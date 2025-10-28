https://ukraina.ru/20251028/golf-klyushka-maga-kepka-i-tomagavk-kuda-vernulas-yaponiya-1070797053.html

Гольф-клюшка и "Томагавк". Куда вернулась Япония?

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Токио и провел переговоры с только что утвержденным премьер-министром Японии Санаэ Такаити — первой женщиной на посту руководителя японского кабинета

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070798275_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_8c20a94030b1643aa14824b799807db0.jpg

По сложившемуся в Азии обычаю Трампа встретили духовым оркестром, а Санаэ играла роль гостеприимной хозяйки, подарив Дональду клюшку для гольфа, которая принадлежала покойному премьер-министру Синдзо Абэ — давнему знакомому американского президента. В 2019 году, когда Трамп посещал Токио во время своего первого президентского срока, они с Абэ дружески общались в одном из престижных японских гольф-клубов.Следуя сложившейся сейчас традиции, Такаити выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, заявив о том, что она "впечатлена и вдохновлена" его миротворческой деятельностью. Причем это произошло сразу после того, как американский президент объявил о решении направить к берегам Венесуэлы миролюбивый авианосец.Трамп принял подачу и тоже польстил Санаэ, предлагая ей звонить ему в любой момент и по любым насущным проблемам."Хочу просто сообщить вам — обращайтесь в любое время, когда у вас возникнут какие-либо вопросы, сомнения. Мы будем рядом. Мы являемся союзниками на самом высоком уровне, и для меня большая честь быть с вами, особенно на столь раннем этапе становления одного из величайших премьер-министров. Я думаю, вы будете одним из величайших", — сказал глава Белого дома.В обмен на клюшку он презентовал японскому премьеру две кепки с символикой движения MAGA, украшенные надписью "Япония вернулась". И в свете политической позиции, которую занимает Санаэ Такаити, эта фраза показалась многим весьма двусмысленной.Политический контекст японской поездки Трампа завязан на его предстоящий визит в южнокорейский город Кёнджу, где должна состояться встреча между президентом США и председателем КНР Си Цзиньпином.В ходе саммита участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, лидеры Америки и Китая планируют обсудить нарастающие между ними противоречия. И Трамп рассчитывает усилить свои переговорные позиции, расширяя торговое и военное сотрудничество с Японией.Похвалив друг друга, Санаэ и Дональд заявили о подписании рамочного соглашения по обеспечению поставок критически важных минералов и редкоземельных металлов, которые обещают отправлять американским сюзеренам японцы.В ответ на враждебные торговые пошлины, которые ввели против Китая американцы, Пекин усилил контроль над экспортом редкоземов. Американская промышленность уже ощущает на себе дефицит этого стратегического сырья, и Трамп хочет показать, что он может решить проблему с помощью Токио.Но накануне стало известно, что китайские ограничения на поставку редкоземельных металлов вызвали простои на предприятиях японских автомобилестроительных компаниях Nissan и Suzuki. А это говорит о том, что Япония не может обеспечить сырьевыми поставками даже саму себя."В Японии Трамп сходу подписал редкоземельную сделку. Правда, эффект у нее может быть аналогичен минеральному соглашению с Украиной. Доля Японии на рынке редкоземов незначительна. Токио лишь активно инвестирует в разработку месторождений в Австралии, но продолжает зависеть от поставок из Китая. Нынешние соглашения — не более чем попытка Трампа блефовать в преддверии встречи с китайским лидером", — отмечает американист Малек Дудаков.В то же время президент США грозит китайцам размещенными на японской территории ракетами, которые способны нести ядерные боеголовки. В сентябре Пентагон развернул на американской военной базе Ивакуни ракетные установки Typhon, предназначенные для запуска крылатых ракет Tomahawk. Установки привезли туда на время учений, но после их окончания они остались на месте — в качестве инструмента давления на Китай.Кроме того, Трамп пообещал немедленно передать военно-воздушным силам Японии новейшие ракеты для истребителей F-35, которые тоже представляют непосредственную угрозу для КНР."Они лучшие в мире. Ни у кого нет таких ракет, как у нас. Все хотят наши ракеты. В этом и проблема. Все их хотят. Но это первая партия ракет, которая будет поставлена японским силам самообороны. И они прибудут на этой неделе, то есть раньше срока", — сказал по этому поводу глава Белого дома, посещая вместе с премьером Японии атомный авианосец "Джордж Вашингтон".Данное заявление прозвучало на фоне не самых благоприятных для американского руководства событий. Буквально накануне в Южно-Китайском море разбились американский истребитель F/A-18 Super Hornet и вертолет MH-60R Sea Hawk, что наглядно разоблачает пропагандистский миф о "лучшем в мире американском оружии".Однако основной информационный посыл Трампа выглядит совершенно прозрачным. В Вашингтоне дают понять, что в случае развития конфликта с Пекином американцы собираются воевать против него руками японцев — используя для этого известную своими реваншистскими взглядами Санаэ Такаити, которая не хочет признавать вину за военные преступления, совершенные японскими солдатами во время Второй мировой войны.Тем более что в Японии, которая испытывает сейчас беспрецедентный в своей истории демографический кризис, выросло поколение молодежи, которая представляет себе войну исключительно по компьютерным играм. Забывая про исторические уроки, которые преподали их стране восемьдесят лет назад."Люди постарше в Японии были воспитаны в прошлом веке в принципах пацифизма, осуждения преступлений милитаристов и категорического отказа от войны. Многим из них Такаити кажется слишком пугающе правой, слишком агрессивной. Однако молодежь куда более националистична, ей нравятся жесткие, склонные к резким заявлениям лидеры типа Такаити, которые в том числе считают, что Японии пора перестать извиняться за прошлое. На последних выборах в верхнюю палату парламента большинство 20–30-летних проголосовали за правую партию Сансэйто", — пишет в "Телеграме" японист Василий Головнин.Здравомыслящие японцы не хотят сгореть в ядерном пламени, а подаренные Трампом кепки со словами "Япония вернулась" выглядят для них предупреждением о том, что местные ястребы способны втащить страну в новый глобальный конфликт во имя интересов коллективного Запада."Правительству Японии следует набраться мужества и проводить независимую политику, страна не должна оставаться колонией США", — заявил на днях японский историк Такэюки Танака.Но пока что японская политика строится на клюшках для гольфа, американских крылатых ракетах, модных кепках — которые, вполне возможно, пошиты в Китае.Читайте также: Политическое харакири. Премьер Японии уходит в отставку

Александр Савко

Александр Савко

