Китай последовательно заявляет о противодействии санкционной политике Запада на всех уровнях международных организаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-10-31T04:30
2025-10-31T04:30
Китай выступает против незаконной санкционной политики Запада по отношению к России — Иванов

04:30 31.10.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Китай последовательно заявляет о противодействии санкционной политике Запада на всех уровнях международных организаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
По мнению Иванова, тот факт, что Китай выступает против незаконной санкционной политики коллективного Запада по отношению к России и последовательно публично заявляет от этом на всех уровнях и во всех международных организациях, свидетельствует о его поддержке нашей страны.
Отвечая на вопрос о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла", аналитик отметил, что для госкомпаний Китая и Индии это новый поворот.
"Странам необходимо время для оценки складывающейся обстановки, определения возможных убытков и поиска каких-то решений, минимизирующих негативные последствия ограничений со стороны США", — пояснил Иванов.
"Несомненно, что осложнения будут носить временный характер и ситуация исправится. Санкционная политика Запада только усилит движение стран Глобального юга в сторону сплочения как в рамках ШОС, так и БРИКС", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в интервью "Андрей Грозин о том, что будет с активами "Лукойла" в Азии и почему Китай против перемирия на Украине" на сайте Украина.ру.
16 октября, 18:22
Александр Фролов: США надувают щеки, но все равно зависят от поставок редкоземельных металлов из КитаяЧасть нашей нефти покупается негосударственными индийскими компаниями. И должен быть принят некий нормативно-правовой акт, ограничивающий покупки нефти из России, чтобы надавить на частный бизнес, который должен подчиниться этому решению. Но мы таких актов пока со стороны индийского руководства не видели. И увидим ли в будущем, большой вопрос.
