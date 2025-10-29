В Купянске до тысячи мирных жителей ждут эвакуации - 29.10.2025 Украина.ру
В Купянске до тысячи мирных жителей ждут эвакуации
Во вторник, 28 октября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Купянска.
2025-10-29T13:03
2025-10-29T13:04
О том, что происходит с жителями города, рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В Купянске до тысячи мирных жителей ждут эвакуации

13:03 29.10.2025 (обновлено: 13:04 29.10.2025)
 
Во вторник, 28 октября, Минобороны России сообщило, что ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Купянска.
О том, что происходит с жителями города, рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Геннадий Алехин: Удары ФАБами и "Ланцетами" пробивают дыры в обороне ВСУ под КупянскомУдары ФАБами и дронами-камикадзе по опорным пунктам ВСУ создают бреши в обороне, которыми умело пользуются российские войска. Противник несет тяжелые потери и испытывает острую нехватку резервов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
