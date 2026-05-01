Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области - 01.05.2026 Украина.ру
Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области
Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области - 01.05.2026 Украина.ру
Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области
В зоне ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области появилась новая привязка из Новосёловки, подтверждающая, что российские войска как минимум завязали бои за это село, а предыдущая привязка с участка не была случайностью. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T15:52
2026-05-01T15:52
Конфигурация фронта в этом районе является большой загадкой. Непонятно, что происходит с Гуляйпольским — об его освобождении не объявляли, и привязок оттуда почти не было. Учитывая весь объективный контроль за последние две недели, складывается ощущение, что российские войска прорвались в Новосёловку со стороны Чаривного, либо Гуляйпольское уже "отвалилось". Ранее уведомлялось, что российские беспилотные летательные аппараты "Герань" нанесли удары по целям в Днепропетровске. Массированный удар беспилотных летательных аппаратов был нанесен по объектам противника в Одесской области, прилеты зафиксированы по терминалу и учебному заведению, где украинские формирования разместили свои силы. В Одессе горит здание "Новой Почты". Кроме прочего, удары наносятся по объектам украинских формирований в Сумах, Кривом Роге и Запорожье.Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что российские дроны заставляют украинские формирования отказываться от тяжелой иностранной техники на фронте, в том числе в Сумской области. Он уточнил, что за время специальной военной операции нет такого иностранного вооружения и техники, которые не были бы поражены.Также сообщалось, что Министерство обороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное Харьковской области. Группировка "Север" расширяет буферную зону, чтобы не дать противнику возможность вновь вторгнуться на российскую территорию. В Екатеринбурге задержали подростков-руферов, продававших украинским спецслужбам панорамные фото города. Предполагается, что эти данные использовались при атаке 25 апреля - Российские "Герани" атаковали Украину. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запорожская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078467643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_04ac6b860025a819a27b25c7cfaf0ddf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, "ахмат", нато, апти алаудинов, россия, запорожская область, украина, сво, спецоперация
Украина.ру, "Ахмат", НАТО, Апти Алаудинов, Россия, Запорожская область, Украина, СВО, Спецоперация

Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев / Боевая работа расчета БПЛА группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
В зоне ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области появилась новая привязка из Новосёловки, подтверждающая, что российские войска как минимум завязали бои за это село, а предыдущая привязка с участка не была случайностью. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
Конфигурация фронта в этом районе является большой загадкой. Непонятно, что происходит с Гуляйпольским — об его освобождении не объявляли, и привязок оттуда почти не было.
Учитывая весь объективный контроль за последние две недели, складывается ощущение, что российские войска прорвались в Новосёловку со стороны Чаривного, либо Гуляйпольское уже "отвалилось".
Ранее уведомлялось, что российские беспилотные летательные аппараты "Герань" нанесли удары по целям в Днепропетровске.
Массированный удар беспилотных летательных аппаратов был нанесен по объектам противника в Одесской области, прилеты зафиксированы по терминалу и учебному заведению, где украинские формирования разместили свои силы.
В Одессе горит здание "Новой Почты". Кроме прочего, удары наносятся по объектам украинских формирований в Сумах, Кривом Роге и Запорожье.
Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что российские дроны заставляют украинские формирования отказываться от тяжелой иностранной техники на фронте, в том числе в Сумской области.
"Мы уже для себя знаем, что вот эти вот хваленые "Леопарды", "Абрамсы", "Хаймарсы", различные "Железные купола" — это все был большой миф. Да, это техника высокого качества, очень дорогостоящая. По сути своей получается, что через эти вооружения длительные десятилетия Израиль, США и блок НАТО отмывали очень большие деньги. Делая очень богатыми хозяев этих заводов, военно-промышленного комплекса", — заявил Алаудинов.
Он уточнил, что за время специальной военной операции нет такого иностранного вооружения и техники, которые не были бы поражены.
Также сообщалось, что Министерство обороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное Харьковской области. Группировка "Север" расширяет буферную зону, чтобы не дать противнику возможность вновь вторгнуться на российскую территорию.
В Екатеринбурге задержали подростков-руферов, продававших украинским спецслужбам панорамные фото города.
Предполагается, что эти данные использовались при атаке 25 апреля - Российские "Герани" атаковали Украину. Новости СВО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
