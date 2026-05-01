Спецоперация на минувшей неделе. Противник пятится в глубину обороны, ожидая решительного прорыва ВС РФ

Наступательные действия российской армии и обрушение ряда участков обороны ВСУ, открывает хорошие оперативно-тактические возможности прорываться в глубину оборонительных рубежей украинской армии.

2026-05-01T07:50

Армия России владеет инициативой по всему фронту. Наши штурмуют Корчаковку, по сути — дальние ворота в Сумы. Есть весьма серьезные успехи в Константиновке, на участках линии боевого соприкосновения северо-восточнее Харьковского направления, активизировались боевые действия на Донбассе.В результате решительных маневренных действий в Сумской области штурмовые подразделения 34 –й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" выбили остатки 157-й и 119-й бригад ВСУ из села Новодмитровка (Краснопольский район) и освободили населенный пункт. Активные действия "северян" также зафиксированы в районах населенных пунктов Коренек, Новая Сечь и Шостка. Военкоры канала "Северный ветер" сообщают о серьезных боестолкновениях в Карчаковке. На Харьковском направлении подразделения ВС РФ ведут бои вблизи Веселого, Терновой, Избицкого и Колодезного.На Волчанском участке продолжаются бои вблизи сел Покаляное, Караичное, Избицкое и Верхняя Писаревка. На Великобурлукском участке (район Григоровки) враг попытался контратаковать силами двух штурмовых групп, но контратака была сорвана. Только за одни сутки, подтвержденные потери противника на этом направлении составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и 50 в Харьковской области. Судя по складывающейся ситуации, российские силы планируют идти навстречу тем подразделениям, которые атакуют со стороны Волчанска на восток, с целью соединить несколько разрозненных плацдармов в один большой (в случае захвата населенных пунктов Малая Волчья, Николаевка, Штабельное, Рубленое и Артельное) плацдарм будет простираться от Старицы на западе до Двуречанского на юго-востоке.Ситуация в зоне ответственности группировки "Запад" еще на одном ключевом участке под Купянском стремительно развивается. Опубликованы кадры, согласно которым в Ковшаровке наши продвинулись в районе водоканала. Появляется все больше свидетельств того, что плацдарм ВСУ к востоку и юго-востоку от Купянска тает с каждым днем. По сообщениям с мест, продолжаются тяжелые бои в северо-западной части города. Российская армия методично пробивается к Купянску-Узловому. Правобережная часть Купянска уже частично находится под контролем ВС РФ, а частично превратилась в серую зону, где попытки ВСУ действовать малыми группами жестко пресекаются. Ситуация в районе Ковшаровки складывается не в пользу украинских сил. ВС РФ продвинулись здесь более чем на полтора километра, заняв новые позиции, в том числе закрепившись в административном здании на окраине населенного пункта.Как уточняют авторы авторитетных MAX-каналов, на южном фланге Купянского направления наши войска уже на две трети контролируют Куриловку. В воздухе над всем участком висит рой дронов, что диктует тактику просачивания исключительно малыми пехотными группами. По данным зарубежных источников, россияне отбили центр Купянска и ключевые высоты в городе и окрестностях. Фактически это означает, что в целом наша армия вернула контроль над населенным пунктом, в котором, тем не менее, присутствуют разрозненные группы противника.В зоне ответственности группировки войск "Юг "наши штурмовики выдавливают ВСУ за канал "Северский Донец — Донбасс", после чего открывается "коридор" на Краматорск через выгодные тактические высоты. Донецкий фронт остается по прежнему важнейшим участком непрерывного давления ВС РФ. На Константиновском направлении формируется классический охват города с флангов. Министерство обороны сообщило об освобождении еще одной Новодмитровки — на этот раз к северо-востоку от Константиновки. Зачистка соседней Молочарки позволит российским силам выйти к северным окраинам города и взять под плотный огневой контроль стратегическую трассу на Дружковку. В то же время к западу идут жестокие бои в районе Ильиновки и Долгой Балки. В Часовом Яре и севернее Ступочек боестолкновения не стихают ни на минуту.На Добропольском и Красноармейском участках разворачивается планомерная зачистка территорий между Гришино и трассой на Павлоград, что перерезает логистику ВСУ в западной части ДНР. Наши войска продвигаются юго-западнее Гришино, ведут активные бои западнее Родинского и в окрестностях Новоалександровки и Василевки. Севернее, в Белицком, идет подготовка плацдарма для штурма рубежа Шевченко – Светлое – Красноярское. К слову, в соседней Днепропетровской области группировка "Восток" также демонстрирует успехи, расширяя плацдарм в лесном массиве за рекой Волчья.На Краснолиманском направлении обстановка стабильно тяжелая. Идут вязкие городские бои в самом Красном Лимане и позиционные бои северо-западнее (у Татьяновки, Ковалевки, Моначиновки). Украинские подразделения только за сутки потеряли здесь около 170 человек убитыми и ранеными, американскую РЛС AN/TPQ-50 и три склада с боекомплектом. На Северском выступе эпицентром боев остается Рай-Александровка.За минувшие дни подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий в своей зоне ответственности. В частности, на Добропольском направлении отмечаются тактические успехи. Жесткие бои идут за шахту Запорожская, являющейся доминирующей высотой. Идут сообщения о "качелях". Зенитчики успешно отразили налеты украинских беспилотников. Только за последние сутки над прилегающими регионами было сбито более 200 БПЛА.В районах, прилегающих к переднему краю, по обе стороны сохраняется высокая активность малых групп. В связи с этим продолжается регулярная перепроверка подконтрольных территорий с целью выявления и уничтожения просочившейся пехоты противника.Российские разведывательные группы активно действуют южнее Молодецкого, что у границ Днепропетровской области и ДНР. В Родинском наши закрепились надежно и оттуда атакуют дронами ВСУ на рубеже Шевченко-Матяшево-Водянское. Враг отмечает возросшее применение "Молний-2" и фактически признает потерю господства в нижнем небе. По мнению украинских экспертов, такая ситуация возникает перед наступлением.Наши подразделения продолжают методичное воздействие на логистику противника, одновременно с этим уничтожая личный состав штурмовых подразделений, а также выявляя и используя наиболее уязвимые для вклинения участки в обороне ВСУ.На Запорожском направлении число контратак со стороны ВСУ значительно сократилось. Получив отпор, противник перешел к тактике просачивания "двойками и тройками", которых обнаруживают и уничтожают даже в Степногорске. Российские войска ударом фугасных авиационных бомб уничтожили командный пункт и пункты управления одного из полков ВСУ в Запорожской области. На острове Большой Потёмкин наши штурмовые группы ведут очередную зачистку островной части от проникших диверсионных групп врага. С воздуха российских штурмовиков надежно прикрывают расчеты различных беспилотников из состава 18-й общевойсковой армии группировки. "Днепр".Тем не менее, на Запорожском направлении противник попытался активизироваться на западном фланге. Идут тяжелейшие бои за Приморское, ожесточенные столкновения зафиксированы в западной части Малой Токмачки и на севере Новоданиловки. Небо вплоть до Орехова контролируется вражескими беспилотниками. Однако российская артиллерия и ВКС работают на опережение, стирая в пыль логистические узлы ВСУ в Малокатериновке и Кушугуме. На восточном фланге (Гуляйпольское направление) инициатива полностью за российской армией: наши штурмовики выбили врага с нескольких важных опорных пунктов южнее Гуляйпольского. На Херсонском участке продолжаются артиллерийские дуэли через русло Днепра. ВС РФ уничтожают выявленные пункты дислокации врага на правом берегу.По всей Украине продолжается активный отлов мужчин разных призывных возрастов, законы давно перестали действовать для ОПГ военкомов. "Украинская правда" (заблокированная в РФ) пишет про коррупцию в ТЦК, когда за деньги людей могут "не заметить" при проверке, не внести в розыск или даже организовать побег по дороге в часть. В тоже время военно-транспортные самолеты доставляют Украине снаряды и вооружение. Так, очередной грузовой Boeing 747 ночью доставил военный груз для ВСУ по контрактам с транспортным командованием США, по маршруту Дувр (KDOV) — Жешув (EPRZ).ВСУ не прекращают наносить удары по регионам (преимущественно, приграничным) Российской Федерации. В Воронежской области уничтожено 43 БПЛА. Зафиксированы удары по нефтяной инфраструктуре: в Пермском крае произошел пожар на нефтеобъекте, а в Туапсе огнеборцы МЧС успешно ликвидировали открытое горение на местном НПЗ. В акватории Черного моря пресечены атаки украинских безэкипажных катеров. Приграничные регионы больше всех подвергаются артиллерийским и дроновым уларам. В Белгородской области за сутки погибли трое мирных жителей, 18 получили ранения. Враг бьет по гражданскому транспорту и коммерческим объектам.Ответ ВС РФ не заставил себя ждать. Ночью мощные комбинированные удары были нанесены по военным объектам и инфраструктуре в Одесской, Волынской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях. В целом ситуация на линии фронта и в приграничных Белгородской, Курской, Брянской областей, остается напряженной и сложной. Российская армия продолжает перемалывать резервы противника и двигать фронт вперед. Оборона ВСУ дает трещины сразу на нескольких ключевых участках, и залатать эти пробоины Киеву с каждым днем становится все труднее. Однако без решительных прорывов в глубину обороны противника добиться весомых и основательных стратегических успехов весьма трудно.

Геннадий Алёхин

