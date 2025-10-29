В Купянске до тысячи мирных жителей ждут эвакуации

Геннадий Алехин: Удары ФАБами и "Ланцетами" пробивают дыры в обороне ВСУ под Купянском Удары ФАБами и дронами-камикадзе по опорным пунктам ВСУ создают бреши в обороне, которыми умело пользуются российские войска. Противник несет тяжелые потери и испытывает острую нехватку резервов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин