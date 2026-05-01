Управляемая эскалация: Голубовский спрогнозировал рост цен на нефть до 140-150 долларов
Разговоры Дональда Трампа о необходимости разблокировать проливы — это дымовая завеса, поскольку США как экспортеру углеводородов выгодно, чтобы они оставались заблокированными. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-05-01T15:30
Управляемая эскалация: Голубовский спрогнозировал рост цен на нефть до 140-150 долларов

15:30 01.05.2026
 
Разговоры Дональда Трампа о необходимости разблокировать проливы — это дымовая завеса, поскольку США как экспортеру углеводородов выгодно, чтобы они оставались заблокированными. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Иран уже заработал на торговле нефтью больше, чем когда-либо. Конечным итогом управляемой эскалации станут высокие цены на нефть — до 140-150 долларов за баррель.
По словам Голубовского, Китай благодаря запасам нефти может продержаться еще примерно 300 дней, после чего ему будет очень больно. Исходя из этой логики, больно будет всем, включая Европу. Эксперт сделал вывод, что блокада пролива и была целью США.
Сначала, отметил аналитик, был расчет на то, что после убийства лидера в Иране придет новое руководство, с которым можно договориться и взять под контроль нефть, а затем предъявить ультиматум Китаю. Не получилось, и проливы заблокировали под другим предлогом. Ирану это тоже выгодно, но до определенной степени.
"Поэтому все разговоры Трампа о том, что проливы надо разблокировать, это дымовая завеса. США как экспортеру углеводородов выгодно, чтобы проливы оставались заблокированными. Если я прав, то переговоры ведутся для вида", — пояснил Голубовский.
Он также заявил, что американцы смогут уничтожить трубопроводы, и очередной раунд эскалации будет. Однако Трампу большой шок для нефтяного рынка не нужен, поскольку у него и так бензин скоро будет стоить 4 доллара за галлон.
"Но против этого есть очень простое — тарифы на вывоз нефти, которые сразу опустят внутренние цены в Америке и еще больше задерут цены в Европе. Конечным итогом этой управляемой эскалации являются высокие цены на нефть. Дальше будет подготовка к наземной операции. Американцы попытаются взять под контроль побережье, им нужен Ормузский пролив", — рассказал эксперт.
Он добавил, что цены на нефть будут расти до 140-150 долларов за баррель.
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Выгоды от конфликта на Ближнем Востоке временны, России нужно поддержать Иран читайте на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАКитайДмитрий ГолубовскийДональд ТрампУкраина.ру
 
17:00Главный страх Европы — выход США из НАТО, уверен политолог Лукьянов
16:51"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты
16:30Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал
16:30Франция втягивает Грецию в войну с Россией, считает военный эксперт Попов
16:22В Киеве неизвестные открыли стрельбу из автомобиля
16:14Иран, Украина и зерно. Грег Вайнер об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа
16:13Туапсе ликвидирует последствия атаки БПЛА, Одесса обесточена. Новости СВО
16:00"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать
16:00Ревизия "Ревизора": 190 лет со дня премьеры спектакля по известнейшей пьесе Гоголя
15:53Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу
15:52Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области
15:44Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"
15:40Минобороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное
15:30Управляемая эскалация: Голубовский спрогнозировал рост цен на нефть до 140-150 долларов
15:00Раненых детей вывезли в Крым, "Герани" атаковали цели в городах Украины. Новости к 15.00
15:00Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор
14:48На Украине хотят ввести ежемесячный налог для владельцев электромобилей
14:47Украина получает грузы военного назначения из Сербии, Боснии и Герцеговины
14:33На Украине обсуждают снижение квоты для бронируемых сотрудников с 50% до 30%
14:30"Вова 50 центов": новый виток "Миндичгейта" вскрыл оружейную коррупцию на Украине
Лента новостейМолния