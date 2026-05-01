https://ukraina.ru/20260501/novye-plnki-mindicha-i-uchastie-zheny-zelenskogo-v-korruptsii-khronika-sobytiy-na-utro-1-maya-1078506034.html

Новые плёнки Миндича и участие жены Зеленского в коррупции. Хроника событий на утро 1 мая

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на плёнках, свидетельствующих о коррупции в украинской энергетике, содержатся данные о причастности к хищениям жены Зеленского Елены

2026-05-01T10:19

Жена Владимира Зеленского Елена может быть записана на секретных аудиозаписях, сделанных Национальным антикоррупционным бюро Украины, сообщила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель."Завтра действующий депутат парламента собирается публично зачитать ещё больше этих записей. Мне сказали, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди", — написала Мендель в социальной сети Х.По словам Мендель, сам Зеленский, который фигурирует на записях под кличкой "Вова", упоминается в них как участник сделки и владелец одного из четырёх огромных роскошных особняков, строящихся в пригороде Киева.Мендель также пишет о $7 млрд, которые предположительно "влились" в компанию по производству беспилотников, поддерживаемую друзьями Зеленского, Из этой суммы 20%, или почти $1,5 млрд, должны были стать чистой прибылью для инсайдеров: ближайшего окружения Зеленского и министров, которых он лично назначил. Это та самая компания, которую Зеленский постоянно рекламировал, лично демонстрируя иностранным инвесторам как историю успеха Украины, отметила Мендель."В украинскую компанию по производству беспилотников, поддерживаемую друзьями Владимира Зеленского, могли поступить $7 млрд. Из этой суммы 20% — почти $1,5 млрд — предположительно должны были стать чистой прибылью для его ближайшего окружения и министров, которых он лично назначил. Сейчас в Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленского", — написала она.Кроме того, Мендель указала, что из €90 млрд, которые Европейский союз предоставит Украине в кредит, первый транш предназначен для производства беспилотников. Однако здесь речь идёт не об обороне страны, а о нападении и продолжении конфликта, уточнила Мендель."Моя страна умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть. Если вы находитесь на Украине, вы уже знаете, что в правительстве Зеленского нет ничего демократического. Этот конфликт — единственное, что удерживает его у власти и обеспечивает ему деньги. Как только наступит мир, все это испарится. Речь идёт о разрушении целой нации", — подытожила она.Также она посетовала на то, что западные СМИ практически не обращают внимания на скандал с новыми плёнками Миндича.В конце апреля в распоряжении издания "Украинская правда" появилась часть пленок, на которых, как предполагается, фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. Как утверждается, на части расшифровок некоторых разговоров, которые находятся в деле о коррупции, фигурирует более десяти человек. Среди прочего обсуждались и кадровые назначения в украинской власти. Среди тех, кто обсуждал назначения был и директор студии "Квартал 95" Сергей Шефир."Посол в Израиле, он должен был идти в Германию... его сбил Андрей [Ермак], уже был агреман получен в Германии, но он говорит, что ему сказал Андрей, что вот эта "Политико", то что дала статью против Андрея, что его все ненавидят... и демократы и республиканцы", – рассказывал Шефир о том, как назначали посла Украины в Германии.При этом сам Шефир пока скандал не прокомментировал. Однако он не скрывается от публики. Так, его видели на футбольном матче вместе с олигархом Ринатом Ахметовым."После очередных пленок Миндича, где фигурирует Шефир, Ахметов четко дал понять, что Шефир под ним. Это не просто совпадение, что Шефир ходит с Ахметовым - это публичная демонстрация. Сигнал всем, что идите под моё крыло и я вас застрахую от любых невзгод и качель. Я есть "крыша" даже в Европе. Президенты приходят и уходят, а я остаюсь всегда, как теневой игрок/куратор западного Европейского лобби в Украине. Ахметов давно работает с ОП и Зеленским, за это он получает все плюшки", – прокомментировал это появление Шефира популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Украинский политолог Олег Соскин заявил, что киевский режим довел украинцев до полной нищеты, в то время как элита купается в роскоши."У украинской верхушки из всех щелей золото и бриллианты сыплются, они не знают, куда их девать. <…> А 99% населения уже сдыхает", — заявил он, комментируя скандал с новыми публикациями.По словам Соскина, у простых украинцев уже нет денег даже на хлеб и молоко."Вот такой уровень бедности, нищеты и грабежа на Украине. А эти с жиру бесятся", — заключил политолог.Между тем, на Западе всё же нашлись СМИ, которые обратили внимание на скандал с плёнками. Как написала газета Berliner Zeitung, публикация аудиозаписей, связанных с коррупционным скандалом на Украине стала потрясением Зеленского."Секретные аудиозаписи потрясли украинское правительство. <…> В условиях продолжающегося конфликта на Украине коррупционный скандал дошел до самого верха правительства Владимира Зеленского. <…> Теперь на Зеленского усиливается внутреннее давление", — говорилось в публикации.Эту статью обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Поздравляем Berliner Zeitung с тем, что они не замалчивают расследования коррупции в Украине. Расследование дела о пленках Миндича является официальным, однако молчание традиционных СМИ красноречиво говорит о предвзятости и отсутствии стремления к истине", — написал Дмитриев в соцсети Х.Однако подавляющее большинство мейнстримных западных медиа о скандале с Зеленским умолчало.Подробнее о публикации новой порции плёнок Миндича — в статье Дмитрия Ковалевича "Еврокредит за частичку власти Зеленского. Что говорят на Украине о публикации пленок Миндича".

