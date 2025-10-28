https://ukraina.ru/20251028/premer-velikobritanii-otsenil-posledstviya-dlya-kieva-novykh-sanktsiy-ssha-1070773927.html

Премьер Великобритании оценил последствия для Киева новых санкций США

Премьер Великобритании оценил последствия для Киева новых санкций США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ситуация для Украины улучшилась после введения Соединёнными Штатами санкций против российских нефтяных компаний. Об этом он сказал в интервью агентству Блумберг

Агентство отмечает что премьер Великобритании говорил об улучшении ситуации для Украины в связи с введением президентом США Дональдом Трампом санкций против российских нефтяных компаний.Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Аналогичный шаг предприняла Великобритания. Страны так называемой "коалиции желающих" позднее подтвердили намерения и в дальнейшем вводить новые санкции, призванные помешать третьим странам сотрудничать с так называемым "теневым флотом", который якобы перевозит российскую нефть.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об "устойчивом иммунитете" России к подобным рестрикциям. Однако они, по её словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.Ранее эксперты, в частности аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, высказывали опасения, что новые санкции могут создать риск ареста зарубежных активов российских компаний, в том числе и в Европе. В связи с этим правительство ФРГ обратилось к американским властям за разъяснением деталей введения новых санкций в отношении ПАО "Роснефть".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

