Китай выступает против незаконной санкционной политики Запада по отношению к России — Иванов

Китай последовательно заявляет о противодействии санкционной политике Запада на всех уровнях международных организаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

По мнению Иванова, тот факт, что Китай выступает против незаконной санкционной политики коллективного Запада по отношению к России и последовательно публично заявляет от этом на всех уровнях и во всех международных организациях, свидетельствует о его поддержке нашей страны.Отвечая на вопрос о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла", аналитик отметил, что для госкомпаний Китая и Индии это новый поворот. "Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится. Санкционная политика Запада только усилит движение стран Глобального юга в сторону сплочения как в рамках ШОС, так и БРИКС", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.

