Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику - 01.11.2025
Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику
Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику
Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику
Новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" поставили Болгарию на грань энергетического и политического кризиса. Страна, чья топливная система на 80% зависит от НПЗ в Бургасе, вынуждена искать обходные пути у Вашингтона. Об этом 1 ноября пишет издание Politico
2025-11-01T19:30
2025-11-01T19:30
болгария
вашингтон
сша
дональд трамп
нпз
роснефть
ес
новости
Болгарское правительство оказалось в унизительном положении: оно вынуждено просить у Вашингтона отсрочки для собственной экономики. Причина — новые санкции США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", которые могут парализовать работу НПЗ в Бургасе, обеспечивающего до 80% топлива в стране. Эта ситуация показывает, к каким катастрофическим последствиям для суверенитета и благополучия европейских стран ведёт слепое следование антироссийскому курсу.Санкции против здравого смыслаАнонсированные администрацией Дональда Трампа санкции вызвали панику в нескольких столицах ЕС, где работают дочерние предприятия российских компаний. Однако для Болгарии удар может оказаться критическим. НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас" — это не просто завод, а стратегический актив, от которого зависит энергетическая безопасность всей страны.Правительство в Софии, годами поддерживавшее русофобскую политику Брюсселя, теперь само стало её заложником. Чиновники тайно зондируют почву в Вашингтоне, пытаясь выпросить исключение или отсрочку, опасаясь тотального дефицита топлива и народных протестов. По иронии судьбы, те самые санкции, которые Болгария должна была приветствовать, грозят обрушить её экономику и привести к политическому кризису.Политическая игра вместо национальных интересовПрозападные круги в Болгарии пытаются представить ситуацию как угрозу укрепления власти пророссийски настроенного президента Румена Радева. Однако эксперты называют такие заявления не более чем "тактикой запугивания", чтобы оправдать собственную некомпетентность.Бывший посол Болгарии в России Илиан Василев прямо заявил, что паника искусственно раздувается, чтобы оттянуть решение по продаже завода, вокруг активов которого уже есть "серьёзные и легитимные интересы". Тупик атлантической солидарностиСитуация с НПЗ в Бургасе — это микроскопическая картина общей болезни европейской политики. Страны ЕС, демонстрируя показную "солидарность", вводят санкции, которые бьют в первую очередь по ним самим, разрушая их собственную промышленность и лишая граждан доступного топлива.Пока Болгария униженно просит Вашингтон о милости, становится очевидной простая истина: сотрудничество с Россией в энергетической сфере было не "угрозой", а гарантией стабильности и процветания. Отказ от него во имя сомнительных политических амбиций Запада привёл Болгарию на грань энергетического коллапса, продемонстрировав полную несостоятельность курса на разрыв с Москвой.Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру
болгария
вашингтон
сша
болгария, вашингтон, сша, дональд трамп, нпз, роснефть, ес
Болгария, Вашингтон, США, Дональд Трамп, НПЗ, Роснефть, ЕС, Новости

Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику

19:30 01.11.2025
 
Новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" поставили Болгарию на грань энергетического и политического кризиса. Страна, чья топливная система на 80% зависит от НПЗ в Бургасе, вынуждена искать обходные пути у Вашингтона. Об этом 1 ноября пишет издание Politico
Болгарское правительство оказалось в унизительном положении: оно вынуждено просить у Вашингтона отсрочки для собственной экономики. Причина — новые санкции США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", которые могут парализовать работу НПЗ в Бургасе, обеспечивающего до 80% топлива в стране.
Эта ситуация показывает, к каким катастрофическим последствиям для суверенитета и благополучия европейских стран ведёт слепое следование антироссийскому курсу.
Санкции против здравого смысла
Анонсированные администрацией Дональда Трампа санкции вызвали панику в нескольких столицах ЕС, где работают дочерние предприятия российских компаний.
Однако для Болгарии удар может оказаться критическим. НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас" — это не просто завод, а стратегический актив, от которого зависит энергетическая безопасность всей страны.
Правительство в Софии, годами поддерживавшее русофобскую политику Брюсселя, теперь само стало её заложником. Чиновники тайно зондируют почву в Вашингтоне, пытаясь выпросить исключение или отсрочку, опасаясь тотального дефицита топлива и народных протестов.
По иронии судьбы, те самые санкции, которые Болгария должна была приветствовать, грозят обрушить её экономику и привести к политическому кризису.
Константин Симонов интервью - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
29 октября, 14:18
Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зимеУкраину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы. Орбан будет уговаривать Трампа разрешить не включать "Лукойл" в санкционные списки ЕС. А Китай и Индия вряд ли захотят идти на поводу у США, потерять лицо и нанести своим экономикам ущерб в десятки миллиардов долларов
Политическая игра вместо национальных интересов
Прозападные круги в Болгарии пытаются представить ситуацию как угрозу укрепления власти пророссийски настроенного президента Румена Радева. Однако эксперты называют такие заявления не более чем "тактикой запугивания", чтобы оправдать собственную некомпетентность.
Бывший посол Болгарии в России Илиан Василев прямо заявил, что паника искусственно раздувается, чтобы оттянуть решение по продаже завода, вокруг активов которого уже есть "серьёзные и легитимные интересы".
Тупик атлантической солидарности
Ситуация с НПЗ в Бургасе — это микроскопическая картина общей болезни европейской политики. Страны ЕС, демонстрируя показную "солидарность", вводят санкции, которые бьют в первую очередь по ним самим, разрушая их собственную промышленность и лишая граждан доступного топлива.
Пока Болгария униженно просит Вашингтон о милости, становится очевидной простая истина: сотрудничество с Россией в энергетической сфере было не "угрозой", а гарантией стабильности и процветания.
Отказ от него во имя сомнительных политических амбиций Запада привёл Болгарию на грань энергетического коллапса, продемонстрировав полную несостоятельность курса на разрыв с Москвой.
Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру
БолгарияВашингтонСШАДональд ТрампНПЗРоснефтьЕСНовости
 
Лента новостейМолния