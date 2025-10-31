"Испытания начнутся немедленно": заявление Трампа является попыткой привлечь внимание Кремля — СМИ - 31.10.2025 Украина.ру
"Испытания начнутся немедленно": заявление Трампа является попыткой привлечь внимание Кремля — СМИ
"Испытания начнутся немедленно": заявление Трампа является попыткой привлечь внимание Кремля — СМИ - 31.10.2025 Украина.ру
"Испытания начнутся немедленно": заявление Трампа является попыткой привлечь внимание Кремля — СМИ
Заявление президента США Дональда Трампа о "немедленном" начале ядерных испытаний, по мнению финской газеты Helsingin Sanomat, представляет собой попытку привлечь внимание президента России Владимира Путина
2025-10-31T10:53
2025-10-31T10:55
"Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала подводную торпеду "Посейдон" с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять", — говорится в материале.Автор статьи полагает, что намерение президента США возобновить испытания ядерного оружия способно привести к серьезным последствиям. Газета отмечает: "Если Трамп придерживается своих слов и действительно имеет в виду испытания ядерного оружия (а не ракетных систем, например), то мы говорим о проблеме исторических масштабов".Издание напоминает, что в августе Трамп уже отдавал распоряжение двум американским атомным подводным лодкам направиться в "соответствующие районы". Это решение, по мнению газеты, было вызвано его обеспокоенностью якобы "угрожающими" заявлениями заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, касающимися ядерного оружия.В четверг Трамп сообщил, что отдал распоряжение проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими государствами, у которых, по его утверждению, существуют подобные программы. В своей социальной сети Truth Social он написал, что этот процесс "начнется немедленно".Комментируя слова американского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь не идет о новом витке гонки вооружений.Владимир Путин 26 октября посетил пункт управления Объединенной группировки войск ВС РФ. В ходе визита он, в частности, заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, пуск состоялся 21 октября: за 15 часов полета ракета преодолела 14 тысяч километров.Ядерная силовая установка "Буревестника" по своей мощности сопоставима с реактором атомной подводной лодки, однако при этом в тысячу раз меньше по размерам и запускается в течение нескольких минут или секунд.Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.
"Испытания начнутся немедленно": заявление Трампа является попыткой привлечь внимание Кремля — СМИ

10:53 31.10.2025 (обновлено: 10:55 31.10.2025)
 
Заявление президента США Дональда Трампа о "немедленном" начале ядерных испытаний, по мнению финской газеты Helsingin Sanomat, представляет собой попытку привлечь внимание президента России Владимира Путина
"Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала подводную торпеду "Посейдон" с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять", — говорится в материале.
Автор статьи полагает, что намерение президента США возобновить испытания ядерного оружия способно привести к серьезным последствиям. Газета отмечает: "Если Трамп придерживается своих слов и действительно имеет в виду испытания ядерного оружия (а не ракетных систем, например), то мы говорим о проблеме исторических масштабов".
Издание напоминает, что в августе Трамп уже отдавал распоряжение двум американским атомным подводным лодкам направиться в "соответствующие районы". Это решение, по мнению газеты, было вызвано его обеспокоенностью якобы "угрожающими" заявлениями заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, касающимися ядерного оружия.
В четверг Трамп сообщил, что отдал распоряжение проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими государствами, у которых, по его утверждению, существуют подобные программы. В своей социальной сети Truth Social он написал, что этот процесс "начнется немедленно".
Комментируя слова американского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь не идет о новом витке гонки вооружений.
Владимир Путин 26 октября посетил пункт управления Объединенной группировки войск ВС РФ. В ходе визита он, в частности, заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, пуск состоялся 21 октября: за 15 часов полета ракета преодолела 14 тысяч километров.
Ядерная силовая установка "Буревестника" по своей мощности сопоставима с реактором атомной подводной лодки, однако при этом в тысячу раз меньше по размерам и запускается в течение нескольких минут или секунд.
Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.
