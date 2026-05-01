"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать
Украинские дроны не долетят до Калининграда без участия Польши и Литвы — им придется пропускать их через свое воздушное пространство. Натовцы первыми вступать в войну с Россией не хотят, но планы сделать регион горячей точкой у них есть
2026-05-01T16:00
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.
По словам эксперта, он согласен с тем, что нападение на Калининградскую область с воздуха невозможно без участия Польши и Литвы. Даже с моря это сделать невозможно.
"Не хотелось бы шутить, что НАТО нас спасает, но фактически это так", — признал политолог.
Выползов отметил, что если натовские вояки говорят, что Балтика стала их внутренним озером, то от этого они уже точно не отвертятся. Первыми вступать в войну с Россией они не хотят — они ждут, что войну начнет Москва.
При этом эксперт подчеркнул, что это многоходовая игра. У различных провокаций всегда есть двойное и тройное дно, и доказать что-либо будет сложно.
"Все это на тоненького", — пояснил политолог.
Выползов также заявил, что у НАТО на уровне спецслужб и штабов есть планы относительно того, как сделать Калининградскую область горячей точкой так, чтобы им за это ничего не было.