной одной бомбы, невозможно полностью прикрыть ПВО. При этом Израиль получает почти неограниченную военную и финансовую помощь от США. Но все равно хваленый "Железный купол" легко пробивается беспилотниками и примитивными ракетами, которые использовала "Хезболла".
А территория нашей страны – 17 миллионов квадратных километров. Не все они подвергаются атакам, но всегда можно найти какой-то маршрут, чтобы запустить беспилотники. В том числе и договорившись с нашими соседями. Украинский БПЛА "Лютый" способен лететь на очень большие расстояния. Он несет 20 килограммов взрывчатки и может долететь до нашего Поволжья.
То есть мы оказались в ситуации, когда стратегическая глубина территории уже не спасает. То есть какие-то производства, дата-центры нужно переносить куда-нибудь в Сибирь или за Урал. Пермь и так центр военного производства.
Невозможно сейчас прикрыть каждую нефтебазу или завод. Или это надо перекладывать на владельцев этих бизнесов. Мои друзья из "Роснефти" рассказывали, что на их предприятиях установили системы РЭБ, крупнокалиберные пулеметы. Но если дрон летит с большой скоростью, пулеметчик может не среагировать. И такая проблема характерна для всего мира.
Другая проблема заключается в том, что на Украине есть центры по производству беспилотников, которые получают мощную помощь из-за рубежа. Перерубить эти поставки мы пока не можем. Получив кредит от Евросоюза, эти производства заработают еще более активно. В отношении тех производств, которые находятся на территории Евросоюза за эти года пока еще не проводились акты диверсии, саботажа, прямых ударов по центрам, которые фактически являются филиалами украинской армии.
Если противнику удастся нарастить удары беспилотниками, нам будет значительно хуже. Пока мы выдерживаем эти атаки, но если в Европе беспилотники будут производить тысячами, нужно будет тщательно продумать какой-то ответ. Он может быть резким.
- А кто будет отдавать кредиты, которые Европа выделяет Украине?
- Если бы вам предложили кредит в миллион долларов, с условием, что отдавать придётся лет через 100-150, вы бы наверняка согласились. Никто не верит, что кредиты Украине будут кем-то отдаваться. В лучшем случае для Запада может произойти реструктуризация этих долгов. Потомки могут расплачиваться недрами или геополитическими решениями. К примеру, Украину могут вновь натравить на Россию в очередном конфликте.
Вообще, весь мир сейчас живет в долг. Посмотрите на госдолг США, он перевалил за 100% ВВП. Даже у Китая госдолг составляет 18 триллионов долларов. Только госдолг России находится на уровне 15-18% от ВВП после того, как она расплатилась со всеми долгами.
Украине же дают деньги, чтобы она выполняла важную геополитическую задачу: воевала вместо Европы и США с Россией, чтобы ударам подвергались города и порты на территории Украины, а не Германии и Польши. Это прекрасно понимают германские политики, поэтому они согласились на передачу зенитных комплексов Украине. По их расчетам Украина должна воевать еще два-три года.
За это время они должны подготовиться к войне. Нарастить бундесвер до 260 тысяч человек, протестировать те или иные вооружения. Некоторые немецкие БПЛА были крайне некачественными, полагаю, из-за коррупционных схем. Сейчас эта ситуация будет исправляться.
Все это порождает противоречивые решения. Например, закон, который продвигал Фридрих Мерц об обязательном уведомлении немецкими мужчинами военкоматов при выезде из страны. Это противоречит принципу единой Европы, которую выстраивала Германия.
- Насколько дорого обходится содержание Украины европейцам?
- Я бы не сказал, что Украина настолько дешевый ресурс. Украина уже потребляет денег больше, чем Израиль за все время своего существования, а он еще умеет и зарабатывать.
Бюджетная дыра Украины составляет от 25 до 40 млрд долларов. Нужно спонсировать само украинское государство. А это совсем не дешево, несмотря на то, что по оценкам экспертных организаций, население Украины сократилось на 33%. У нас население сократилось на 1%. По другим же оценкам, население Украины сейчас составляет примерно 22 млн человек. Это уже сокращение на 50%. При этом часть экономически активных людей погибла или уехала.
Но Европа по-прежнему будет спонсировать Украину как наемного бойца, который, пусть и с разбитым лицом и грудной клеткой, будет продолжать взламывать ворота России.
