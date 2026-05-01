Главный страх Европы — выход США из НАТО, уверен политолог Лукьянов
Европейцы боятся, что президент США Дональд Трамп скажет "дальше давайте сами", потому что не понимают, что им в таком случае делать. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов в интервью изданию Украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Да, Трамп чуть притих в последнюю неделю с заявлениями на тему выхода США из НАТО. Но за оставшиеся три года президентского срока Трамп может принять целый ряд решений, например, о существенном сокращении американского военного присутствия в Европе, включая ядерное оружие", — пояснил эксперт.
Европейцы боятся этого, потому что не понимают, что им в таком случае делать.
"Все разговоры про спасательный для Европы “ядерный зонтик” Франции — это больше история личного престижа и собственных нужд этой страны. Так что Европе, с одной стороны, нужно усиливать антироссийские нарративы, с другой — необходимо удерживать США в НАТО", — пояснил Лукьянов.
Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАФранцияДональд ТрампНАТОУкраина.ру
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
17:00Главный страх Европы — выход США из НАТО, уверен политолог Лукьянов
16:51"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты
16:30Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал
16:30Франция втягивает Грецию в войну с Россией, считает военный эксперт Попов
16:22В Киеве неизвестные открыли стрельбу из автомобиля
16:14Иран, Украина и зерно. Грег Вайнер об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа
16:13Туапсе ликвидирует последствия атаки БПЛА, Одесса обесточена. Новости СВО
16:00"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать
16:00Ревизия "Ревизора": 190 лет со дня премьеры спектакля по известнейшей пьесе Гоголя
15:53Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу
15:52Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области
15:44Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"
15:40Минобороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное
15:30Управляемая эскалация: Голубовский спрогнозировал рост цен на нефть до 140-150 долларов
15:00Раненых детей вывезли в Крым, "Герани" атаковали цели в городах Украины. Новости к 15.00
15:00Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор
14:48На Украине хотят ввести ежемесячный налог для владельцев электромобилей
14:47Украина получает грузы военного назначения из Сербии, Боснии и Герцеговины
14:33На Украине обсуждают снижение квоты для бронируемых сотрудников с 50% до 30%
14:30"Вова 50 центов": новый виток "Миндичгейта" вскрыл оружейную коррупцию на Украине
Лента новостейМолния