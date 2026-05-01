Минобороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное
2026-05-01T15:40
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих 59-ого танкового полка на Краснолиманском направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное Харьковской области. В боях участвовали военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады группировки войск "Север" под прикрытием артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
Покаляное — село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 200 человек.
Расположено на левом берегу реки Волчья в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области, в 6 километрах к востоку от Волчанска и в 5 километрах к юго-западу от села Бочково, об освобождении которого Министерство обороны сообщило 25 апреля.
Это уже второй плацдарм в приграничье, сформированный российскими войсками на данном участке.
В 30 километрах восточнее находится перешедший под контроль российских войск "треугольник" — села Дегтярное, Круглое и Землянки.
Группировка "Север" расширяет буферную зону, чтобы не дать противнику возможность вновь вторгнуться на российскую территорию.
Ближайшие цели после Покаляного и Бочково — села Волоховка и Тихое.
Ранее уведомлялось, что вереница беспилотных летательных аппаратов "Герань" движется в сторону Тернополя и Львова.
Сообщается о взрывах в Тернополе, Козятине Винницкой области, Житомире и Одессе.
Трое детей пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на границе Херсонской и Запорожской областей.
На Богуславском направлении в Харьковской области российские войска продвигаются в районе Боровой и севернее Шийковки.
Подразделения 1-й танковой армии российской войсковой группировки "Запад" при поддержке ударных дронов взяли под огневой контроль дорогу вдоль Шийковки.
Российские войска, освободив Корчаровку, вклинились в оборону украинских формирований более чем на 10 километров.
Командование украинских формирований задействовало для обороны Кондратовки в Сумской области наиболее мотивированных националистов из состава 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады, украинские формирования несут потери.
Российские морские пехотинцы взяли под контроль логистические маршруты украинских формирований у Доброполья.
В Екатеринбурге задержали подростков-руферов, продававших украинским спецслужбам панорамные фото города.
Предполагается, что эти данные использовались при атаке 25 апреля - ВС РФ освободили Покаляное, "Герани" атакуют цели на западной Украине. Новости СВО.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
