https://ukraina.ru/20251029/v-kupyanske-do-tysyachi-mirnykh-zhiteley-zhdut-evakuatsii-1070842766.html
В Купянске до тысячи мирных жителей ждут эвакуации
В Купянске до тысячи мирных жителей ждут эвакуации - 29.10.2025 Украина.ру
В Купянске до тысячи мирных жителей ждут эвакуации
Во вторник, 28 октября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Купянска.
2025-10-29T13:03
2025-10-29T13:03
2025-10-29T13:04
харьковская область
россия
купянск
виталий ганчев
видео
наступление вс рф
вс рф
всу
мирные жители
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070842249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2fb77e2c988a5e99c3e911cae3b0782.png
О том, что происходит с жителями города, рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
https://ukraina.ru/20251023/-gennadiy-alekhin-udary-fabami-i-lantsetami-probivayut-dyry-v-oborone-vsu-pod-kupyanskom-1070509277.html
харьковская область
россия
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070842249_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f0e0f4606e3e33c1cba11ed6a4b9383.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьковская область, россия, купянск, виталий ганчев, видео, наступление вс рф, вс рф, всу, мирные жители, сво
Харьковская область, Россия, Купянск, Виталий Ганчев, Видео, наступление ВС РФ, ВС РФ, ВСУ, мирные жители, СВО
В Купянске до тысячи мирных жителей ждут эвакуации
13:03 29.10.2025 (обновлено: 13:04 29.10.2025)
Во вторник, 28 октября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Купянска.