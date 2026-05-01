"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать - 01.05.2026 Украина.ру
"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать
"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать - 01.05.2026 Украина.ру
"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать
Украинские дроны не долетят до Калининграда без участия Польши и Литвы — им придется пропускать их через свое воздушное пространство. Натовцы первыми вступать в войну с Россией не хотят, но планы сделать регион горячей точкой у них есть
2026-05-01T16:00
2026-05-01T16:00
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.По словам эксперта, он согласен с тем, что нападение на Калининградскую область с воздуха невозможно без участия Польши и Литвы. Даже с моря это сделать невозможно.Выползов отметил, что если натовские вояки говорят, что Балтика стала их внутренним озером, то от этого они уже точно не отвертятся. Первыми вступать в войну с Россией они не хотят — они ждут, что войну начнет Москва.При этом эксперт подчеркнул, что это многоходовая игра. У различных провокаций всегда есть двойное и тройное дно, и доказать что-либо будет сложно."Все это на тоненького", — пояснил политолог.Выползов также заявил, что у НАТО на уровне спецслужб и штабов есть планы относительно того, как сделать Калининградскую область горячей точкой так, чтобы им за это ничего не было.Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
россия
калининград
польша
новости, россия, калининград, польша, нато, украина.ру
Новости, Россия, Калининград, Польша, НАТО, Украина.ру

"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать

Украинские дроны не долетят до Калининграда без участия Польши и Литвы — им придется пропускать их через свое воздушное пространство. Натовцы первыми вступать в войну с Россией не хотят, но планы сделать регион горячей точкой у них есть
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.
По словам эксперта, он согласен с тем, что нападение на Калининградскую область с воздуха невозможно без участия Польши и Литвы. Даже с моря это сделать невозможно.
"Не хотелось бы шутить, что НАТО нас спасает, но фактически это так", — признал политолог.
Выползов отметил, что если натовские вояки говорят, что Балтика стала их внутренним озером, то от этого они уже точно не отвертятся. Первыми вступать в войну с Россией они не хотят — они ждут, что войну начнет Москва.
При этом эксперт подчеркнул, что это многоходовая игра. У различных провокаций всегда есть двойное и тройное дно, и доказать что-либо будет сложно.
"Все это на тоненького", — пояснил политолог.
Выползов также заявил, что у НАТО на уровне спецслужб и штабов есть планы относительно того, как сделать Калининградскую область горячей точкой так, чтобы им за это ничего не было.
Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
