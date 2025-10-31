https://ukraina.ru/20251031/yadernyy-blef-trampa-i-bryusselskie-dramy-evropa-v-tiskakh-khronika-sobytiy-na-utro-31-oktyabrya-1070957793.html

Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября

Президент США Дональд Трамп смягчил подход к Украине, вызвав обеспокоенность в Европе. Глава евродипломатии Кая Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние с фон дер Ляйен. ВСУ в Красноармейске (Покровске) игнорируют призывы к сдаче, укрываясь в жилых кварталах

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066651816_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_991f7b5f46432cbfb43be5ae9f66a745.jpg

За прошедшую ночь силами противовоздушной обороны на подлете к российским регионам был осуществлен массовый перехват беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Согласно официальной сводке Министерства обороны РФ, всего за указанный период было нейтрализовано 130 БПЛА самолётного типа. Операция по отражению массированной атаки беспилотников продолжалась в течение девяти часов — с 23:00 30 октября до 08:00 утра 31 октября по московскому времени. Дежурные средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили все воздушные цели. Наиболее интенсивная деятельность наблюдалась в небе над приграничными областями. По данным ведомства, над территорией Курской области было сбито 31 воздушная цель, а над Воронежской областью — еще 21 беспилотник. Остальные дроны были уничтожены над другими регионами, что позволило предотвратить потенциальные повреждения гражданской и военной инфраструктуры.Пушков: "Пересмотр" позиции Трампом по Украине — это лишь маневрАдминистрация президента США Дональда Трампа пересматривает внешнеполитический курс в отношении конфликта на Украине, что вызывает растущее беспокойство у европейских союзников Вашингтона. Об этом сообщает телеканал Fox News. Как отмечает издание, за последние недели тон американского лидера в украинском вопросе резко смягчился. "Он теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта", — констатирует Fox News. Конкретные действия администрации Трампа, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ в предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk, стали источником смятения среди партнеров США. Эти шаги, по мнению союзников, создают стратегическую неопределенность. Ранее, 29 октября, стало известно, что США уведомили Румынию и других союзников по НАТО о решении сократить численность американских войск в Европе. Речь идет, в частности, о выводе подразделений с базы Михаила Когэлничану. В Вашингтоне пояснили, что это решение связано с глобальной переоценкой дислокации вооруженных сил и новыми стратегическими приоритетами, а также с общим усилением присутствия НАТО на восточном фланге альянса.Позднее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал оценку заявлению американских СМИ о резком смягчении позиции Дональда Трампа по Украине. Отмечается, что слова главы Белого дома не соответствуют действительности. По мнению сенатора, ни о каком фундаментальном "развороте" политики речи не идет. "Трамп как не хотел, так и не хочет критического обострения с Москвой, которое способно вовлечь США в войну с Россией", — отметил Пушков. Парламентарий предположил, что американский лидер отдает себе отчет в неэффективности санкционного давления для изменения курса Москвы. Тем не менее, рестрикции вводятся как демонстрация видимой активности. Пушков подчеркнул, что Трамп понимает невозможность быстрого разрешения украинского кризиса. Поэтому его действия являются не "разворотами", а скорее тактическими маневрами, цель которых — найти выход из ситуации с минимальными потерями для интересов Вашингтона. Одновременно с этим агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп не уверен в необходимости усиления санкций против России. По данным издания, во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября Трамп не поднимал тему покупки российской нефти.Журналисты сделали вывод, что усиление санкционного давления Вашингтона на Москву теперь под вопросом. Эксперт по санкциям Брэтт Эриксон, комментируя заявление американского лидера, отметил, что нежелание Трампа обсуждать с председателем КНР тему поставок российской нефти на китайский рынок "подрывает весь смысл санкционной политики".Трамп готов развалить ядерную стабильностьТем временем заявление президента США о возможном возобновлении ядерных испытаний представляет собой опасную авантюру, способную подорвать глобальную стабильность. Как сообщает издание Responsible Statecraft (RS), подобные действия администрации Вашингтона противоречат принципам сдержанности и дипломатии. "Для Трампа усиление угрозы вынуждает соперников сесть за стол переговоров на условиях США", — отмечает RS, характеризуя подход американского лидера как "эскалацию ради деэскалации". Однако, как подчеркивает издание, "возобновление ядерных испытаний — это не просто разменная монета". Портал напоминает, что технической необходимости в проведении испытаний нет. Решение Вашингтона почти наверняка спровоцирует цепную реакцию: Москва и Пекин ответят симметрично, за ними могут последовать другие ядерные державы, а страны, стремящиеся к обладанию ядерным оружием, получат дополнительное оправдание для своих программ. "За этим последует не просто очередная гонка вооружений", — предупреждает RS. По мнению издания, мир столкнется с "чем-то более сложным, рискованным и гораздо более опасным, чем холодная война". Особую тревогу экспертов вызывает то, что внешняя политика администрации Трампа, основанная на "игре мускулами", способна подорвать сложившуюся систему ядерного сдерживания и разрушить табу на применение ядерного оружия.Власть в ЕС: Каллас проиграла кадровую войнуГлава евродипломатии Кая Каллас потерпела серьёзное поражение в аппаратной борьбе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщает немецкое издание Die Welt, конфликт вспыхнул из-за кадрового назначения, которое должно было укрепить позиции Каллас. Попыткой усилить своё влияние стало предложение Каллас назначить на пост своего ближайшего советника Мартина Зельмайра — бывшего руководителя аппарата при предыдущем главе Еврокомиссии Жан-Клоде Юнкере. Однако этот шаг вызвал резкое неприятие Урсулы фон дер Ляйен, поскольку Зельмайр известен как её последовательный критик и один из самых опасных политических оппонентов. "Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас", — отмечает Die Welt. В результате ни одно крупное государство-член ЕС не поддержало Каллас в этом споре, что привело к её поражению. Назначение Зельмайра, которое могло бы спровоцировать эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим ведомством, не состоялось. Фронтовая сводка: "котел" под Покровском затягиваетсяВоеннослужащие ВСУ, заблокированные в Красноармейске, продолжают игнорировать предложения сложить оружие и сдаться в плен, пытаясь укрыться в жилой застройке. Об этом сообщает Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, украинские подразделения безуспешно пытаются использовать жилые дома и лесополосы для маскировки своих местоположения и перемещений. Все их передвижения оперативно фиксируются российскими разведывательными беспилотниками. "Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках", — отмечается в сводке. Координаты обнаруженных укрытий в режиме реального времени передаются операторам ударных БПЛА для нанесения точечных ударов. Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. Покровское направление остается эпицентром сражений. Подразделения ВС РФ ведут наступление к окраинам Гришино, осуществляя операцию по окружению всей агломерации. В Покровске боевые действия идут в районе вокзала и на северных рубежах города. Мирноград штурмуется с трех направлений. На Добропольском выступе тяжелые бои не утихают в районах Владимировки, Шахово и Никаноровки. На Угледарском направлении закреплено освобождение Красногорского. Полностью взят под контроль восточный берег от Полтавки до Егоровки. Наступательные действия ведутся в сторону Даниловки и Новоалександровки, продолжаются бои за Новопавловку. На Запорожском участке фронта ожесточенное противостояние отмечается в Приморском и Степногорске. Российские подразделения штурмуют Малую Токмачку и продвигаются в районах Нестерянки и Новоданиловки. На Краснолиманском направлении российские силы закрепились в восточной части Лимана, ведя бои в районе Масляковки и Дибровы. Под контролем ВС РФ находятся дороги южнее города. На Купянском фронте освобождено село Садовое, что позволило перекрыть южный путь снабжения в Купянск. В самом городе идут тяжелые уличные бои, а в районе Отрадного успешно отражены контратаки противника.Кроме того, военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что боевики ВСУ на фоне провала в городе Часов Яр семь минувших месяцев активно готовились к обороне Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Там появилась целая подземная система переходов. "Мы наблюдали с разведывательных беспилотников, что ВСУ с апреля начали интенсивно зарываться в центре города, строить не просто окопы и блиндажи, а делать подземные переходы", — цитирует Киселева российские СМИ.По его словам, если брать во внимание количество этих подземных переходов, то можно говорить о целом подземном городе, в котором бойцы ВСУ могут свободно передвигаться.О том, как обстоят дела на самом "горячем" фронте СВО, разбиралась автор издания Украина.ру Виктория Титова в материале Что происходит на покровском направлении? Мнение экспертов.

