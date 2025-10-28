Журналист Александр Чаленко издал новую книгу — "Русская Реконкиста и судьба Новороссии"

https://ukraina.ru/20251028/zhurnalist-aleksandr-chalenko-izdal-novuyu-knigu---russkaya-rekonkista-i-sudba-novorossii-1070798431.html
Это уже вторая книга сотрудника нашего сайта, выпущенная этим издательством. Первая – "Новейшая история Новороссии" - увидела свет в 2023 году. В 2024 году она была отмечена премией "За верность Слову и Отечеству" им. Антона Дельвига.
"Это сборник статей и интервью, большинство из которых были опубликованы ранее на сайте Украина.ру. Также в него вошли специально сделанные для этого издания мои интервью с нашими южнорусскими интеллектуалами-политэмигрантами, посвященные судьбе Юга России – Александром Васильевым, Константином Кеворкяном, Михаилом Павливым, Олегом Измайловым и другими. Также в книге опубликованы небольшие воспоминания о том, как появилась символика Новороссии", — рассказал Чаленко телеграм каналу Украина.ру.
С 2016 года Александр Чаленко находится в розыске СБУ по обвинению в сепаратизме (ст.110). В 2018 году за сборник статей "Олесь Бузина: пророк и мученик" он стал лауреатом премии им. О. Бузины.