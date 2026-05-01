Управляемая эскалация: Голубовский спрогнозировал рост цен на нефть до 140-150 долларов

Разговоры Дональда Трампа о необходимости разблокировать проливы — это дымовая завеса, поскольку США как экспортеру углеводородов выгодно, чтобы они оставались заблокированными. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-05-01T15:30

Иран уже заработал на торговле нефтью больше, чем когда-либо. Конечным итогом управляемой эскалации станут высокие цены на нефть — до 140-150 долларов за баррель. По словам Голубовского, Китай благодаря запасам нефти может продержаться еще примерно 300 дней, после чего ему будет очень больно. Исходя из этой логики, больно будет всем, включая Европу. Эксперт сделал вывод, что блокада пролива и была целью США.Сначала, отметил аналитик, был расчет на то, что после убийства лидера в Иране придет новое руководство, с которым можно договориться и взять под контроль нефть, а затем предъявить ультиматум Китаю. Не получилось, и проливы заблокировали под другим предлогом. Ирану это тоже выгодно, но до определенной степени.Он также заявил, что американцы смогут уничтожить трубопроводы, и очередной раунд эскалации будет. Однако Трампу большой шок для нефтяного рынка не нужен, поскольку у него и так бензин скоро будет стоить 4 доллара за галлон."Но против этого есть очень простое — тарифы на вывоз нефти, которые сразу опустят внутренние цены в Америке и еще больше задерут цены в Европе. Конечным итогом этой управляемой эскалации являются высокие цены на нефть. Дальше будет подготовка к наземной операции. Американцы попытаются взять под контроль побережье, им нужен Ормузский пролив", — рассказал эксперт.Он добавил, что цены на нефть будут расти до 140-150 долларов за баррель.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Выгоды от конфликта на Ближнем Востоке временны, России нужно поддержать Иран читайте на сайте Украина.ру.

