Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ситуация для Украины улучшилась после введения Соединёнными Штатами санкций против российских нефтяных компаний. Об этом он сказал в интервью агентству Блумберг
2025-10-28T02:55
2025-10-28T02:55
новости
украина.ру
великобритания
кир стармер
сша
дональд трамп
украина
антироссийские санкции
министерство финансов
минфин
Агентство отмечает что премьер Великобритании говорил об улучшении ситуации для Украины в связи с введением президентом США Дональдом Трампом санкций против российских нефтяных компаний.Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предприняла Великобритания. Страны так называемой "коалиции желающих" позднее подтвердили намерения и в дальнейшем вводить новые санкции, призванные помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об "устойчивом иммунитете" России к подобным рестрикциям. Однако они, по её словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.Ранее эксперты, в частности аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, высказывали опасения, что новые санкции могут создать риск ареста зарубежных активов российских компаний, в том числе и в Европе. В связи с этим правительство ФРГ обратилось к американским властям за разъяснением деталей введения новых санкций в отношении ПАО "Роснефть".
новости, украина.ру, великобритания, кир стармер, сша, дональд трамп, украина, антироссийские санкции, министерство финансов, минфин, роснефть
Новости, Украина.ру, Великобритания, Кир Стармер, США, Дональд Трамп, Украина, антироссийские санкции, Министерство финансов, Минфин, Роснефть

Премьер Великобритании оценил последствия для Киева новых санкций США

02:55 28.10.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ситуация для Украины улучшилась после введения Соединёнными Штатами санкций против российских нефтяных компаний. Об этом он сказал в интервью агентству Блумберг
"Ситуация улучшилась", — заявил Стармер.
Агентство отмечает что премьер Великобритании говорил об улучшении ситуации для Украины в связи с введением президентом США Дональдом Трампом санкций против российских нефтяных компаний.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предприняла Великобритания. Страны так называемой "коалиции желающих" позднее подтвердили намерения и в дальнейшем вводить новые санкции, призванные помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об "устойчивом иммунитете" России к подобным рестрикциям. Однако они, по её словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Ранее эксперты, в частности аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, высказывали опасения, что новые санкции могут создать риск ареста зарубежных активов российских компаний, в том числе и в Европе. В связи с этим правительство ФРГ обратилось к американским властям за разъяснением деталей введения новых санкций в отношении ПАО "Роснефть".
06:31
Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и ВенгрииНа долю Роснефти и ЛУКОЙЛа, попавших под санкции США, приходится около 5% мировой добычи сырой нефти, что составляет порядка 5,3 млн баррелей в сутки. При этом около 3,5 млн из них идут на экспорт.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния