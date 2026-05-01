Минобороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное
Министерство обороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное Харьковской области. В боях участвовали военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T15:40
Покаляное — село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 200 человек. Расположено на левом берегу реки Волчья в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области, в 6 километрах к востоку от Волчанска и в 5 километрах к юго-западу от села Бочково, об освобождении которого Министерство обороны сообщило 25 апреля. Это уже второй плацдарм в приграничье, сформированный российскими войсками на данном участке. В 30 километрах восточнее находится перешедший под контроль российских войск "треугольник" — села Дегтярное, Круглое и Землянки.Группировка "Север" расширяет буферную зону, чтобы не дать противнику возможность вновь вторгнуться на российскую территорию. Ближайшие цели после Покаляного и Бочково — села Волоховка и Тихое.Ранее уведомлялось, что вереница беспилотных летательных аппаратов "Герань" движется в сторону Тернополя и Львова. Сообщается о взрывах в Тернополе, Козятине Винницкой области, Житомире и Одессе. Трое детей пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на границе Херсонской и Запорожской областей.На Богуславском направлении в Харьковской области российские войска продвигаются в районе Боровой и севернее Шийковки. Подразделения 1-й танковой армии российской войсковой группировки "Запад" при поддержке ударных дронов взяли под огневой контроль дорогу вдоль Шийковки. Российские войска, освободив Корчаровку, вклинились в оборону украинских формирований более чем на 10 километров.Командование украинских формирований задействовало для обороны Кондратовки в Сумской области наиболее мотивированных националистов из состава 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады, украинские формирования несут потери. Российские морские пехотинцы взяли под контроль логистические маршруты украинских формирований у Доброполья.В Екатеринбурге задержали подростков-руферов, продававших украинским спецслужбам панорамные фото города. Предполагается, что эти данные использовались при атаке 25 апреля - ВС РФ освободили Покаляное, "Герани" атакуют цели на западной Украине. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
