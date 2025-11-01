https://ukraina.ru/20251101/energeticheskiy-shantazh-bolgariya-umolyaet-vashington-ne-rushit-svoyu-ekonomiku-1071048529.html

Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику

Новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" поставили Болгарию на грань энергетического и политического кризиса. Страна, чья топливная система на 80% зависит от НПЗ в Бургасе, вынуждена искать обходные пути у Вашингтона. Об этом 1 ноября пишет издание Politico

Болгарское правительство оказалось в унизительном положении: оно вынуждено просить у Вашингтона отсрочки для собственной экономики. Причина — новые санкции США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", которые могут парализовать работу НПЗ в Бургасе, обеспечивающего до 80% топлива в стране. Эта ситуация показывает, к каким катастрофическим последствиям для суверенитета и благополучия европейских стран ведёт слепое следование антироссийскому курсу.Санкции против здравого смыслаАнонсированные администрацией Дональда Трампа санкции вызвали панику в нескольких столицах ЕС, где работают дочерние предприятия российских компаний. Однако для Болгарии удар может оказаться критическим. НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас" — это не просто завод, а стратегический актив, от которого зависит энергетическая безопасность всей страны.Правительство в Софии, годами поддерживавшее русофобскую политику Брюсселя, теперь само стало её заложником. Чиновники тайно зондируют почву в Вашингтоне, пытаясь выпросить исключение или отсрочку, опасаясь тотального дефицита топлива и народных протестов. По иронии судьбы, те самые санкции, которые Болгария должна была приветствовать, грозят обрушить её экономику и привести к политическому кризису.Политическая игра вместо национальных интересовПрозападные круги в Болгарии пытаются представить ситуацию как угрозу укрепления власти пророссийски настроенного президента Румена Радева. Однако эксперты называют такие заявления не более чем "тактикой запугивания", чтобы оправдать собственную некомпетентность.Бывший посол Болгарии в России Илиан Василев прямо заявил, что паника искусственно раздувается, чтобы оттянуть решение по продаже завода, вокруг активов которого уже есть "серьёзные и легитимные интересы". Тупик атлантической солидарностиСитуация с НПЗ в Бургасе — это микроскопическая картина общей болезни европейской политики. Страны ЕС, демонстрируя показную "солидарность", вводят санкции, которые бьют в первую очередь по ним самим, разрушая их собственную промышленность и лишая граждан доступного топлива.Пока Болгария униженно просит Вашингтон о милости, становится очевидной простая истина: сотрудничество с Россией в энергетической сфере было не "угрозой", а гарантией стабильности и процветания. Отказ от него во имя сомнительных политических амбиций Запада привёл Болгарию на грань энергетического коллапса, продемонстрировав полную несостоятельность курса на разрыв с Москвой.Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру

